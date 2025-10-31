Убийственный топ: 30 главных российских фильмов и сериалов про маньяков

Когда смотришь на популярность маньяков среди российских зрителей, то сложно представить, что еще несколько десятилетий назад эта тема не существовала в русскоязычных фильмах и сериалах. Советская власть долгое время заминала дела о серийниках — в массовое сознание они обычно проникали лишь в качестве городских легенд. Активно писать в прессе о маньяках начали только во время перестройки, а в кино они проникли и вовсе после развала СССР.
Из-за этого российским кинематографистам, взявшимся за серийных убийц, чаще всего приходилось отталкиваться от образцов западного кино. Например, Николай Лебедев, ныне опытный постановщик патриотических блокбастеров, начинал свою карьеру с первых российских фильмов о маньяках, сделанных под ощутимым влиянием Альфреда Хичкока. Старина Хич даже появляется в «Поклоннике» — его портрет висит в рамке в одной из сцен.
Впрочем, и сегодня влияние западных кинематографистов никуда не исчезло. В каждой второй рецензии на российский фильм или сериал про маньяков проскакивает сравнение с «Настоящим детективом» или работами Дэвида Финчера — главного киноэксперта по серийным убийцам и прочим подозрительным личностям (мы смотрим на тебя, Марк Цукерберг). Но в то же время отечественные кинематографисты смогли синтезировать уникальный код российского маньяка — для этого им пришлось обратиться к истории страны.
Вышедший в 2012 году сериал «Мосгаз» Андрея Малюкова был снят по мотивам преступлений советского серийного убийцы Владимира Ионесяна. Одни из главных стриминговых хитов последних лет — «Фишер» и «Чикатило» — тоже адаптировали истории реальных маньяков. А сценаристы популярного «Метода» вдохновлялись ими, чтобы выдумать собственных душегубов.
Впрочем, иногда отечественные кинематографисты выходят за пределы игрового тру-крайма, а фигура маньяка становится поводом высказаться о чем-то еще: о состоянии позднего СССР («Груз 200»), губящем душу приспособленчестве («Казнь») или безразличности общества («Трасса»). Легко предположить, что отечественный кинематограф продолжит пользоваться этой жанровой ширмой — популярной в народе и позволяющей прикоснуться к чему-то выходящему за пределы наших представлений о человеке.
«Змеиный источник» (1997), реж. Николай Лебедев
Студентка-практикантка (Екатерина Гусева) приезжает в провинцию к мягкохарактерному любовнику (Сергей Маховиков). Во время вечернего купания голышом она обнаруживает труп задушенной девушки.
Даже спустя несколько десятилетий можно с уверенностью сказать, что «Змеиный источник» поставил дипломированный киновед. В этом триллере легко угадываются нотки итальянского хоррора джалло и фильмов Хичкока — режиссер-дебютант Николай Лебедев учился снимать совсем как на Западе. От себя же в фильм он добавил образ засасывающего болота российской провинции, ставшей с тех пор регулярным пристанищем отечественных маньяков.
«Поклонник» (1999), реж. Николай Лебедев
Девочка-подросток Дина (Марина Черепухина) болезненно переживает расставание нервной мамы (Елена Сафонова) и импозантного папы (Сергей Гармаш). Поэтому, когда у Дины появляется поклонник-маньяк, поначалу она даже не против — пока не становится слишком поздно.
Если «Змеиный источник» был персональным «Психо» Николая Лебедева, то «Поклонник» стал его «Головокружением». Разве что аттракционный финал тут взят скорее из «На север через северо-запад». Изумительно снятый майндфак-триллер о ребенке, чье обиженное подсознание породило чудовище — высшая творческая точка Лебедева, после которой он покатился вниз на санях патриотических блокбастеров прямиком в щупальца «Кракена».
«По ту сторону волков» (2001), реж. Владимир Хотиненко
В послевоенное время в одной из деревень Московской области начинают появляться трупы с рваными ранами. Местные уверены, что это дело лап оборотня. Чтобы пресечь слухи о паранормальщине и найти преступника, на место убитого участкового отправляют бравого фронтовика Сергея Высика (Владислав Галкин).
