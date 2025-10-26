13 лучших хорроров 2025 года, которые стоит посмотреть на Хэллоуин

13. «Священная дорога», реж. Бабак Анвари
«Hallow Road»
Компактное саспенсовое развлечение из Великобритании, большая часть которого происходит в одном автомобиле. Начинается все со звонка дочери, попавшей в автокатастрофу, родителям (Розамунд Пайк и Мэттью Рис); заканчивается же на порядок более страшно (лучше не спойлерить). В любом хоррор-альманахе этот был бы сильнейший сегмент, но и в качестве одноразового фильма на час двадцать история смотрится сносно.
12. «Последнее завтра», реж. Трей Эдвард Шульц
«Hurry Up Tomorrow»
Промерзлый хоррор-мюзикл от нарциссической поп-звезды, которая не побоялась показаться зрителям ходячим кошмаром. В сетлисте — кринжовые истерики из-за потерянного посреди выступления голоса, щепотка «Мизери» и спуск на лифте гостиницы прямиком в ад в качестве кульминации. Тот случай, когда кино пугает не демонами на экране, а демонами в голове того человека, который все это придумал, — Абеля Тесфайе, он же The Weeknd, он же самый скользкий поп-певец в мире (визитная карточка — строчка «Когда я упорот, это настоящий я»). Надо отдать должное и нанятому режиссеру Трею Эдварду Шульцу: больные придумки заказчика уж очень изящно донесены до зрителей.
11. «Грешники», реж. Райан Куглер
«Sinners»
Заметно переоцененный на родине, но тем не менее вполне бодрый хоррор-боевик в категории «Тарантино на минималках», исследующий связь сегрегации и вампиризма. Несмотря на то что самая впечатляющая часть фильма — этнографическая зарисовка в первом часу из жизни расистского Юга 1930-х, есть и пара экшн-шоу-стоперов (огнестрелом орудует Майкл Б.Джордан, играющий братьев-близнецов) и столько же скримеров, которые остаются в памяти. Главное — не ждать жанровых откровений от работы режиссера, который признается, что злые вампиры-расисты (в роли главного из них — Джек О’Коннелл) вдохновлены злодеем-волком из «Кота в сапогах-2».
10. «Носферату», реж. Роберт Эггерс
«Nosferatu»
Очень нарядно оформленный и визуально впечатляющий готический хоррор с настолько же консервативным содержанием. От появлений усатого вурдалака (Билл Скарсгорд) стынет кровь в жилах, однако феминистская интерпретация фильма не выдерживает критики: героиня Лили-Роуз Депп — квинтэссенция клише девушки в беде, жертвы сексуализированного насилия и в конце концов роковой соблазнительницы. Картина стала наиболее коммерчески успешной попыткой Universal реанимировать своего самого известного монстра — и заслуженно: чистый талант режиссера Роберта Эггерса при всех придирках к смыслам отрицать невозможно.
9. «Вульфмен», реж. Ли Уоннелл
«Wolf Man»
Недооцененный, патологически-депрессивный ремейк классического «Человека-волка», деконструирующий сюжет об оборотне через призму современных отношений полов и показывающий, как звериная маскулинная сущность заботливого папы в декрете (Кристофер Эбботт) невольно выходит наружу. Весь фильм — слегка треснутый, идущий по швам: оборотни плешивые и ослизлые, членовредительства с их стороны больше, чем, собственно, насилия, а Эбботт демонстрирует радикальный психологический надлом. Страшно до боли в сердце.
8. «Глазами пса», реж. Бен Леонберг
«Good Boy»
Независимая хоррор-«бэха» со стандартным для жанра наполнением и крайне нестандартной формой: все повествование разворачивается от лица (очень симпатичного и обаятельного в кадре) пса. Благодаря этому приему все остальное расцветает новыми красками: и однообразное нагнетание атмосферы в деревенском доме с призраками, и в меру эффектные скримеры, и мани-шоты с отрисованными на компьютере демонами. Этот эксперимент не станет зрительским хитом, но однозначно войдет в историю жанра по версии ценителей.
7. «Мы усыпили этот мир», реж. Адриан Цофей
«We Put the World to Sleep»
Самодельный метахоррор об убийственной силе синефилии. Румынский андерграундный режиссер Адриан Цофей играет самого себя: после успеха своего хоррор-послания Энн Хэтэуэй «Будь моей киской» он увлекается сразу несколькими новыми идеями для фильмов. Среди них — рейд на базу НАТО в Румынии с айфоном наперевес, создание алтаря во имя Ричарда Рамиреса в квартирных условиях и, наконец, буквальный конспирологический газлайт собственных краудфандинговых донатеров. Увлеченное фантазирование о каждой из идей повергает автора в неподдельный ужас, а за голос разума отвечает его жена Дуру. Потенциально культовое кино, которое мы наверняка еще вспомним, когда наши жизни, помещенные онлайн, вдруг сами станут неотличимы от ужастиков.
