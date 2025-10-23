Новая «Алиса в Стране чудес» и «Горыныч»: какими получились киносказки-антиподы?

Кто ждать не будет, так это российский прокат. «Горыныч» стал четвертой картиной в линейке киносказок сельяновской компании «СТВ», которая за прошедшие пять лет обогатила отечественный кинематограф фильмами «Конек-горбунок», «По щучьему велению» и «Огниво» (суммарная касса — 3,6 млрд рублей). Новой лентой занималась примерно та же команда, что и предыдущими, разве что режиссер «Щуки» и «Огнива», бекмамбетовский соратник Александр Войтинский в этом году, по счастью, ушел к конкурентам — снимать сказку «Яга на нашу голову». А вот их сценарист Александр Архипов остался. Однако решил, по всей видимости, чересчур себя не утруждать, поэтому «Горыныч» часто смахивает на ленивый ремикс ленты про щуку — с тем же квасным патриотизмом, коварными либералами-западниками и частушками про кольцо врагов; из нововведений — ксенофобские гэги и аффирмацииВ поп-психологии — позитивное утверждение, краткая фраза самовнушения, создающая правильный психологический настрой на тему увеличения оборонных расходов.