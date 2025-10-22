Что смотреть в кино: российские киносказки, мистические хорроры и «Брат навсегда»

Это вторая режиссерская работа американца с корейскими корнями Когонады — под этим псевдонимом он стал известен в интернете своими синефильскими видеоэссе. В 2021 году фильм пошумел в программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля, а затем добрался и до российского проката. «После Янга» — типичное медленное кино, которое не жалеет времени на то, чтобы вглядеться и вдуматься в детали, которые другие фильмы пропустили бы на бегу. Фантастику Когонады вполне можно назвать социальной, но это не страшилка в духе «Черного зеркала» . Автор с иронией рисует подчеркнуто бесконфликтное идеальное будущее, живущее, как и герои фильма, в состоянии еле заметного, но тягостного кризиса. Воспоминания Янга дают Джейку уникальную возможность взглянуть на собственную жизнь со стороны и увидеть то, что раньше от него ускользало. А хаотичная постмодернистская структура картины позволяет Когонаде поговорить о том, из каких кусочков формируется идентичность — расовая, культурная и личностная. А заодно высказаться и на другую его любимую тему — про кино, которое точно переживет его героев и авторов. А.О.