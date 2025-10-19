Дисклеймер: слешер «Гадкая сестра», предлагающий новый взгляд на «Золушку», не попал в этот топ, потому что, во-первых, он намного качественнее, а во-вторых, не превращает героев сказок в маньяков и убийц.
7. «Пятачок. Кровь и желуди» («Piglet»), реж. Андреа М.Катинелла
Сбежавший из тюремной машины маньяк надевает маску свиньи и начинает терроризировать девушек, приехавших в загородный дом на празднование дня рождения.
Вишенка на торте нашего топа — «Пятачок», паразитирующий на популярности любимых киногероев, попавших в хоррор. Скажем сразу: локализованное название не отличается от оригинального, разве что для российского проката добавилась приставка «Кровь и желуди». С киновселенной Риса Фрейка-Уотерфилда («Винни-Пух: Кровь и мед») фильм роднит лишь оператор Винс Найт и маска, надетая на главного героя. Причем зрители видят процесс надевания силиконовой морды свиньи прямо в кадре. Уже в первой сцене обсуждается, что маньяк на самом деле мутант, но никакой связи ни со Стоакровым лесом, ни с антропоморфным или каким‑либо иным медведем не прослеживается. Лента распадается на части, и в отличие от прочих почти ничем не запоминается — в ней нет ни графичных убийств, ни хоть сколько‑то вызывающих сочувствие персонажей: ничего, за что могла бы зацепиться память. Разве что внезапная попытка поиграть в культовую сцену из «Техасской резни бензопилой», но и она получилась настолько кривой и дикой, что хочется, чтобы наследие Тоуба Хупера поскорее оставили в покое.
К слову, «Пятачок» вовсе не произведение «по мотивам»: по такой логике короткометражку «Майор Гром» следовало бы назвать спин-оффом мультика «Шайбу! Шайбу!». Детище сценариста Харрисона Боксли — часть его личной перверсивной киновселенной. Кроме Пятачка здесь есть свои Попай, Крюк, Микки Маус и Золушка. Последняя должна была добраться до российских экранов этой осенью, но незадолго до премьеры была снята с проката. И, судя по «Пятачку», может, оно и к лучшему.
6. «Винни-Пух: Кровь и мед» («Winnie-the-Pooh: Blood and Honey»), реж. Рис Фрейк-Уотерфилд
После того как Кристофер Робин уехал учиться в медицинский колледж, полулюди-полузвери, с которыми он провел детство, совсем одичали и ополчились на людей.
Шедевр отвратительного кино — треш в самом прямом смысле этого слова. Дурное месиво из попытки сыграть в знакомую всем историю, извратив что‑то родное. Трогательное анимационное начало выливается в грязную картинку самого низкого из поджанров хоррора для тех, кто любит потяжелее. Даже у такого найдутся почитатели, но их будет немного. Надо отдать должное фильму хотя бы в том, что он положил начало франшизе, пусть и сев сразу в лужу. Конечно, первые вести о превращении истории неуклюжего медвежонка в слешер, после того как права на книгу Алана Милана перешли в общественное достояние, вызвали волну интереса среди поклонников жанра, поэтому результаты по сборам превзошли все мыслимые ожидания (при бюджете в 100 тысяч долларов картина собрала в прокате почти 8 миллионов). Но есть ощущение, что даже сцены изощренных убийств и избиение Кристофера Робина плетью из волос не возведут этот исполненный глупых моментов и пустых страданий фильм в ранг уважаемого искусства «так плохо, что уже хорошо».
5. «Бэмби: Лесной кошмар» («Bambi: The Reckoning»), реж. Дэн Аллен
Ксана и ее сын Бенджи едут в лес, чтобы отметить День благодарения с семьей отца мальчика — тот занят на работе и не уделяет отпрыску время. Когда на героев нападает бешеный олень, приоритетом становится спасение собственных шкур.
Животное, напившееся отравленной воды, мстит за семью, сверкая зловещими клыками, которые торчат во все стороны, и напоминает кенгуру-убийцу из недавнего фильма «Хищник. Дожить до рассвета». Правда, олень выглядит на удивление более качественно, плюс ему уделяется достаточно много экранного времени. Он разрывает тела героев на части, с равным успехом гонится за автомобилями и девушками в домашних тапочках, а потом дышит паром в лицо безумным бабулям. История про мстящее животное вышла наиболее серьезной и сдержанной среди прочих, а еще более драматичной. Финал, передающий своеобразную эстафету для будущего «Пухверса», и вовсе может разбить сердца особенно чувствительных натур. Трагедия Бэмби здесь уступает место человеческой семейной драме. И в привычной для такого рода слешеров традиции все начинается с крайне симпатичного рисованного вступления, благодаря которому зрители узнают, с кем и чем имеют дело.
