Парки, лето, космос: чем запомнились открытые кинотеатры в этом году

«Проект „Кино. Лето. Триколор“ уже стал важной частью культурной жизни наших городов. Во втором сезоне мы смогли собрать еще больше зрителей, подарить им атмосферу единения от совместного просмотра лучших отечественных и зарубежных фильмов, которые также доступны в нашем онлайн-кинотеатре. Мы очень рады, что местные жители приняли эту инициативу с энтузиазмом, и надеемся, что она продолжит объединять людей и дарить им радостные эмоции», — говорит руководитель отдела продвижения телевизионных проектов «Триколор» Светлана Суморокова.