Каспер и еще 11 самых влиятельных привидений в истории кино

Самое дружелюбное привидение появилось на экранах еще в 1945 году в анимационной короткометражке, но только через 50 лет Каспер обзавелся собственным полнометражным игровым фильмом в постановке Брэда Силберлинга. Там у него наконец-то появилась предыстория. Оказывается, он был сыном гениального изобретателя, профессора МакФэддена, который однажды подарил Касперу санки, а мальчик так увлекся катанием на них, что заболел пневмонией и умер. Тогда профессор изобрел для его воскрешения устройство под названием «Лазарь» ( тут «Каспер» внезапно превращается во «Франкенштейна» ), но по неосторожности рассказал об этом людям, после чего был признан сумасшедшим. Главный герой узнает об этом в компании девочки-подростка Кэт (Кристина Риччи), которая вместе с отцом-парапсихологом, доктором Джеймсом Харви (Билл Пуллман) приехала в зловещее поместье, где живет Каспер и его дядюшки — Призрачное трио (Стретч, Стинки и Фатсо).