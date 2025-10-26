13 лучших хорроров 2025 года, которые стоит посмотреть на Хэллоуин

Промерзлый хоррор-мюзикл от нарциссической поп-звезды, которая не побоялась показаться зрителям ходячим кошмаром. В сетлисте — кринжовые истерики из-за потерянного посреди выступления голоса, щепотка «Мизери» и спуск на лифте гостиницы прямиком в ад в качестве кульминации. Тот случай, когда кино пугает не демонами на экране, а демонами в голове того человека, который все это придумал, — Абеля Тесфайе, он же The Weeknd, он же самый скользкий поп-певец в мире (визитная карточка — строчка «Когда я упорот, это настоящий я»). Надо отдать должное и нанятому режиссеру Трею Эдварду Шульцу: больные придумки заказчика уж очень изящно донесены до зрителей.