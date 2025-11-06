Без Годара: 5 недооцененных фильмов французской «новой волны», которые стоит посмотреть

«Знак льва» (1962), реж. Эрик Ромер
«Le signe du lion»
Неопределенного рода занятия американец (то ли несостоявшийся архитектор, то ли музыкант, так или иначе без гроша в кармане) живет в Париже и так радуется вести о якобы причитающемся ему от тети наследстве, что на последние деньги закатывает большую вечеринку для всех своих друзей. В следующие недели наследство так и не приходит, занять или вписаться больше не у кого, и сорокалетний мужчина в последние летние дни остается наедине с городскими улицами.
Достижения французской «новой волны» не сводятся к набору монтажных трюков или лайфхаков по сокращению бюджета. Авторы этого движения сформировали абсолютно новое отношение к экранному пространству в принципе, и режиссерский дебют тогдашнего главреда «Кайе дю синема» Эрика Ромера — лучшее тому свидетельство. Непридуманный и неприукрашенный Париж с его кафе, квартирами, хостелами, мостами и мостовыми — фактически один из главных героев «Знака льва». Это сейчас такая метафора стала расхожей, но в классическом голливудском кино, где города изображались с помощью дорисовок и студийных подмостков, едва ли можно было назвать эти открыточно-утрированные имитации мегаполисов одушевленными героями.
Французы «новой волны», разумеется, позаимствовали документальный подход к съемке локаций у итальянцев-неореалистов, но пришли к пониманию, что в тех же самых пыльных городах живут не только простые люди, но и богема, и интеллигенция, как сами режиссеры. В «Знаке льва» наибольший интерес представляет не сама фабула фильма, которая укладывается в пару предложений, а та провисающая центральная часть, где как бы ничего не происходит, но герой просто существует внутри городского пространства. Развязка в этом случае — вишенка на торте.
«Счастье» (1965), реж. Аньес Варда
«Le bonheur»
В меру зажиточный семьянин из парижского пригорода обожает пикники в компании любимых жены и детей. Неожиданно он влюбляется в новую женщину и как ни в чем не бывало выбирает быть счастливым уже с новой семьей. Сопутствующая жертва этого внешне упоительного, но глубоко жестокого решения — его жена.
В классических голливудских мелодрамах эпохи кодекса Хейса обязательным было подведение моралистской черты в развязке истории, и в лучшем случае какой-то прогрессивный социальный подтекст мог быть лишь тонко закодирован в сюжете. В то же время свободное с точки зрения содержания кино «новой волны» до сих пор способно производить эффект смысловой бомбы, и «Счастье» Аньес Варда однозначно в числе таких фильмов.
Сегодня еще надо поискать настолько же пропитанное злой иронией, токсичное по отношению к собственным героям, беспощадно деконструирующее семейные ценности произведение. Упоительно яркая цветная картинка в лучших традициях техниколор-мелодрам здесь контрастирует с абсолютным эмоциональным хоррором, который вынуждена переживать героиня. И чудо этого фильма в том, что ни красота, ни ужас не спрятаны в подтекст, а выведены на поверхность и сталкиваются прямо у нас на глазах с искрами, скрежетом и воплями.
«Луи Люмьер» (1968), реж. Эрик Ромер
«Louis Lumière»
Режиссер Эрик Ромер берет интервью у основателя Французской синематеки Анри Ланглуа и живого на тот момент классика кино Жана Ренуара на тему значимости пионера кинематографа Луи Люмьера. Результат — не сухой официоз, а живое выражение искренних респектов.
Часто можно услышать про то, какими увлеченными синефилами были режиссеры «новой волны», поголовно работавшие кинокритиками в «Кайе дю синема». Но если только вы не говорите по-французски и не читали архивные номера в библиотеке, воочию наблюдать эту синефилию доводилось немногим (эзотерические монтажные эксперименты позднего Годара не в счет). «Луи Люмьер» — редкий шанс не только услышать от первооткрывателей тейки о том, что Люмьеры не технические изобретатели, а поэты, художники-импрессионисты и прирожденные мастера развлекать публику, но и моментально заразиться всеми этими идеями за счет харизмы и непринужденности спикеров. Да, это, конечно, не полноценное кино, а скорее ютуб-формат, но, кажется, оно стоит сотен современных видеоэссе, если вы всерьез интересуетесь базой кинематографа.
«Мясник» (1970), реж. Клод Шаброль
«Le boucher»
Из-за нескольких незаметных, как сейчас сказали бы, красных флажков школьная учительница начинает подозревать, что мясник, с которым она сходила на несколько неловко-милых свиданий, и есть местный серийный убийца, режущий женщин.
Сверхзадачей нескольких режиссеров французской «новой волны» было повторить и превзойти достижения голливудского жанрового кино при помощи самых минимальных средств (по Годару, разумеется, для этого достаточно девушки и пистолета). Клод Шаброль все 1960-е старательно снимал жанровый ширпотреб (в том числе про похождения Тигра, французской копии Бонда), чтобы в конце концов произвести на свет платонический идеал триллера хичкоковского толка.
В «Мяснике» Шаброль, как фокусник, вытаскивает весь саспенс из одной-единственной подозрительной зажигалки, то и дело появляющейся в неожиданных местах. А отсутствие драк, погонь и перестрелок компенсирует чрезвычайной психологической убедительностью игры и чистой химией между артистами. Результат впечатляет: с точки зрения объективного реализма и идущего по спинам зрителей холодка картина и впрямь превосходит Хичкока и ни в чем не уступает в выразительности триллерам Скорсезе и Де Пальмы.
«Мамочка и шлюха» (1973), реж. Жан Эсташ
«La maman et la putain»
Невыносимый журналист-всезнайка (Жан-Пьер Лео), сидящий без текстов, душно вещает, произнося бесконечные интеллектуальные монологи сразу нескольким девушкам, которые ввиду неопытности из-за него страдают и пытаются между собой поделить.
Считается, что художественная революция «новой волны» оставила неизгладимый след в искусстве, но политические задачи революционных 1960-х, в общем-то, потерпели поражение. Это не до конца правдиво: некоторые достижения того времени мы ощущаем и осмысляем до сих пор, а именно — плоды сексуальной революции. Четырехчасовой фильм «Мамочка и шлюха» — не кинороман в классическом понимании, а скорее что-то вроде экранизации очень длинного твиттер-треда про чьи-то токсичные созависимые отношения либо вышедший на полвека раньше, чем следует, любительский ютуб-подкаст, в котором молодые интеллигенты на ходу решают, как они могут построить устойчивую поликулу.
Нужно сказать, что вопреки такому описанию смотреть это кино не скучно ни секунды, а герои трогают вопреки своей невыносимости. Пожалуй, Жан Эсташ закрыл одним махом ряд тем, которые еще многие десятилетия будут волновать юные умы, осмысляющие отношения полов и ввиду неопытности рискующие изобретать велосипед.