Что смотреть в кино: синефильская «Новая волна», нуарный «Красный круг» и истерн «Ветер»

«Новая волна»
С 6 ноября
В Париже 1959 года кинокритик пижонского издания «Кайе дю синема» Жан-Люк Годар (Гийом Марбек) решается поставить свой первый фильм. Получившийся «На последнем дыхании» — сюрприз-сюрприз — станет революционной классикой, запустившей французскую «новую волну». А пока же Годару нужно совладать с причудами кинопроизводства, собственным импровизационным методом и недовольством американской кинозвезды Джин Сиберг (Зои Дойч), не привыкшей к анархистскому духу на съемочной площадке.
Жан-Люк Годар и «На последнем дыхании» — святые коровы синефилии, но и в режиссерском кресле «Новой волны» сидит не абы кто. Классик американского инди-кино Ричард Линклейтер обессмертил себя как минимум трилогией, начавшейся с «Перед рассветом», и бытовым эпиком «Отрочество», так что фигура эта если не соразмерная Годару, то хотя бы тоже очень любопытная. Правда, равного диалога двух великих режиссеров не получается: Линклейтер с его тщательной стилизацией не едет на гребне французской «новой волны», а любуется ею издалека. Впрочем, ребяческий восторг Линклейтера заразителен, и кино у него получилось милое, смешное и вдохновляющее. Обычно в таких случаях принято предупреждать: не подходите — сделано для киноманов. Однако заряд обаяния «Новой волны» настолько велик, что фильм может облучить синефилией любого человека. В.Г.
«Ветер»
Спецпоказы в Москве и Санкт-Петербурге с 5 ноября, в прокате весной следующего года
Постапокалиптическая и, очевидно, раздираемая гражданской войной Россия. Жена охотника Ивана (Даниил Феофанов) — Катя (Серафима Гощанская) — спрашивает у мужа: «Как жить дальше будем?» Еды нет, и Иван собирается в дорогу, за дичью. По дороге он встречает знакомого Сергея (Олег Васильков), который становится его попутчиком, а затем и других людей, который предлагают свои стратегии выживания перед концом света.
Фильм-предупреждение легендарного продюсера Сергея Члиянца, на седьмом десятке перековавшегося в режиссеры («Ветер» всего лишь вторая его режиссерская работа), снят по сценарию Петра Луцика и Алексея Саморядова — двух великих сценаристов, лучше которых так, кажется, и не появилось в российском кино за 25 лет. Их коньком были почвенничество, хтонь, былинный язык — все эти элементы (причем в сокрушительных дозах) присутствуют и в «Ветре», который вместе с «Окраиной» (1998) и «Диким поле» (2008) образует апокалиптическую трилогию про современных богатырей, которые ищут справедливости, оказываются на краю земли или идут туда, куда не ступала нога человека, и даже дальше. Однако в третьем акте тот же «Ветер» оборачивается не мистическим роуд-муви, а практически религиозным хоррором-слоубернером: ничто, поверьте, ничто не подготовит вас к его сумасшедшему финалу. Е.Т.
«Огненный мальчик»
С 6 ноября
Сын депутатки и председательницы комитета по вопросам семьи и детей в Госдуме (Юлия Высоцкая) — московский подросток Макс (Денис Косиков) — оказывается в ночном клубе в тот роковой момент, когда другой парень решает совершить самосожжение (и даже по трагическому стечению обстоятельств случайно дает ему зажигалку). Поскольку у матери Макса на носу переизбрание, она отправляет его за город к подруге (Анна Михалкова), где главный герой встречает чудную девушку (Елизавета Ищенко) и проваливается в какое-то сказочное пространство. За него, очевидно, отвечала сценаристка и писательница Марина Степнова. А поскольку центральный конфликт во втором, не считая сериала «Номинация», фильме Надежды Михалковой шит белыми нитками (из-за чего протагонист мучится угрызениями совести, ведь он не сделал ничего плохого?), фильм довольно быстро превращается в притчу — любимый, кажется, жанр семьи Михалковых. Но так как притча не самый захватывающий жанр на свете, картину оживляют разве что вкрапления мистики (точнее, даже магического реализма) и красивая операторская работа Алишера Хамидходжаева, которая не дает этой басне превратиться в совсем уж «звенящую пошлость». Е.Т.
