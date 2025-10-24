This Is America: почему «Эддингтон» Астера круче «Битвы за битвой» Андерсона?

Когда я пишу, что «Эддингтон» круче, то не имею в виду, что «Битва за битвой» — плохое кино. Пол Томас Андерсон — режиссер исключительного таланта, чьи не самые удачные картины с легкостью будут возвышаться над горой контент-шлака, производимого в последние годы на утроенных скоростях. И его последняя картина не исключение. В «Битве за битвой» есть много всего, достойного любви. Стремительный режиссерский стиль Андерсона. Отличная роль великого комедийного актера Леонардо ди Каприо. Тонны классных находок вроде деловитого персонажа Бенисио Дель Торо и гипнотической финальной погони. Черт, один только истерически смешной подсюжет про забытый пароль оправдывает поход в кино! Но в то же время я считаю, что, сделав много чего правильно, Андерсон оступился в ключевых местах. В результате создался парадоксальный эффект: «Битва за битвой» — занимательное кино, которое тем не менее мне было скучновато смотреть, потому что я не обнаружил в нем интересных идейных и драматургических крючков. Для меня фильм оказался пулей, выпущенной в вакууме; выстрелом без хлопка, движением без трения.