Выпущенные Первым каналом «По ту сторону волков» были сделаны с оглядкой на успех «Граница. Таежный роман». И хотя сериалу Владимиру Хотиненко не было суждено стать хитом — ему не повезло выйти прямиком в разгар теракта в «Норд-Осте» — в нем увлекательно сошлись детектив, мелодрама, хоррор, шпионские интриги и дух времени. Пускай маньяк из «Волков» — симптом послевоенной разрухи, агент Высик, наводя порядок в советском Твин Пиксе, отвечал и современному запросу общества, уставшему от турбулентности девяностых. Но не стоит расслабляться, ведь, как признаются авторы сериала, в лесу водятся волки пострашней маньяков.
«Жесть» (2006), реж. Денис Нейманд
Журналистка в депрессии (Алена Бабенко) отправляется на последнее задание: взять интервью со скандальным маньяком (Михаил Ефремов). Однако тот сбегает, скрывшись посреди дачного поселка. Девушка следует за ним и после неудачного столкновения с местными гопниками в исполнении группы «Кровосток», отправляется в настоящий бэд-трип.
Не столько жесть, сколько дичь. Фильм Дениса Нейманда — будущего режиссера киновселенной ЧВК «Вагнер», автора «Шугалея», «Гранита» и сериала «Русские» — до сих пор сравнивают с корейским кино и французским экстримом, пытаясь нащупать верный градус бесстыдства, излучаемого с экрана. Вот только ее основной ее источник — не кинематографическая среда, почему-то подсмотренная у «Безумного Макса», а сценарий Константина Мурзенко, источающий экзистенциальный ужас перед жестокой бессмысленностью мира. Маньяк тут — не самое страшное, пусть даже играет его артист Ефремов в кепке из «Ну, погоди!». Впрочем, это не повод отчаиваться. Как говорит в одной из сцен героиня Бабенко: «Мы не в аду, мы в жопе. Но это гораздо лучше».
«Груз 200» (2007), реж. Алексей Балабанов
1984 год, вымышленный город Ленинск. Капитан милиции Журов (Алексей Полуян) влюбляется в дочку секретаря райкома Анжелику (Агния Кузнецова). Проблема лишь в том, что он маньяк.
Такое описание сюжета может показаться издевательским, но дело в том, что и сам Балабанов называл свой «Груз 200» фильмом о любви. Стремление Журова обладать возлюбленной получает такую гротескную форму, что перерастает в высказывание о государстве, перепутавшей власть над людьми с близостью, а привязанность — с приковыванием наручниками к изголовью кровати. Так же и фанаты «Брата» по ошибке увидели в беспощадном диагносте Балабанове знаменосца реваншизма, пока он не выстрелил им в лицо «Грузом 200».
«Индиго» (2008), реж. Роман Прыгунов
Компания подростков со сверхспособностями (среди них — совсем маленькие Петр Скворцов и Иван Янковский с прической участника бойз-бенда нулевых) проводят все свободное время на крыше дома. Но однажды они начинают пропадать один за другим.
Что делать, если очень хочется своих «Людей Икс», но денег у тебя хватает только на Михаила Ефремова? Введи в сюжет маньяка. Борьбе с ним и посвящена история этого нелепого подросткового триллера, пытавшегося капитализировать феномен детей индиго (даже не спрашивайте). Пускай с «Людьми Икс» не получилось, зато постановщик Роман Прыгунов затем нашел себя в другой франшизе — «Беспринципные». Кстати, тоже своего рода кино про маньяков.
«Очень русский детектив» (2008), реж. Карлл Панака
После гибели напарника по имени Напар Ник от арбуза детектив Джонни Уокер (Юрий Стоянов) получает вторым номером молодого и неопытного Брета Пидда (Максим Коновалов). Вместе они идут по следу маньяка, выбирающего орудия убийства согласно русскому алфавиту.