«Разрушитель миров»
С 6 ноября
После нашествия монстров из параллельного мира отец (Люк Эванс) воспитывает дочку-подростка (Билли Булле) на изолированном острове: учит ее борьбе и другим премудростям выживания. Эти навыки ей скоро пригодятся. Новый фантастический экшн любопытного жанрового постановщика Брэда Андерсона, прежде всего известного по драме «Машинист» с Кристианом Бейлом. Также в касте заявлена Милла Йовович в роли «Мамы», что бы это ни означало. В.Г.
«Дело Фриды»
С 6 ноября
В 1904 году швейцарская швея Фрида Келлер отвела в лес своего пятилетнего сына, задушила его шнурком и закопала там. Судебное дело раскололо общественное мнение напополам: кто-то требовал смертной казни, а кто-то утверждал, что не все так однозначно. Позже Михаил Булгаков ввел Фриду в своего «Мастера и Маргариту» (правда, заменив шнурок на платок) — это за нее вступилась главная героиня в сцене бала у Воланда. А теперь в деле Фриды разбирается Мария Брендле, несколько лет назад номинировавшаяся на «Оскар» с документальной короткометражкой «Хватай и беги» про кыргызский обычай похищения невесты. В.Г.
«Пианистка»
С 6 ноября
Профессорша консерватории Эрика (Изабель Юппер) — олицетворение выражения «в тихом омуте черти водятся». Под видом строгой женщины скрывается израненная душа, подавленная деспотичной матерью (Анни Жирардо). В свободное время Эрика посещает порномагазины, под кроватью хранит БДСМ-набор, а окончательно башню ей сносит после знакомства с симпатичным студентом (Бенуа Мажимель).
Приходите ради провокаций заслуженного европейского режиссера Михаэля Ханеке — оставайтесь ради выдающейся игры Юппер, получившей за свою роль приз Каннского кинофестиваля (сам фильм удостоился Гран-при). Посвященная любви, власти и абьюзу «Пианистка» не стесняется брать зрителя за грудки, но запоминается в первую очередь неожиданно нежным и болезненным портретом сломанной женщины в поисках близости — как она ее понимает сама.
«Красный круг»
С 6 ноября
Импозантный вор Коре (Ален Делон с усами) помогает бежавшему преступнику Фогелю (Джан Мария Волонте) в обмен на услугу — ограбление ювелирного бутика. Третьим берут бывшего полицейского и стрелка Жансена (Ив Монтан). По пятам троицы следует матерый комиссар Маттеи (Бурвиль).
Криминальный триллер, у которого жир срезан чуть ли не до кости, — выдающийся французский режиссер Жан-Пьер Мельвиль отточил до блеска свой минималистичный стиль на «Красном круге». Двигаются, стреляют и говорят тут лишь в случае острой необходимости, а кульминацией оказывается получасовая сцена ограбления без единого слова — страшно дотошная в плане мелочей и похожая на балет. Фанатичный поклонник американских нуаров Мельвиль знает, что по всем законам жанра преступников ждет гибель, и придумывает обреченности своих героев элегантную надстройку. У воров — не только стиль, но и дружба, принципы и достоинство. У репрессивного государства — высшие чины, уверенные, что любой гражданин виновен по умолчанию. Завывающий в финале ветер и грустные глаза Бурвиля без лишних слов объясняют, на чьей стороне Мельвиль. В.Г.
«Письма мертвого человека»
5 ноября, в кинотеатре «Аврора» (Санкт-Петербург)
В петербургской «Авроре» пройдет ретроспектива эсхатологической трилогии Константина Лопушанского, приуроченная к выходу сборника непоставленных сценариев режиссера. Стартуют показы с самого известного фильма Лопушанского, апокалиптического кошмара «Письма мертвого человека» о мире после взрыва атомной бомбы, написанного при участии Бориса Стругацкого и Алексея Германа-старшего. Во время просмотра можно даже без подсказки в «Википедии» понять, что Лопушанский продолжает дело Тарковского (он был ассистентом на «Сталкере»): длинные планы, экзистенциальные монологи, сцена проходки со свечкой и большое количество воды (сразу во всех смыслах). Однако, несмотря на относительную вторичность, это пробирающее, впечатляюще сделанное и, к несчастью для всех нас, все еще актуальное кино. В.Г.