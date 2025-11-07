«Хроники русской революции»: очень увлекательный сериал с царем, Лениным и Юрой Борисовым

Честно говоря, странно видеть разгромные рецензии российских кинокритиков — на «Кинопоиске» у сериала рейтинг профессионального одобрения достиг лишь 38%. Ведь это по любым стандартам удачная работа одного из крупнейших режиссеров второй половины XX века, не растерявшего ни легкости, ни тонкости, ни остроумия, в отличие от, например, своего младшего (!) коллеги Фрэнсиса Форда Копполы, который в прошлом году снял не менее амбициозный, но при этом убийственно прямолинейный либертарианский манифест о необходимости постройки золотых траволаторов (нужно заметить, что привлечение миллиардера-мецената Усманова в целом тоже более умное решение, чем вложение собственного состояния). Кончаловский же не избегает в своей работе противоречий и парадоксов, а, наоборот, коллекционирует их, позволяя сериалу быть умнее себя самого. «Хроники» вдохновляют, пугают и дают пищу для размышлений — причем не только зрителю, но, кажется, и автору.