В 2007-м камедиклабовский «Самый лучший фильм» взорвал российский кинопрокат, а год спустя капитализировать интерес зрителей к жанру кинопародии попытались авторы «Очень русского детектива». Повторить кассовые достижения предшественника не получилось из-за странного выбора предмета для пародии — американских триллеров про маньяков. Да и в целом выход на чужую для себя территорию «Голого пистолета» получился скорее неловким, пусть и сделан «Очень русский детектив» с любовью и не без проблесков вдохновения.
«Тот, кто гасит свет» (2008), реж. Андрей Либенсон
Не спавший много дней петербургский следователь (Алексей Гуськов) безуспешно пытается поймать убийцу маленьких девочек, а затем по наитию отправляется в Солнцегорск. Там среди недружелюбных ментов и подозрительных местных душегуб и притаился.
Как и авторы «Очень русского детектива», режиссер и сценарист Андрей Либенсон, очевидно, жутко любит «Семь» и другие триллеры про маньяков. Кроме того, у него тоже получилась пародия — но есть нюанс. Зверино серьезный и чудовищно смехотворный фильм Либенсона мог бы получить славу русской «Комнаты», если бы его видел кто-то, кроме экс-кинокритика «Афиши» Станислава Зельвенского. Не откажите себе в радости и посмотрите это «достижение» российского кинематографа.
«Стальная бабочка» (2012), реж. Ренат Давлетьяров
Сбежавшая из интерната беспризорница по прозвищу Чума (Дарья Мельникова) попадает в поле зрения капитана полиции (Алексей Белый), ловящего убийц несовершеннолетних девушек. Рисковая и готовая дать отпор в критической ситуации Чума — идеальная кандидатка для наживки на маньяка. Оперативную деятельность, однако, осложняет влюбленность несовершеннолетней в капитана.
В подходе к скользким темам «Стальной бабочки» чудятся отзвуки перестроечного кино — недаром, ведь сценарист Юрий Коротков когда-то написал «Аварию — дочь мента». Поиски маньяка превращаются в остросюжетную рамку даже не любовной истории, а истории проблемной девушки в поисках любви. Все это приводит к неплохо придуманной концовке, однако кино топит безразличная режиссура переобувшегося в режиссеры продюсера Рената Давлетьярова. Есть от «Стальной бабочки» вайб работы человека, которому нужно до конца года сдать еще пять проектов.
«Мосгаз» (2012), реж. Андрей Малюков
Неизвестный мужчина проникает в квартиру, представившись сотрудником Мосгаза, и убивает маленького мальчика топором. А затем возвращается туда, чтобы добить родителей. Странное дело ведет майор Черкасов (Андрей Смоляков) и криминалистка Соня Тимофеева (Марина Александрова).
К началу 2010-х сложился формат эфирного ретросериала, в которых атмосфера эпохи выходила на первый план. Ровно поэтому сериал Андрея Малюкова стартует не с убийства, а пролога, в котором Никита Хрущев (почему-то озвученный Сергеем Безруковым) посещает выставку художников-авангардистов в Манеже. И по той же причине сценарий Зои Кудри очень вольно обходится с реальной историей маньяка Владимира Ионесяна. Пойманный в финале первого сезона убийца не помешал «Мосгазу» превратиться в целую успешную франшизу под все той же вывеской.
«Дочь» (2012), реж. Александр Касаткин и Наталья Назарова
В маленьком провинциальном городке происходят убийства несовершеннолетних девушек. Но до поры до времени на первом плане — дружба старшеклассницы-тихони (Мария Смольникова) и оторвы-новенькой (Яна Осипова).
Что может быть страшнее, чем стать целью серийного убийцы? Рассказывать, чем любопытна «Дочь», — значит, раскрывать ее сюжетные секреты, поэтому придется ограничиться самыми общими словами. У постановщицы-сценаристки Натальи Назаровой (недавно ушедшей из жизни) и ее сорежиссера Александра Касаткина вышла страшная и чуткая драма, подошедшая к маньячной теме с неожиданной стороны.
