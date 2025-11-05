Что смотреть в кино: синефильская «Новая волна», нуарный «Красный круг» и истерн «Ветер»

Сын депутатки и председательницы комитета по вопросам семьи и детей в Госдуме (Юлия Высоцкая) — московский подросток Макс (Денис Косиков) — оказывается в ночном клубе в тот роковой момент, когда другой парень решает совершить самосожжение ( и даже по трагическому стечению обстоятельств случайно дает ему зажигалку ). Поскольку у матери Макса на носу переизбрание, она отправляет его за город к подруге (Анна Михалкова), где главный герой встречает чудную девушку (Елизавета Ищенко) и проваливается в какое-то сказочное пространство. За него, очевидно, отвечала сценаристка и писательница Марина Степнова. А поскольку центральный конфликт во втором, не считая сериала «Номинация», фильме Надежды Михалковой шит белыми нитками (из-за чего протагонист мучится угрызениями совести, ведь он не сделал ничего плохого?), фильм довольно быстро превращается в притчу — любимый, кажется, жанр семьи Михалковых . Но так как притча не самый захватывающий жанр на свете, картину оживляют разве что вкрапления мистики (точнее, даже магического реализма) и красивая операторская работа Алишера Хамидходжаева, которая не дает этой басне превратиться в совсем уж «звенящую пошлость». Е.Т.