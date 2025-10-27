Все-таки телеканал HBO (и стриминг HBO Max вместе с ним) при равной стоимости подписки щедрее всех конкурентов. Как иначе объяснить, что сюжет сериала «Задание» не ползет, не тянется и не запоздало иллюстрирует на экране давно сложившиеся в голове зрителей догадки, а именно разворачивается? И заставляет зрителя очень даже часто гадать, что же будет за следующим сценарным витком. Если ограничиться сухой статистикой, в первой серии вас ждут два ограбления, одна перестрелка и одно похищение там, где иной сериал ограничился лишь одним из этих событий и его разжеванной предысторией. «Задание» успевает за то же время еще и нарисовать портреты десятка живых, одновременно трагических и забавных героев, замешанных в этой криминальной саге местного значения. Развязки придется ждать не десять сезонов и даже не десять часов — а всего семь серий. Чем не великая щедрость в наше время?