«Метод» (2015—...), реж. Юрий Быков и Александр Войтинский
Одержимая поисками убийцы матери выпускница юрфака (Паулина Андреева) становится напарницей гениального нестабильного сыщика Родиона Меглина (Константин Хабенский), который ловит маньяков по известному только ему методу.
«Метод» появился в результате желания Константина Эрнста превратить Первый канал из «дома мыла» в русский HBO. Возможно, из-за этого в сериале чудится сразу и «Настоящий детектив», и «Декстер». Однако гремучая смесь интересна прежде всего тем, что ее создателям удалось синтезировать нечто самобытное — увлекательный и совершенно бесстыжий российский кинокомикс.
«Кровавая барыня» (2018), реж. Егор Анашкин
Барыню-душегубицу Салтычиху (Юлия Снигирь) вот-вот казнят, однако в последнюю секунду свидание с топором отменяет помилование Екатерины II (Северия Янушаускайте). Флешбэк на много лет назад. Тяжело переживающая гибель матери маленькая Даша Салтыкова видит призрак родительницы, за что батенька отправляет ее лечиться в монастырь. Помогает — но лишь временно.
Реальная Дарья Салтыкова замучила по крайней мере 38 холопов, при этом всем вокруг она казалась очень порядочной и набожной дворянкой. Хороший повод поднять тему крепостничества с историко-социологической стороны, однако режиссер Егор Анашкин и сценаристка Марика Девич предпочли сделать размашистую готическую мелодраму с гран-гиньолем и впечатляющей игрой Снигирь. То есть практически «Багровый пик» Гильермо Дель Торо с поправкой на возможности телеканала «Россия-1».
«Девятая» (2019), реж. Николай Хомерики
В конце XIX века петербургские сыщики (Евгений Цыганов и Дмитрий Лысенков) расследуют серию оккультных убийств. За помощью они обращаются к британке-медиуму (Дейзи Хед).
До того, как разорвать все связи с Россией, продюсер Александр Роднянский* пытался разгадать код российского блокбастера по формуле «даем инди-режиссеру столько денег, сколько он сможет унести». Попытка провернуть такой трюк с «Дуэлянтом» Алексея Мизгирева обернулась провалом, однако следующий опыт — триллер «Девятая» Николая Хомерики — и вовсе оказался катастрофой. На тот момент постановщик нежных авторских драм Хомерики оказался самым неподходящим человеком для такого материала — в его руках пропитанная кровью бульварщина начинает страдать от анемии. Не спасает фильм ни очевидные пересъемки (комикс-фрагменты выглядят интонационно чужими), ни большие красивые глаза артистки Хед.
* Александр Роднянский внесен Минюстом в реестр иноагентов.
«Душегубы» (2019—...), реж. Давид Ткебучава, Алексей Быстрицкий и Максим Кубринский
Во время поиска гаишника в Витебском лесу находят задушенную девушку. Заезжий следак Ипатьев (Сергей Марин) уверен, что события связаны. В то же время витебский коррупционер Шахнович (Александр Самойленко) хочет поскорее закрыть дело, подставив невиновных.
С «Душегубами» ретродетективы, основанные на происках реальных маньяках, переехали с кнопок телевизора на экраны стримингов. Правда, в качестве особо не прибавили: «Душегубы» — подчеркнуто телевизионный сериал, скрывающий кинематографическую бедность за включенной невпопад напряженной музыкой. Впрочем, сделан он все же поприятнее среднестатистической ментовской саги на НТВ, потому неудивительно, что сериал добился какой-никакой популярности и получил продолжение — «Душегубы. 1989».
«Хороший человек» (2020), реж. Константин Богомолов
В маленьком Вознесенске орудует серийный убийца. Из Москвы туда командируют следовательницу (Юлия Снигирь), в напарники которой прибивается местный следак Крутихин (Иван Ефремов). Кстати, он и есть маньяк.
