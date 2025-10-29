Что смотреть в кино: взрывной хит Канн-2025, хоррор от киноблогера и Годар про «Одиссею»

«Шелби-Оукс. Город-призрак»
С 30 октября
12 лет назад четверо блогеров отправились с камерами наперевес в заброшенную тюрьму городка Шелби-Оукс. Трое из них погибли, а четвертая, девушка Райли Бреннан (Сара Дерн), исчезла без следа. Сестра Райли Миа (Камилла Салливан) посвятила жизнь поискам ответов, и однажды ей в руки попала зацепка, указывающая на то, что девушка может быть жива.
Мистический хоррор с удивительной историей успеха: «Шелби-Оукс» снял блогер-кинокритик Крис Стакман, собравший для съемок рекордную сумму на Kickstarter. Затем фильм приглянулся Майку Флэнагану (в результате он выступил продюсером) и незавиcимой студии Neon, выписавшим Стакману еще немного денег, чтобы режиссер сделал фильм страшнее и кровавее. Короче говоря, радостно, что мечта человека сбылась, пусть и отзывы его кино собрало смешанные. В.Г.
«Сират»
С 30 октября
Эффектный бэд-трип-хит с последнего Каннского кинофестиваля, разделивший приз жюри со «Звуком падения» Маши Шилински. В центре сюжета — немолодой мужчина Луис (Сержи Лопес), который в компании сына-подростка (Бруно Нуньес Архона) безуспешно разыскивает взрослую дочь на нелегальном марокканском рейве. Когда вечеринку разгоняют военные, парочка отправляется в путешествие по пустыне вместе с другими рейверами. Тем временем на горизонте маячит новая мировая война, а исламский термин «сират», означающий протянутый над адом узкий мост в рай, приобретает буквальное значение. В.Г.
«Детка на драйве»
С 30 октября
Десятилетняя Полли (Ана София Хегер) ждет маму после уроков, а забирает ее в итоге отец Нейт (Тэрон Эджертон) — нервный зэк в наколках, которого девочка почти не знает. Машина у него явно краденая, а еще он почему-то прикрывает лицо при виде полицейских и везет девочку в мотель вместо дома.
Тот случай, когда дурацкий в целом триллер оказался спасен крепкой режиссурой и отменным кастингом. Режиссер Ник Роуленд здорово нагнетает саспенс, а затем демонстрирует ловкость руки в постановке экшна. Недооцененный артист Эджертон тут хорош как никогда, однако реальная звезда фильма — юная Хегер, большая актриса в теле маленькой девочки. Ее крупный план в финале — нечто феноменальное; за такое обычно получают как минимум номинацию на «Оскар». В.Г.
«Брат навсегда»
С 30 октября
Документальный фильм про главную кинодилогию современной России. «Брат навсегда» снял Григорий Сельянов, сын продюсера Сергея Сельянова, который, в свою очередь, приложил руку не только к обеим частям «Брата», но и к остальным фильмам Алексея Балабанова. Получившийся панегирик совершенно лишен острых углов, что удивительно для препарации такого неоднозначного явления. Фанаты, впрочем, останутся довольны: интересных фактов и любопытных историй, связанных со съемками, тут навалом. Увлекательнее всего в «Брате навсегда» получилась поездка в Америку: во время нее Сельянов-младший вместе с вдовой Балабанова Надеждой Васильевой путешествуют по местам съемок и встречаются с американскими артистами из второй части. В.Г.
«Старуха с ножом»
С 30 октября
Престарелая киллерша с впечатляющей репутацией (Ли Хэ Ен) задумывается о пенсии — некстати! В тайную организацию наемных убийц принимают молодого сорвиголову (Ким Сон Чхоль), чье появление принесет героине немало проблем. Боевик Мин Гю Дона не совсем дотягивает до остроумного концепта «пенсионерского „Джона Уика“» — для этого кино получилось слишком серьезным и путаным. Однако корейцы научились снимать экшн-сцены даже с закрытыми глазами, так что ценители членовредительского балета совсем уж недовольными из зала не выйдут. В.Г.
«Презрение»
С 30 октября
Обязательное кино перед грядущей нолановской «Одиссеей» — фильм о крахе брака на фоне съемок экранизации гомеровского эпика. Главного героя — писателя Поля (Мишель Пикколи) нанимает ушлый американский продюсер (Джек Пэланс), чтобы тот переписал заумный сценарий заслуженного режиссера Фрица Ланга (в его роли — заслуженный режиссер Фриц Ланг) в эксплуатационное кино с обнаженкой и другими радостями. Параллельно продюсер кладет глаз на супругу сценариста (Брижитт Бардо), чему Поль не слишком сопротивляется, и это порождает в ее душе презрение к мужу. Самый дорогой фильм Жан-Люка Годара, и в то же время — критика абсурдности кинопроцесса, в котором художники вынуждены идти на поводу хотелок людей с деньгами. В.Г.
«Ран»
Спецпоказы с 1 ноября, в прокате с 13 ноября
Япония, XVI век. Дряхлеющий правитель Хидэтора неудачно делит свои владения между тремя сыновьями — и это приводит к страшной войне. Последний полноценный шедевр Акиры Куросавы — удостоенный «Оскара» исторический эпик по мотивам «Короля Лира». Ни в коем случае не пропустите на большом экране: от буйства красок и батальных сцен можно потерять голову.
«Пианистка»
Спецпоказы с 2 ноября, в прокате с 6 ноября
Профессорша музыкальной консерватории Эрика (Изабель Юппер) — олицетворение выражения «в тихом омуте черти водятся». Под видом строгой женщины скрывается израненная душа, подавленная деспотичной матерью (Анни Жирардо). В свободное время Эрика посещает порномагазины, под кроватью хранит БДСМ-набор, а окончательно башню ей сносит после знакомства с симпатичным студентом (Бенуа Мажимель).
Приходите ради провокаций заслуженного европейского режиссера Михаэля Ханеке — оставайтесь ради выдающейся игры Юппер, получившей за свою роль приз Каннского кинофестиваля (сам фильм удостоился Гран-при). Посвященная любви, власти и абьюзу «Пианистка» не стесняется брать зрителя за грудки, но запоминается в первую очередь неожиданно нежным и болезненным портретом сломанной женщины в поисках близости — как она ее понимает сама.
«Война и мир»
Спецпоказ четырех частей в кинотеатре «Родина» (Санкт-Петербург) с 2 ноября
Масштабная экранизация романа Льва Толстого, с которой Сергей Бондарчук получил «Оскар». Петербургская «Родина» милосердно покажет все четыре фильма не одним днем, а в течение недели.
«Носферату: Симфония ужаса»
31 октября, в кинотеатрах «Москино Космос» (Москва) и «Родина» (Санкт-Петербург)
Самый эстетский способ провести Хэллоуин — посетить сеанс классического вампирского хоррора Фридриха Мурнау. Для полного погружения в эпоху немого экспрессионизма московский и петербургский показы будут сопровождаться живой музыкой.
«Окраина»
31 октября, в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)
А самый необычный способ встретить Хэллоуин — сходить на классический истерн Луцика и Саморядова, по сценарию которых на следующей неделе выходит не менее впечатляющий «Ветер» Сергея Члиянца. Жители уральской деревни отправляются в Москву, чтобы вернуть свою землю себе. Самый почвеннический и хтонический российский триллер всех времен: «Холодно там. Ты хоть, Коля, ножик возьми». — «Не надо. Я его зубами буду грызть... нежненько».