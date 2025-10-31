Убийственный топ: 30 главных российских фильмов и сериалов про маньяков

Когда смотришь на популярность маньяков среди российских зрителей, то сложно представить, что еще несколько десятилетий назад эта тема не существовала в русскоязычных фильмах и сериалах. Советская власть долгое время заминала дела о серийниках — в массовое сознание они обычно проникали лишь в качестве городских легенд. Активно писать в прессе о маньяках начали только во время перестройки, а в кино они проникли и вовсе после развала СССР.



Из-за этого российским кинематографистам, взявшимся за серийных убийц, чаще всего приходилось отталкиваться от образцов западного кино. Например, Николай Лебедев, ныне опытный постановщик патриотических блокбастеров, начинал свою карьеру с первых российских фильмов о маньяках, сделанных под ощутимым влиянием Альфреда Хичкока. Старина Хич даже появляется в «Поклоннике» — его портрет висит в рамке в одной из сцен.



Впрочем, и сегодня влияние западных кинематографистов никуда не исчезло. В каждой второй рецензии на российский фильм или сериал про маньяков проскакивает сравнение с «Настоящим детективом» или работами Дэвида Финчера — главного киноэксперта по серийным убийцам и прочим подозрительным личностям (мы смотрим на тебя, Марк Цукерберг). Но в то же время отечественные кинематографисты смогли синтезировать уникальный код российского маньяка — для этого им пришлось обратиться к истории страны.