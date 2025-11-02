8 фильмов, ради которых стоит выбраться в кино в ноябре

«Новая волна»
С 6 ноября
Претенциозный, заносчивый, самовлюбленный французский кинокритик, строчащий безапелляционные рецензии, решает снять собственный режиссерский дебют более-менее на коленке. При этом он верит, что фильм сможет на равных конкурировать с лучшими голливудскими триллерами и криминальными драмами — дайте только режиссеру пистолет и девушку. Неожиданный поворот: романтический порыв оборачивается не пшиком, а созданием одного из общепризнанно величайших фильмов всех времен, который и правда на следующие пару десятилетий определит форму, стиль и способ производства голливудского кино. А еще, как ни удивительно, съемочный процесс оказывается коротким, легким и веселым.
Ричард Линклейтер — мастер тусовочного кино, в котором будто бы ничего не происходит, но фиксируется целая эпоха. И он, конечно, идеально подходит для того, чтобы экранизировать один из величайших киноведческих мифов. В той или иной мере получившаяся картина все же фейк, плоская ксерокопия реальности, несмотря на аутентичную пленку и фотографически схожие типажи артистов, но ухватить главное режиссеру наверняка удалось, а именно — вдохновляющее чувство, что из непримечательного на глазах рождается великое.
«Иллюзия обмана-3»
С 13 ноября
Четыре самых кринжовых и одновременно божественно могущественных иллюзиониста в мире (Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Дейв Франко, Айла Фишер) соревнуются с тремя заносчивыми салагами (самые многообещающие молодые артисты момента — Доминик Сесса из «Оставленных», Джастис Смит из «Я видел свет телевизора» и Ариана Гринблатт, школьница-активистка из «Барби»). Позже все они сбиваются в одну пеструю банду ради очередного наглого ограбления.
Рубен Флейшер перенимает режиссерскую эстафету в бестолковой и по большому счету никем не любимой франшизе у Джона М.Чу и Луи Летерье. Новый режиссер — своего рода мастер жанра ироничного голливудского развлечения, который в «Веноме» и «Зомбиленде» нащупал эффективную интонацию комедийного боевика. В его исполнении и во франшизе про горе-иллюзионистов юмор в кои-то веки выглядит преднамеренным — словом, идеальный вариант для тех, кто хочет добровольно кринжануть, отключив критическое мышление.
«Сентиментальная ценность»
С 20 ноября
Взрослая дочь-актриса (Рената Рейнсве), недавно воссоединившись с отцом-режиссером (Стеллан Скарсгорд), ревнует его к молодой американской звезде (Эль Фэннинг), которую тот взял на роль, после того как главная героиня отказалась.
Свежая закрученная драма в поджанре «красивые привилегированные люди очень интеллигентно выясняют отношения и исключительно тихо страдают» от Йоакима Триера. Этот норвежский режиссер будто бы нарочно взял только самые поверхностные элементы из Бергмана и копирующих его Баумбаха и Аллена, после чего, как ни удивительно, преуспел в качестве фаворита всех мировых кинофестивалей. Вот и новый фильм выиграл Гран-при Канн. Главное, не думайте, что если для вас это звучит невыносимо, то с вами что-то не так.
«Я бы тебя пнула, если бы могла»
С 20 ноября
Работающая мать-одиночка (Роуз Берн) вынуждена разрываться между требующей ухода больной дочерью, клиентами в терапии и походами к собственному психологу. Окончательно добивает ее дыра в потолке по вине соседей сверху, заливших квартиру.
«Я бы тебя пнула, если бы могла» — реалистическая драма, рассказанная с такой подробностью бытовых деталей, что она на глазах превращается в психологический хоррор. Режиссерка Мэри Бронштейн — давняя соратница братьев Сафди (они ее благодарят в титрах нескольких фильмов), которая сама из-за семейных обстоятельств снимает лишь второй фильм за семнадцать лет, но в плане масштаба таланта с самого начала не уступала более известным своим коллегам — это было понятно уже по дебютному «Возбуждению» с Гретой Гервиг. Роуз Берн, играющая хоррор-вариацию своей же партии в чудесном сериале «Платонические отношения», говорят, выдает роль всей жизни — охотно верится!
