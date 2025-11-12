Что смотреть в кино: триквел «Иллюзии обмана», сурвайвал с Джиллиан Андерсон и «Ран»

Экранизация нон-фикшна Рейнор Уинн успела собрать неплохую кассу в родной Великобритании и оказаться в эпицентре скандала: писательница вроде как некрасиво приврала в важных деталях автобиографической истории. Впрочем, это точно не вина авторов фильма, старательно переложивших написанное на экраны. Даже без знакомства с книгой видно, почему эта история покорила читателей. Страх остаться без дома — естественный спутник нестабильной экономики, и «Соленая тропа» уравновешивает популярный невроз душеспасительной интонацией. Вдобавок это еще и редкая репрезентация здоровых отношений в кризисной ситуации, да и еще в исполнении двух замечательных британских артистов. Хорошая компания для похода, пусть даже тропа сюжета не очень богата на яркие события. В.Г.