В 2020-м главным лицом отечественного стриминга неожиданно стал театральный постановщик Константин Богомолов. В том году он не только выступил соавтором второго сезона «Содержанок», снялся в главной роли в «Психе» Федора Бондарчука и сыграл Мориарти в сериале «Шерлок в России», но и поставил «Хорошего человека», вдохновленного делом ангарского маньяка Михаила Попкова. Энтэвэшный снаружи и эстетский внутри — сериал Богомолова ищет хорошего человека в России так же, как и Некрасов в свое время искал, кому на Руси жить хорошо. И там, и там поиски приводят к неоднозначным результатам.
«Водоворот» (2020), реж. Андрей Загидуллин
Во время налета на притон наркоманов группа следователей обнаруживает флешку, на которой записано сатанинское снафф-видео. Находка оказывается связана с чередой исчезновений неблагополучных подростков.
Несмотря на завязку, «Водоворот» кажется не столько копипастой «Семи» и «бэшных» американских триллеров про сатанистов, сколько продолжателем дела «Метода». Утопающий в неоне и избыточно маскулинный сериал режиссера Андрея Загидуллина и сценариста Андрея Стемпковского целится в похожую комикс-эстетику. Зрелище это по-своему очаровательное: авторы с таким смаком упиваются свободой и бюджетами стримингов начала 2020-х, что сегодня трудно не умилиться.
«Чикатило» (2021—2022), реж. Сарик Андреасян
1984 год. В Ростов-на-Дону приезжает московская комиссия расследовать жестокое убийство мальчика. Тем временем убийца Андрей Чикатило (Дмитрий Нагиев) ходит по городу, выискивая новые жертвы.
Говорите что угодно про режиссерские способности Сарика Андреасяна, однако в одном человеку не отказать — с продюсерской чуйкой у него все в порядке. Еще за несколько лет до того, как «Монстр» Райана Мерфи покорили топы Netflix, Андреасян сорвал куш, догадавшись посвятить сериал о Чикатило не только расследованию, но и самому маньяку. Жаль, получилось скучновато, Нагиев в образе душегуба похож на еще одного персонажа актера из «Осторожно, модерн!», а сам сериал теперь удален из библиотеки стриминга Okko за чрезмерную дерзость.
«Маньячелло» (2021), реж. Жаргал Бадмацыренов
Начитанный маньяк из глуши (Владимир Барташевич) обставляет свои убийства, как цитаты из классической литературы. Местная полиция не настолько эрудирована, чтобы распознать отсылки, — в отличие от приезжей следовательницы, вдохновляющей мастера умерщвлений на новые творческие достижения.
В начале 2020-х стриминги не только прибавили пару нулей в средний бюджет сериала, но и открыли новые пространства для экспериментов. «Маньячелло» никак не обвинить в форматности — это злая черная комедия с серийным убийцей в главной роли, да еще и снятая в Улан-Удэ силами бурятских кинематографистов. Больше особенных достоинств у сериала нет, но все же эта любопытная страница из истории российских киноманьяков достойна упоминания.
«Самка богомола» (2021), реж. Нурбек Эген
В тюрьме много лет сидит серийная убийца Жанна Дронова (Ирина Розанова), получившая в прессе кличку Самка Богомола за то, что убивала исключительно мужчин. Однажды в Петербурге появляется ее подражатель — и Жанна вызывается помочь в поисках убийцы при условии, что в следственную группу войдет ее сын-оперативник (Павел Чинарев).
Сценаристка Анна Козлова громко стрельнула в 2025-м с сериалом «Аутсорс», а до этого запомнилась хитовым «Медиатором» и маньячной «Самкой богомола». Увы, самое интересное в последнем — гендерная инверсия привычной схемы «мужчина убивает женщин», плюс удивительный выбор главного злодея; впрочем, позаимствованы находки из оригинального французского сериала «Богомол». В остальном — траектория истории становится ясна, когда нам дают понять, что героиня Розановой убивала только плохих мужчин.
