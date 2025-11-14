Парки, лето, космос: чем запомнились открытые кинотеатры в этом году

153 показа за сезон — не предел
За сезон было проведено 153 кинопоказа. Благодаря 13 телеканалам, включая «Дом кино», Women’s Magazine и СТС Kids, зрители увидели картины «Диана: История любви» (12+), «Время первых» (6+) и «Три кота и море приключений» (0+). Все сеансы проходили бесплатно, а продолжить смотреть фильмы и сериалы зрители могли в онлайн-кинотеатре «Триколор Кино и ТВ» (18+).
Летние площадки во всех уголках России
Второй сезон всероссийского проекта «Кино. Лето. Триколор» собрал под открытым небом десятки тысяч зрителей. В этом году география расширилась в три раза — с 4 до 12 городов, — а программа кинопоказов объединила семьи, друзей и любителей фильмов всех возрастов.
Такое масштабирование проекта стало возможным в том числе благодаря партнерам: бесплатные киноплощадки заработали в Краснодаре, в парке «Краснодар», а также в исторических парках «Россия — Моя история» в Махачкале, Тюмени, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Уфе, Омске и Волгограде. На ВДНХ в Москве прошел детский праздник с участием героев популярных мультсериалов.
«Кино. Лето. Триколор» поддержали блогеры: Анастасия Усеева, Дарья Могучая, Роман Богатинов, Мария Оганян и Даня Пивчанский делились эмоциями и моментами проекта со своими подписчиками.
Все больше показов — тематические
Тематика космоса, неразрывно связанная с 20-летней историей «Триколор», была отражена и в программе проекта. Марафон кино стартовал с показа первого в мире полнометражного художественного фильма, снятого в космосе: «Вызов» (12+) телеканала Start Air.
«Проект „Кино. Лето. Триколор“ уже стал важной частью культурной жизни наших городов. Во втором сезоне мы смогли собрать еще больше зрителей, подарить им атмосферу единения от совместного просмотра лучших отечественных и зарубежных фильмов, которые также доступны в нашем онлайн-кинотеатре. Мы очень рады, что местные жители приняли эту инициативу с энтузиазмом, и надеемся, что она продолжит объединять людей и дарить им радостные эмоции», — говорит руководитель отдела продвижения телевизионных проектов «Триколор» Светлана Суморокова.
По итогам первого сезона «Кино. Лето. Триколор» был отмечен профессиональным сообществом: проект стал призером премии «Silver Mercury Северо-Запад», завоевав серебро в номинации «Лучшее online/offline мероприятие».
* ВО мероприятий «Кино.Лето.Триколор» — 0+.