6. «Ик», реж. Джозеф Кан
«Ick»
Ужастик в ритме поп-панка, говорящий о том, что прошлого не воротишь. Неустроенный во взрослой жизни квотербек школьной футбольной команды (Брэндон Раут) противостоит вторжению в городок инопланетной нейросетевой плесени, которую другие жители предпочитают не замечать. Режиссер — одновременно классик и авангардист искусства клипмейкерства Джозеф Кан: «Ик» состоит из сумасшедших монтажных переходов, цифровых спецэффектов и просто летящих со скоростью пули визуальных гэгов и скримеров. Несмотрибельное в моменте зрелище, которое хочется немедленно пересмотреть.
5. «Вторжение младенцев», реж. Хармони Корин
«Baby Invasion»
Фильм-рейв, идеально подходящий для включение в программу любой хэллоуинской вечеринки. Ведь на венецианской премьере под саундтрек от Burial танцевал даже сам режиссер Хармони Корин. Под слоем из шизофренического твич-чата, криповых нейросетевых масок младенцев и без конца прыгающих иконок геймплейных интерфейсов скрывается шокирующе реалистичное насилие, которое заглавные герои, управляемые геймером из спальни, применяют к случайным жителям богатых домов.
Корин явно предостерегает всех об опасности дереализации в эпоху цифровых информационных бомбардировок, но и как его предшественники внутри традиции социального хоррора допускает фундаментальную ошибку. Эта экранная коллекция из вообще всех самых ярких, залипательных и свежих визуальных морфем современности смотрится как чистое развлечение, не надоедающее даже несмотря на отсутствие сюжета: ультранасилие прерывается машинима-вставками с бегущим по лугу кроликом и монохромными демонами, танцующими в аду.
4. «Обезьяна», реж. Осгуд Перкинс
«The Monkey»
Блестящая хоррор-комедия о неизбежности смерти, кратно превосходящая сумму составных частей — копеечной завязки из старого рассказа Стивена Кинга, мастера переигрываний Тео Джеймса в двух главных ролях, нагромождающихся на потеху публике мультяшных смертей в кадре. Все благодаря таланту режиссера Осгуда Перкинса («Собиратель душ»), который знает, о чем говорит, размышляя о смерти. Его чуйка, позволяющая выделять ужасные вещи, над которыми стоит вдоволь посмеяться, но при этом не упускать в угаре те редкие моменты, когда герои заслуживают неироничной человечности, не отказывает ни разу.
3. «Присутствие», реж. Стивен Содерберг
«Presence»
Лирический хоррор Стивена Содерберга, снятый от лица привидения в отчетливо азиатском стиле. Фишка — не в завязке с покупкой недвижимости и полтергейстом (фактически уже нисколько не оригинальной), а в уникальных экспериментах с изображением. Режиссер выступает оператором-постановщиком и, как художник-импрессионист — кистью, лично управляет своей воздушной камерой — бегает вниз-вверх по лестнице, летает над героями, как мушка, и даже не старается скрыть шатание в такт шага или свою тень, время от времени попадающую на персонажей. Вообще не страшное, но очень увлекательное кино.
2. «Орудия», реж. Зак Креггер
«Weapons»
Моментальная классика в жанре размашистого хоррор-блокбастера, благодаря которой еще долго будут вспоминать золотой век умных ужастиков, случившийся на наших глазах в последнее десятилетие. Режиссер Зак Креггер гиперактивно переключает точки зрения (от Джулии Гарнер до Джоша Бролина), вырисовывает психологические портреты каждого из героев с романной точностью, после чего заставляет их чертить под линейку эзотерические карты города и противостоять чуть ли не самому сатане в попытке спасти пропавших школьников. Знать заранее хоть какие‑то виражи этих американских горок — портить себе удовольствие от просмотра, поэтому лучше просто пристегнуть ремни и затаить дыхание.
1. «28 лет спустя», реж. Дэнни Бойл
«28 Years Later»
Не просто хоррор года, а один из величайших кинематографических шедевров современности, открывший новаторскую цифровую форму для стапятидесятилетнего искусства, увязшего в консерватизме. Режиссер Дэнни Бойл и сценарист Алекс Гарленд возвращаются к прославившей их зомби-франшизе, чтобы, как в последний раз, довести свой фирменный экспрессионистский стиль до небывалого пика выразительности и концентрированности. А еще «28 лет спустя» — вершина мальчикового кинематографа, с горкой покрывающая страсть этой аудитории к кровавому гротеску и потребность переживать юношеские терзания на невыносимом уровне надрывности. Если пропустили картину на большом экране — подвели сами себя: таких неоспоримых шедевров студийная махина выпускает в прокат всего несколько штук за одну среднестатистическую человеческую жизнь.