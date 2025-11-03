«Зрители перестают сострадать героям»: как ИИ влияет на изображение животных в кино

The Hollywood Reporter отмечает, что по мере развития технологий студии все чаще пользуются ИИ для создания образов собак, кошек, лошадей, птиц на экране, вместо того чтобы снимать их вживую. По словам экспертов, пандемия коронавируса, забастовки 2023 года сильно ударили по индустрии, однако цифровизация может стать последним ударом. От этого пострадают не только четвероногие, но и дрессировщики, кинологи и другие специалисты, которые готовят питомцев к съемкам в кино.
По некоторым данным, спрос на съемки настоящих животных упал на 60% от допандемийного уровня. Так, собака из «Вероники Марс» и «Утреннего шоу» уже не снимается в кино и вынуждена «перебиваться редкой рекламой». В фильме «Супермен» (2025) щенка — помощника Крипто полностью создали с помощью компьютерной графики — он стал цифровой версией собаки режиссера Джеймса Ганна Одзу.
Зоозащитники рады этим переменам. Например, организация «Люди за этичное обращение с животными» давно считает, что заставлять питомцев работать ради развлечения людей — это жестоко.
С ними не согласны специалисты, которые работают с хвостатыми в российских фильмах и сериалах. Эксперты добавляют, что некоторые сцены в кино выглядят более естественно и трогательно, когда в них задействованы реальные животные, что помогает вызвать эмоции у зрителей.
Animal Art владеет единственным в России питомником, где обучают животных специально для съемок в кино. Мы готовим их к съемочному процессу два года: тренируем, учим специальным «актерским» командам и эмоциям.
Сейчас действительно очень активно обсуждаются вопросы, связанные с искусственным интеллектом и в актерской среде, и в среде специалистов кино, и, естественно, среди дрессировщиков. В кинематографе по сравнению с прошлым годом наблюдается тенденция к стагнации, но сложно сказать, с чем это связано — с общей экономической ситуацией в стране или с внедрением нейросетей.
Пока влияние ИИ мы сильно не ощущаем — за последний год вышло и выйдет много картин и сериалов с животными, где хвостатые актеры из нашего питомника снимаются в главных ролях без использования спецэффектов. Но уже есть один проект, в котором хотят заменить собаку и других питомцев графикой. Наши коллеги стали меньше снимать экзотических животных — обезьянок, птиц, попугаев.
Раньше компьютерная графика использовалась в фильмах, где нужно было снять животное, которое, например, должно было шевелить челюстью или выполнить сложный и опасный трюк. И это было правильно, потому что мы никогда не будем рисковать здоровьем наших четвероногих актеров.
Для чего животные в принципе снимаются в кино? Чтобы, как и актеры-люди, вызвать эмоциональный отклик у зрителя, поэтому делать их искусственными мне кажется неправильным. Возможно, у молодого поколения другое мнение, но я вижу, что у питомцев, созданных с помощью графики или ИИ, совершенно другая мимика, абсолютно другие движения. Это мультяшные животные, которые выдают неживые эмоции.
Мне кажется, ИИ в этом плане никогда не сможет заменить живых собак и кошек, а если это произойдет, будет очень печально. Потерять работу я не боюсь — я всю жизнь работаю с животными и продолжу это делать. Больше беспокоит, что на экране появятся бездушные картинки, а зрители перестанут чувствовать сострадание, которые вызывают живые животные на экране.
В последнее время люди за счет развития технологий, к сожалению, перестали ощущать разницу между реальным поведением животных и их образом в кино. Сейчас есть тенденция смотреть на животный мир человеческими глазами, и ролики с использованием искусственного интеллекта только способствуют этим изменениям. А это ни к чему к хорошему не приводит — из-за несоответствия ожиданий животные страдают и порой платят жизнью.
Я не продюсер и не создатель фильмов, ко мне обращаются, когда в картине нужны живые актеры-животные. Пока еще спрос и на кошек, и на собак в кино есть. Недавно меня просили найти пса, который в коротком метре должен был прыгнуть девушке в постель. Еще снимали живую бабочку, которую вполне могли заменить компьютерной графикой. Но по мере развития технологий, особенно после пандемии, работы у нас и у хвостатых действительно становится меньше.
Мне кажется, сейчас компьютерную графику и ИИ чаще используют, когда планируются массовые сцены с животными, это снять легче и проще. Хотя раньше в том же «Союзе спасения» снимались около 30 настоящих лошадей!
Но графика есть графика. Фильмы с ненастоящими питомцами — это фэнтези или мультфильмы. Мне лично неинтересно их смотреть. Такие персонажи не могут передать такие качества, как доброта, преданность и другие, присущие живым животным.
В последнее время я наблюдаю кризис в кино, большие проекты с хорошими сценариями с участием собак или кошек случаются редко. Когда спрашиваю, люди даже не могут назвать российские фильмы с участием животных, хотя в нашей картотеке их около 2000.
Использование ИИ давно вызывает тревогу у актеров и создателей контента. В 2023 году эта тема стала одной из ключевых во время забастовки профсоюза SAG-AFTRA, а через год забастовка работников игровой индустрии была связана именно с применением технологий ИИ.
В сентябре бурную реакцию в Голливуде вызвало создание «актрисы» с использованием искусственного интеллекта по имени Тилли Норвуд. SAG-AFTRA заявил, что ИИ не может заменить живых исполнителей, а использование чужих работ без разрешения и компенсации ставит под угрозу доходы актеров и обесценивает человеческое творчество.
Новость о возможном сотрудничестве агентств с Тилли Норвуд вызвала осуждение среди многих звезд, в числе которых Мелисса Баррера, Николас Александер Чавес, Лукас Гейдж, Мара Уилсон и Тони Коллетт.