8 фильмов, ради которых стоит выбраться в кино в ноябре

«Я бы тебя пнула, если бы могла» — реалистическая драма, рассказанная с такой подробностью бытовых деталей, что она на глазах превращается в психологический хоррор . Режиссерка Мэри Бронштейн — давняя соратница братьев Сафди (они ее благодарят в титрах нескольких фильмов), которая сама из-за семейных обстоятельств снимает лишь второй фильм за семнадцать лет, но в плане масштаба таланта с самого начала не уступала более известным своим коллегам — это было понятно уже по дебютному «Возбуждению» с Гретой Гервиг. Роуз Берн, играющая хоррор-вариацию своей же партии в чудесном сериале «Платонические отношения», говорят, выдает роль всей жизни — охотно верится!