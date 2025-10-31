Все умрут, я не останусь: 11 фильмов и сериалов о том, как пережить страх смерти

Французский писатель Жан Кокто говорил, что кино — единственное искусство, которое снимает смерть за работой. На «Клео от 5 до 7» режиссерку Аньес Варда вдохновила картина Ханса Бальдунга «Смерть и дева», на которой смерть угрожающе стоит за спиной девушки и тянет ее за волосы. Тягостное ожидание — главное ощущение от фильма : зритель проживает почти все два часа вместе с героиней, тревожно слоняющейся по Парижу, пытаясь осмыслить свою короткую жизнь и скорый конец. Никто из близких Клео не воспринимает ее переживания всерьез, видя в них капризы. По словам Варда, в 1960-е французы боялись рака чуть ли не так же сильно, как ядерной бомбы и войны, и считалось, что одно его упоминание приближает конец. Как отмечала Сьюзен Зонтаг в эссе «Болезнь как метафора» (1978), женского рака боялись еще больше, считая его десексуализирующим и поражающим тех, кто слишком сильно подавляет свои эмоции. Недаром Варда использует так много зеркал, бедная Клео, вынужденная выдерживать напор экзистенциального ужаса в одиночку, ищет утешения в своей красоте: «Уродство — это своего рода смерть. Пока я красива, я более жива, чем другие».