«Хрустальный» (2021), реж. Душан Глигоров
В провинциальном городке Хрустальный находят труп маленького мальчика. Дело ведет местный следователь Геннадий (Николай Шрайбер), на помощь к нему приезжает брат и знаменитый охотник на маньяков Сергей (Антон Васильев), которого все еще душит детская травма.
Еще до «Трассы» сценарист Олег Маловичко и режиссерско-операторский тандем Душана Глигорова и Батыра Моргачева сделали очень похожий «Хрустальный». Серия убийств, насилие над детьми, социальная проблематика — все составляющие «Трассы» уже были тут. Разве что, кажется, «Хрустальный» был для Маловичко чуть более личной работой, потому что сценарист и сам пострадал от насилия в детстве.
«Казнь» (2022), реж. Ладо Кватания
1991 год. На застолье в честь повышения следователя по особо важным делам Иссы Давыдова (Нико Тавадзе) раздается звонок телефона: вернулся серийный убийца, которого Давыдов вместе со следователем Севастьяновым (Евгений Ткачук) ловил с 1981 года. Вот только есть нюанс — маньяка, вообще-то, уже поймали.
Надо отдать должное режиссеру-дебютанту Ладо Кватания: он смотрел не только Финчера, но и «Воспоминания об убийстве» Пон Чжун Хо. Синефильский ребус бывшего клипмейкера местами здорово заносит на поворотах (разобраться с первого раза в хитросплетениях сюжета очень и очень сложно), но все же «Казнь» намного интересней среднестатистического русского фильма про маньяка. Кватания умеет снимать круто, и в его истории есть какая-никакая идея.
«Замерзшие» (2022), реж. Адильхан Ержанов
Жену следователя северного городка Рудина (Артем Быстров) находят мертвой — голой и обмороженной в салоне ее же автомобиля. Обезумевший мужчина пускается во все тяжкие.
Принятые с улюлюканием критиками и зрителями «Замерзшие» не могут побаловать оригинальностью истории — из более-менее необычных ходов тут только то, что личность убийцы раскрывается чуть ли не с порога. Чем сериал выделяется, так это постановкой интересного казахстанского автора Адильхана Ержанова. Пересаженный на русскую почву сканди-нуар снят преимущественно фронтальными планами и с четкой геометрией кадра, словно фильм Уэса Андерсона, а макабрическая мерзлота сюжета разбавлена линчевским сюром. Зрелище по-своему любопытное, хоть и удовольствие от него получат в первую очередь синефилы, которые хмыкнут при виде постера хичкоковского «Леди исчезает».
«Зверобой» (2022—...), реж. Анар Аббасов, Олег Денисов
Давайте, все хором. Маленький городок! Следователь из столицы с темным прошлым! Серийный убийца!
Единственное, чем примечателен «Зверобой» — именно на нем возникло ощущение: формат российских сериалов про маньяков сложился настолько, что теперь кинематографисты могут снимать их даже с закрытыми глазами. Причем зрителей абсолютно все будет устраивать. В пользу этого говорит приличный рейтинг «Зверобоя» на «Кинопоиске» (7,7) и продление сериала на второй сезон.
«Фишер» (2023—...), реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова и Александр Цой
Ростовский следователь Боков (Иван Янковский) на протяжении двух сезонов ищет маньяка сначала в советском Подмосковье, а затем в российском курортном городке под названием — вы не поверите — Курортный.
Первый сезон «Фишера» ближе всех подобрался к сравнению с «Настоящим детективом». Не только из-за стильного художественного решения (постановщики Сергей Тарамаев и Любовь Львова стилизовали визуальный ряд под перестроечное кино), но и благодаря вниманию сценаристов Сергея Кальварского и Натальи Капустиной к отношениям между сыщиками. К сожалению, во втором это достоинство полетело под откос в ошеломляюще дурацком финале. Из уважения к авторам притворимся, что это был сон собаки.
