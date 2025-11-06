Без Годара: 5 недооцененных фильмов французской «новой волны», которые стоит посмотреть

Часто можно услышать про то, какими увлеченными синефилами были режиссеры «новой волны», поголовно работавшие кинокритиками в «Кайе дю синема». Но если только вы не говорите по-французски и не читали архивные номера в библиотеке, воочию наблюдать эту синефилию доводилось немногим (эзотерические монтажные эксперименты позднего Годара не в счет). «Луи Люмьер» — редкий шанс не только услышать от первооткрывателей тейки о том, что Люмьеры не технические изобретатели, а поэты, художники-импрессионисты и прирожденные мастера развлекать публику , но и моментально заразиться всеми этими идеями за счет харизмы и непринужденности спикеров. Да, это, конечно, не полноценное кино, а скорее ютуб-формат, но, кажется, оно стоит сотен современных видеоэссе, если вы всерьез интересуетесь базой кинематографа.