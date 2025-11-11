«Этот мыльный пузырь скоро лопнет»: почему не нужно столько кинокритиков и кинорецензий?

Собственно, третья причина падения просмотров рецензий заключается, как мне кажется, не в том, что мы переехали из монокультурного в поликультурный мир, где все разбились на кружки по интересам (в том числе по телеграм-каналам с кружками), а из вещей, объединяющих всех, остались разве что пятый сезон „Очень странных дел“ и третий „Аватар“, — причина в том, что интернет переполнен однообразными мнениями, всегда видно, когда критику нечего сказать, поэтому он начинает гнать строку, просто чтобы получить гонорар . Но ценность такого мнения всегда стремится к нулю, поэтому, если можешь не писать рецензию или пост, просто не пиши их. Очевидно, что все мы сейчас находимся в раздувшемся из-за обилия контента (фильмов, сериалов и текстов про них) мыльном пузыре — и у меня полное ощущение, что этот пузырь скоро лопнет».