«Сущность»
С 20 ноября
Депрессивный иллюстратор с готическим стилем работ и таким же внешним видом (Бенедикт Камбербатч) начинает слышать в голове голос огромного ворона, но не отправляется на принудительную госпитализацию, а подключает семью к тому, чтобы выяснить, это кошмар наяву или все же галлюцинация.
Режиссерский дебют Дилана Сотерна — режиссера концертов (как музыкальных, так и стендаперских) и инди-рок-клипов. Критики, смотревшие кино на «Сандэнсе» и Берлинале, передают, что получилось, в общем-то, средне. Но для поклонников готической эстетики, которые не прочь увидеть душевные терзания Камбербатча под The Cure этой промерзлой осенью — да еще и в отсутствие на экранах закенселенного Нила Геймана — предложения заманчивее, пожалуй, не найти.
«На выброс»
С 20 ноября
Горделивый дорогой галстук, оказавшись на помойке, объединяет усилия с красавицей вазочкой, ворчливым порванным ботинком, катушкой ниток и кнопочным мобильником чтобы самому вернуться к прежней жизни, а остальным героям помочь попасть в рай, который всем обещает полиэтиленовый пакет — проповедник.
Очень экзистенциальный мультфильм Константина Бронзита, доводящий до новых глубин мрака классические диснеевские сюжеты «Отважного маленького Тостера» и «Истории игрушек». Бронзит — двукратный номинант на «Оскар» за сентиментальные короткометражки («Уборная история — любовная история», «Мы не можем жить без космоса»), а также автор массовых хитов российского семейного проката («Алеша Попович и Тугарин Змей», «Лунтик и большое путешествие»). Новая картина, кажется, наконец-то берет лучшее из двух его параллельных карьер ради динамичного приключения, на котором не заскучают дети и искренне расчувствуются родители.
«Умри, моя любовь»
С 27 ноября
Молодая семейная пара творческих профессий (гений психологизма Дженнифер Лоуренс и просто очень старательный Роберт Паттинсон) решают перебраться из стрессового Нью-Йорка на хутор в Монтане, где жена также планирует родить ребенка. Увы, изоляция не только не идет на пользу психологической стабильности, а, наоборот, в многократном объеме все усугубляет.
Шотландка Линн Рамзи прославилась формалистскими драмами («Крысолов», «Морверн Каллар»), где скупо обозначенное действие чередовалось с ошарашивающими эмоциональными взрывами. Последние две ее работы, снятые уже с голливудскими звездами, — триллер о скулшутинге «Что-то не так с Кевином» и неонуар «Тебя никогда здесь не было» — кажется, не до конца соотносились с сильными сторонами постановщицы: ключевые жанровые сцены там специально невнятно проглатывались. Новая же картина возвращает выдающегося автора к приземленным истокам — наша обозревательница Анна Стрельчук после каннской премьеры была в восторге.
«Стометровка»
С 27 ноября
Пара обычных японских школьников вступают в соперничество на уроках физкультуры. Их борьба в беге на скорость затягивается на всю жизнь и в конце концов достигает чуть ли не античного олимпийского размаха.
Кэндзи Иваисава — один из самых многообещающих аниме-режиссеров по версии «Афиши Daily». Его дебютная полнометражка «Наш звук» была великолепной дедпен-комедией про музыкантов-любителей, которые не умели играть на инструментах, притом что режиссер фильма толком не умел рисовать. Над своим вторым фильмом Иваисава решил работать на базе все той же DIY-студии, но качество анимации повысил на порядок. Уже по первому фильму было понятно, что он гений экспрессивности, созданной самыми минималистичными средствами. Теперь же выразительность дрожащих линий, рукотворных пируэтов воображаемой камеры и резких стыков стилизованных иллюстраций зашкаливает за все привычные пределы. «Оглянись» этого года — не меньше.