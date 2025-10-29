Что смотреть в кино: взрывной хит Канн-2025, хоррор от киноблогера и Годар про «Одиссею»

Документальный фильм про главную кинодилогию современной России. «Брат навсегда» снял Григорий Сельянов, сын продюсера Сергея Сельянова, который, в свою очередь, приложил руку не только к обеим частям «Брата», но и к остальным фильмам Алексея Балабанова. Получившийся панегирик совершенно лишен острых углов, что удивительно для препарации такого неоднозначного явления. Фанаты, впрочем, останутся довольны: интересных фактов и любопытных историй, связанных со съемками, тут навалом. Увлекательнее всего в «Брате навсегда» получилась поездка в Америку: во время нее Сельянов-младший вместе с вдовой Балабанова Надеждой Васильевой путешествуют по местам съемок и встречаются с американскими артистами из второй части. В.Г.