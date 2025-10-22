Что смотреть в кино: российские киносказки, мистические хорроры и «Брат навсегда»

«Горыныч»
С 23 октября
Дно снова поднимается, но в этот раз Александру Петрову предстоит не сразиться с чудищем морским, а оказаться в гостях у сказки. По сюжету его герой — славный, но несобранный старший лейтенант ВМФ Алексей Алехин — спускается в батискафе на дно Балтийского моря, где его сначала атакует осьминог (привет фильму «Кракен»!), а затем с помощью волшебного портала он попадает в сказочное царство, похожее на Древнюю Русь. Там моряк станет опекуном вылупившегося у него буквально на глазах дракончика, которого он наречет Горынычем, влюбится в дочку князя Марусю (Виктория Агалакова), вылечит князя Филимона (Сергей Маковецкий) от ипохондрии и будет спасать княжество от захватчиков в лице иноземного барона Рудольфа (Дмитрий Куличков) и боярина Парамона Дундука (Алексей Филимонов), активно сватающегося к Марусе.
Кинокомпания «СТВ» продолжает взращивать новую сказочную поляну. Теперь на одной грядке с фильмами «По щучьему велению» и «Огниво» оказалась история про попаданца — жанр, особенно любимый в России («Холоп», про которого шутливо вспоминают в фильме, не даст соврать). Но, чтобы зрителям мало не показалось, в «Горыныче» еще есть элементы мюзикла, благодаря которым между Александром Петровым и Викторией Агалаковой тает лед, как когда-то между Петровым и Аглаей Тарасовой во франшизе «Лед». Вообще сказка не чурается опираться на проверенные временем ходы: например, в дружбе Алехина и Горыныча несложно уловить отголоски голливудского фэнтези «Галгамет» (1997) про королевича и его верного дракошу, который, поедая металл, вырастал до исполинских размеров (Горыныч в этом смысле предпочитает уголь). Но эти ходы в конечном счете оказываются рабочими, и фильм Дмитрия Хонина производит скорее приятное впечатление, несмотря на набивший оскомину охранительный троп «кольцо врагов сжимается вокруг Руси, а должно при виде Руси». Е.Т.
«Алиса в Стране чудес»
С 23 октября
Не просто российская киносказка по мотивам Льюиса Кэрролла, а вольная экранизация советской аудиопьесы Олега Герасимова с песнями Владимира Высоцкого. То есть да, ко всему прочему, это еще и мюзикл. Падать в кроличью нору в образе Алисы будет Анна Пересильд (Айгуль из «Слова пацана»), в других ролях — Милош Бикович, Ирина Горбачева, Паулина Андреева и Сергей Бурунов. Поставил музыкальную киносказку режиссер другой музыкальной киносказки («Лед-3») Юрий Хмельницкий, а сценарий написала создательница чудесного сериала «Между нами химия» Карина Чувикова. В.Г.
«Финник-2»
С 23 октября
Сиквел российского мультхита от авторов «Смешариков» о приключениях лохматого домового Финника. На этот раз он попал в передрягу из-за того, что потерял невидимость и раскрыл миру существование домовых. И без того неприятную ситуацию усугубляет появление потомственного охотника на монстров, жаждущего поймать Финника. Единственное спасение для домового — отправиться в путешествие, чтобы найти волшебный посох и вернуть Финнику невидимость. В.Г.
«Паранормальное явление. Шум»
С 23 октября
Не продолжение голливудской франшизы, а самостоятельный мистический хоррор, успешно прошедшей в прокате у себя на родине в Южной Корее. Главная героиня — слабослышащая девушка Джу Ён, чья младшая сестра бесследно исчезла из своей съемной квартиры. Незадолго до пропажи она жаловалась на странный, неопознанный шум дома. Вскоре и сама героиня начинает слышать пугающие звуки. На этом странности не заканчиваются: сосед, которого донимает шум из квартиры сестры Джу Ён, угрожает девушке, а местная управдомша старательно делает вид, что ничего не происходит. В.Г.
«Песочный человек»
С 23 октября
После смерти родителей Анна (Уитни Пик) переезжает в дом к незрячей бабушке (Ш.Эпата Меркерсон), потерявшей глаза после встречи с мистическим Песочным человеком. По легенде, на специальном дереве нужно вырезать имя обидчика, чтобы монстр проник в его сны и забрал глаза. Надо ли говорить, что имя Анны в итоге оказывается на том самом дереве? Фильм ужасов для тех, кто соскучился по «Кошмару на улице Вязов». «Песочный человек», мягко говоря, не дотягивает до приключений Фредерика Чарльза Крюгера, однако постановщик Колин Тилли, по крайней мере, набил руку на съемках музыкальных клипов, так что временами фильм радует эффектной картинкой. В.Г.
