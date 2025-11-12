Что смотреть в кино: триквел «Иллюзии обмана», сурвайвал с Джиллиан Андерсон и «Ран»

«Иллюзия обмана-3»
C 13 ноября
Команда фокусников-грабителей (Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Айла Фишер и Дейв Франко) вновь отправляется на дело. Их цель — кража огромного бриллианта прямо из-под носа могущественной криминальной семьи. Афера непростая, так что приходится обратиться за помощью к трем юным рекрутам. Играет их многообещающая голливудская молодежь: Ариана Гринблатт из «Барби», напарник «Детектива Пикачу» Джастис Смит и Доминик Сесса из свежей рождественской классики «Оставленные». Режиссером на этот раз выступил постановщик «Добро пожаловать в Зомбиленд» и «Венома» Рубен Флейшер, а над сценарием корпели автор ревизионистского бестселлера «Гордость и предубеждение и зомби» Сет Грэм-Смит и сценаристы «Дэдпула» Ретт Риз и Пол Верник. В.Г.
«Соленая тропа»
С 13 ноября
Немолодая супружеская пара фермеров, Рейнор (Джиллиан Андерсон) и Мот (Джейсон Айзекс), с размаху влетают в черную полосу жизни. У Мота диагностируют редкое нейродегенеративное заболевание, а неудачная инвестиция оставляет их бездомными. Тогда они решают отправиться в поход по самой длинной маршрутной тропе в Англии.
Экранизация нон-фикшна Рейнор Уинн успела собрать неплохую кассу в родной Великобритании и оказаться в эпицентре скандала: писательница вроде как некрасиво приврала в важных деталях автобиографической истории. Впрочем, это точно не вина авторов фильма, старательно переложивших написанное на экраны. Даже без знакомства с книгой видно, почему эта история покорила читателей. Страх остаться без дома — естественный спутник нестабильной экономики, и «Соленая тропа» уравновешивает популярный невроз душеспасительной интонацией. Вдобавок это еще и редкая репрезентация здоровых отношений в кризисной ситуации, да и еще в исполнении двух замечательных британских артистов. Хорошая компания для похода, пусть даже тропа сюжета не очень богата на яркие события. В.Г.
«Лысый нянь»
С 13 ноября
Вам не показалось, это и правда кино, слизанное с американского комедийного боевика «Лысый нянька: Спецзадание». Никита Панфилов играет Вина Дизеля… в смысле, крутого майора ФСБ, который ради задания устраивается на работу нянькой. Впрочем, если вы готовы смириться с неоригинальностью предприятия, то «Лысый нянь» может порадовать крайне энергичной режиссурой Алисы Шитиковой. Постановщица явно любит «Типа крутых легавых», и у нее хватает сноровки, чтобы ее фильм не выглядел жалким подражанием. В.Г.
«Ран»
С 13 ноября
Япония, XVI век. Дряхлеющий правитель Хидэтора неудачно делит свои владения между тремя сыновьями — и это приводит к страшной войне. Последний полноценный шедевр Акиры Куросавы — удостоенный «Оскара» исторический эпик по мотивам «Короля Лира». Ни в коем случае не пропустите на большом экране: от буйства красок и батальных сцен можно потерять голову.
«Хэппи-энд»
С 13 ноября
Ретроспектива Михаэля Ханеке в российском прокате продолжается «Хэппи-эндом» — трагикомедией о буднях нескладной буржуазной семьи. Хотя по-хорошему должна ей завершиться. Последняя на сегодня работа австрийского провокатора выглядит как типичный последний фильм, подводящий черту под всем творческим путем. Технически это вообще вольный сиквел его «Любви», не говоря уже об отсылках к другим работам режиссера. Правда, в итоге больше всего «Хэппи-энд» напоминает фестивального брата-близнеца российских «СуперБобровых». Фильмы объединяет не только едкий образ семьи, но и сюжетные линии пожилых патриархов, пытающихся свести счеты с жизнью. Вот такая, совершенно неожиданная связь лауреата «Оскара» Ханеке и будущего постановщика «Чебурашки» Дмитрия Дьяченко. В.Г.
«Сущность»
Предпоказы с 13 ноября, в прокате с 20 ноября
Потерявший жену художник (Бенедикт Камбербатч) остался вместе с двумя маленькими сыновьями и огромным горем. Последнее однажды материализуется в виде большого черного ворона с вкрадчивым голосом Дэвида Тьюлиса.
Фильм режиссера и сценариста Дилана Сотерна — не самая глубокая и сногсшибательная вещь даже в узком жанре грустных фильмов про говорящих птиц (см. «Мальчик и птица» Миядзаки, «Тьюздей» с Джулией Луис-Дрейфус и «Улица Сезам представляет: Иди за той птицей»). Но там, где фильму не хватает оригинальности, он с лихвой компенсирует искренностью переживаний. Секретный ингредиент — как всегда надежный Камбербатч, отдавший роли вдовца всего себя. Впрочем, стоит похвалить и Сотерна, эффектно снявшего драму о проживании горя словно хоррор от студии «А24». В.Г.
Beat Weekend 2025
13 –23 ноября
Всероссийское эхо Международного фестиваля документального кино о новой культуре пройдет в 21 городе России. В программе — портреты великих гениев (режиссера Дэвида Линча, художника Ансельма Кифера и фотографа Мартина Парра) и российское документальное хиты прошлых лет. После показа фильма «Король тыкв» 20 ноября в киноцентре «Октябрь» пройдет его обсуждение с главным героем Сашей Чусовым, законодателем мод на гигантские тыквы, и режиссером картины Михаилом Александровым. В Москве фильм «Трезвое село» — документальное драмеди о том, как борьба с алкозависимостью превращается в креативную гонку, — представит его режиссер Юлия Серьгина. А в Санкт-Петербурге после показа короткометражек в «Авроре» дачу как религию россиян обсудят с режиссером фильма «Дача-культ» Никитой Касьяненко.
«Театр в кино: Воскресение»
16 ноября, в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» (Москва)
На большом экране — театральная постановка Никиты Кобелева по мотивам одноименного романа Льва Толстого. Им, впрочем, дело не ограничивается, потому что Кобелев вместе с драматургом Дмитрием Богуславским вплели в ткань повествования мотивы и сцены из других произведений классика. Главную роль в постановке играет знакомый кинозрителям по «Майору Грому» Тихон Жизневский. В.Г.
«Мальтийский сокол»
13 ноября, в кинотеатре «Иллюзион» (Москва)
В «Иллюзионе» и Государственной Третьяковской галерее пройдет ретроспектива классических нуаров. Стартует она с легендарного фильма Джона Хьюстона «Мальтийский сокол», превратившего Хамфри Богарта в звезду и икону кинематографа. Что интересно, в программу попали еще и французские нуары 1930-х, потому что целью ретроспективы кураторы называют изучение феномена их влияния на американские «черные фильмы» 1940–1950-х. В.Г.