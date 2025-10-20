5 свежих британских комедийных сериалов: с киноманами, рокершами, Куганом и Филдингом

Конечно, для одного из лучших теледраматургов современности немудрено справиться с таким челленджем, но в сухом остатке мы все равно получаем не самое обязательное развлечение — прямолинейный сериал для британских провинциалок среднего возраста. В то же время нужно отдать должное тому обстоятельству, что ни одну из параллельных сюжетных линий этого сериала для домохозяек сегодня невозможно пересказать на страницах российского издания без риска подвести кого-нибудь под суд — сразу по нескольким независимым причинам. Это уже чего-то стоит, да и проглатывается сериал на одном дыхании, ведь Уэйнрайт, как всегда, не боится приподнять каждый замшелый камень и позволяет любопытству привести ее в самые мрачные уголки женской психологии. Клиффхэнгер в шестой серии и вовсе вызывает редкой остроты желание поскорее включить еще не снятый второй сезон.