«Джонни Мнемоник»
С 23 октября
Впервые в российском прокате — не самый известный, не самый культовый и не самый лучший, но все равно довольно приятный киберпанк по мотивам рассказа отца жанра Уильяма Гибсона. Киану Ривз играет курьера-мнемоника — человека, занимающегося перевозкой записанных прямо в мозг данных. Новая миссия превращает его в цель главы якудза (Такеши Китано), нанимающего священника-киллера с внешностью Дольфа Лундгрена. Когда-то фильмы вроде «Джонни Мнемоника» были предупреждением о мрачном будущем, но сегодня они смотрятся очаровательно ламповой ретрофантастикой. Чего стоит хотя бы сюжетная необходимость вживлять в людей импланты, потому что только так получится переносить информацию весом аж в 320 гигабайт. В.Г.
«Сират»
Предварительные показы — с 21 октября, в прокате — с 30 октября
Эффектный бэдтрип-хит с последнего Каннского кинофестиваля, разделивший приз жюри со «Звуком падения» Маши Шилински. В центре сюжета — немолодой мужчина Луис (Сержи Лопес), который в компании сына-подростка (Бруно Нуньес Архона) безуспешно разыскивает взрослую дочь на нелегальном марокканском рейве. Когда вечеринку разгоняют военные, парочка отправляется в путешествие по пустыне вместе с другими рейверами. Тем временем на горизонте маячит новая мировая война, а исламский термин «сират», означающий протянутый над адом узкий мост в рай, приобретает буквальное значение. В.Г.
«Брат навсегда»
23 октября в петербургской «Авроре», в прокате с 30 октября
Документальный фильм про главную кинодилогию современной России. «Брат навсегда» снял Григорий Сельянов, сын продюсера Сергея Сельянова, который, в свою очередь, приложил руку не только к обеим частям «Брата», но и остальным фильмам Алексея Балабанова. Получившийся панегирик совершенно лишен острых углов, что удивительно для препарации такого неоднозначного явления. Фанаты, впрочем, останутся довольны — интересных фактов и любопытных историй, связанных со съемками тут навалом. Увлекательнее всего в «Брате навсегда» получилась поездка в Америку: во время нее Сельянов-младший вместе со вдовой Балабанова Надеждой Васильевой путешествуют по местам съемок и встречаются с американскими артистами из второй части. В.Г.
«После Янга»
26 октября в московском «Каро 11 Октябрь»
Размеренную жизнь семьи нарушает внезапная поломка Янга (Джастин Х.Мин) — домашнего андроида с азиатской внешностью, который был «старшим братом» для приемной дочери Мики (Малеа Эмма Тяндравиджая) и помогал ей изучать родную китайскую культуру. Получив в ремонте по гарантии отказ, отец семейства Джейк (Колин Фаррелл) несет робота к нелегалу, который обнаруживает внутри записывающее устройство с фрагментами воспоминаний Янга. Пускаясь по волнам его памяти, Джейк узнает много нового о судьбе робота, своей семье и самом себе.
Это вторая режиссерская работа американца с корейскими корнями Когонады — под этим псевдонимом он стал известен в интернете своими синефильскими видеоэссе. В 2021 году фильм пошумел в программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля, а затем добрался и до российского проката. «После Янга» — типичное медленное кино, которое не жалеет времени на то, чтобы вглядеться и вдуматься в детали, которые другие фильмы пропустили бы на бегу. Фантастику Когонады вполне можно назвать социальной, но это не страшилка в духе «Черного зеркала». Автор с иронией рисует подчеркнуто бесконфликтное идеальное будущее, живущее, как и герои фильма, в состоянии еле заметного, но тягостного кризиса. Воспоминания Янга дают Джейку уникальную возможность взглянуть на собственную жизнь со стороны и увидеть то, что раньше от него ускользало. А хаотичная постмодернистская структура картины позволяет Когонаде поговорить о том, из каких кусочков формируется идентичность — расовая, культурная и личностная. А заодно высказаться и на другую его любимую тему — про кино, которое точно переживет его героев и авторов. А.О.