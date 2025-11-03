«Зрители перестают сострадать героям»: как ИИ влияет на изображение животных в кино

Я не продюсер и не создатель фильмов, ко мне обращаются, когда в картине нужны живые актеры-животные. Пока еще спрос и на кошек, и на собак в кино есть. Недавно меня просили найти пса, который в коротком метре должен был прыгнуть девушке в постель. Еще снимали живую бабочку, которую вполне могли заменить компьютерной графикой. Но по мере развития технологий, особенно после пандемии, работы у нас и у хвостатых действительно становится меньше.