«Кентавр» (2023), реж. Кирилл Кемниц
Любпытный таксист (Юра Борисов) возит по ночной Москве эскортницу Лизу (Анастасия Талызина). Вопрос часа — кто из них охотник, а кто жертва?
В «Кентавре» сошлись сразу два наших человека в Голливуде — номинант на «Оскар» Юра Борисов и продюсер Илья Найшуллер, зарекомендовавший себя на Западе умелым экшн-режиссером. Что у них получилось в «Кентавре»? Триллер, ловко водящий зрителя за нос. История умудряется сделать несколько акробатических трюков, почти не вставая с кресла автомобиля — да так, что ты до самой кульминации не уверен в том, какое именно кино смотришь. Местами фильму изменяет чувство меры — все-таки чувствуется, что его ставил режиссер трэш-комедии «Zомби каникулы». Однако этой поездке с Юрой Борисовым все равно хочется поставить пять звезд.
«Внутри убийцы» (2024), реж. Владимир Мирзоев
Профайлерша с трудной судьбой (Анастасия Евграфова) отправляется в Петербург ловить нового маньяка. Там ее напарником становится симпатичный следователь (Тихон Жизневский). Вместе они должны найти убийцу, бальзамирующего девушек.
Действие экранизации международного бестселлера Майка Омера перенесено из Чикаго в Санкт-Петербург, но на специфику сюжетостроения и даже особенности быта это никак не повлияло — выглядит и смотрится «Внутри убийцы» как типичный до скуки западный сериал. Возможно, на то и был расчет после успеха «Эпидемии» на Netflix: купить права на популярного иностранного автора, а затем протолкнуть экранизацию на западные стриминги. Однако после февраля 2022-го путь к ним был закрыт, и рассчитанный на мировую аудиторию сериал остался наедине с российским зрителем.
«Трасса» (2024), реж. Душан Глигоров
Петербургская судья (Карина Разумовская) отправляется на поиски сбежавшей приемной дочери (Елизавета Ищенко) в родной городок на юге. Там девушка исчезла без следа.
Если «Хрустальный» просто оказался хитом, то следующий совместный проект Маловичко и Глигорова многие назвали лучшим сериалом 2024-го. Сплав детективной линии и социальной проблематики попал в яблочко — жанровая заслонка помогла уловить мрачные ощущения россиян от современной действительности и зафиксировать растущее недоверие к ближнему. Маньяки и прочие извращенцы тут на каждом углу, спасатели — на самом деле не спасатели, и даже случайный прохожий, увидев человека в беде, первым делом поднимет вопрос собственной выгоды.
«Тайга» (2025), реж. Александр Касаткин
В глухом таежном лесу находят мертвую девочку. Воронка сюжета затягивает в себя семью погибшей, местных следователей и целую толпу героев, разыгрывающих для нас провинциальный Твин Пикс.
В случае с «Тайгой» режиссера Александра Касаткина (постановщика уже упомянутой в списке «Дочери») хочется съязвить и назвать ее «Трассой» курильщика. Однако правда в том, что это настолько дурацкий сериал, что от него в какой-то момент начинаешь получать извращенное удовольствие. Если давно искали материал для хейтвотчинга, то ни в коем случае не проходите мимо.
«Как приручить лису» (2025), реж. Юлиана Закревская
Ответственный зоопсихолог (Кирилл Кяро) отвозит в больницу найденную на лесной дороге девчушку (Таисья Калинина). Она дочка похищенной маньяком женщины и провела всю жизнь в плену негодяя.
Не столько русская «Комната» с Бри Ларсон, сколько симптом поворота российских платформ от американского кабельного к эфирному качеству. После стримингового бума настало время считать деньги — и тут оказалось, что выгоднее всего делать дешево и сердито. В своей весовой категории «Как приручить лису» — сериал сносный, но лишь в качестве фонового просмотра. И это самое разочаровывающее, что могло произойти с российским маньяком, ведь к настоящему убийце ты никогда не повернешься спиной.