4. «Винни-Пух: Кровь и мед-2» («Winnie-The-Pooh: Blood and Honey 2»), реж. Рис Фрейк-Уотерфилд
Кристофера считают убийцей после бойни в Стоакровом лесу. Все избегают молодого человека, когда в город за новой кровью возвращаются мутанты Винни и Пятачок в компании старых друзей — Совы и Тигры.
Сиквел Риса Фрейка-Уотерфилда получился гораздо более сбалансированным, чем его предшественник, но все еще странным и безумным, наполненным картонными персонажами, что, впрочем, типично для подобных картин. В отличие от «Попая» и «Пэна» (см. ниже), продолжению приключений Винни и Пятачка не хватает цельной истории — сюжет лишь обслуживает кровавые эпизоды, которых хватает с лихвой. Вместе с тем заметно вливание чуть большего бюджета и наличие масштабных сцен, а Винни и другие злодеи выглядят куда эффектнее, чем в оригинальном фильме. Забавно, что кадры из него, где роль Кристофера Робина принадлежала другому актеру, здесь появляются на экране телевизора. То ли это дань уважения первой части, то ли метаюмор, то ли все вместе.
3. «Микки Монстр» («ScreamBoat»), реж. Стивен ЛаМорт
Ночной паром Вилли собирает на борту разных людей, которые становятся жертвами озлобленного маленького, но сильного мышонка Микки.
Помните фрагмент из «Пароходика Вилли» с Микки Маусом, который крутит штурвал, насвистывая культовую мелодию? Его еще обычно показывают в качестве заставки перед диснеевскими фильмами. Так вот, если бы в этом отрывке пластинка заела, замедлилась, а пленка начала гореть и портиться, вы бы получили этот мрачный фильм со звездой «Ужасающего» Дэвидом Говардом Торнтоном, чья пластика и мимика угадывается в движениях серого потрепанного мышонка-переростка, терроризирующего паром. В «Микки Монстре» есть живой юмор, несколько изощренных сцен смерти и большое количество отсылок не только к самому легендарному мышонку, но и ко всему наследию студии Disney.
Основными мотивами озлобленности персонажа становятся разлука с возлюбленной, как в случае с Попаем, и забвение. При этом каждая из деталей красиво и любопытно оформлена в фильме — во втором случае создана целая мультипликационная вставка, а первое выражается в способе спасения героев от маньяка. Что касается специфического американского сортирного юмора, то он перекрывается массой дерзких сцен и действительно уважительным отношением к оригиналу, несмотря на извращенный тон картины.
2. «Питер Пэн: Кошмар в Нетландии» («Peter Pan’s Neverland Nightmare»), реж. Скотт Чамберс
Маньяк Питер Пэн похищает детей уже несколько лет, но когда он уносит в свое логово Майкла, сестра мальчика Венди выходит на след психопата.
Один из самых насыщенных, мрачных и драматичных фильмов в этой подборке изобилует смелой жестокостью, выходящей за рамки дозволенного в кино. По части творимого в кадре насилия герой в исполнении Мартина Портлока мог бы посостязаться с клоуном Артом из «Ужасающего» Дэмиен Леоне и даже превзойти его. Там, где Леоне оставил детскую бойню воображению зрителей, Скотт Чамберс слегка переступает черту и показывает уже последствия произошедшего — и все это без доли юмора, снимающего напряжение. Фильм о мужчине, который не желает стареть, получился максимально реалистичным. И все, что могло бы быть отнесено к сказке, оказывается скорее больной фантазией психопата, принимающего запрещенные вещества. Они тут, кстати, скрываются за пылью феи Динь-Динь, а сама героиня с крылышками предстает не малюткой, но, напротив, переростком и первой жертвой уродливого озлобленного Пэна, который создает свою Нетландию за закрытой дверью в доме, где сам обитает. Заглавный персонаж сражает харизмой лишь в паре первых сцен, а потом, к сожалению, прячет весь свой потенциал за маской.
1. «Мокрячок Попай» («Popeye the Slayer Man»), реж. Роберт Майкл Райан
Компания друзей отправляется снять фильм о заброшенной фабрике, где, по городской легенде, обитает призрак моряка Попая.
Любящий шпинат Попай не так хорошо знаком российскому зрителю, хотя и этого персонажа можно было встретить на экранах во времена, когда дети смотрели не избранные мультики на планшетах, а доверялись программе телепередач. Фильм Роберта Майкла Райана выглядит очень дешевым и не слишком смешным, но в отличие от прочих картин в нем есть продуманный сценарий и персонажи, чьими историями можно проникнуться, прежде чем они будут покалечены руками-базуками антагониста. Кроме того, перекачанный герой обладает определенным очарованием, и за него невольно переживаешь на протяжении всего фильма. Ставший фольклорным персонажем морячок раскрывается с новой стороны после трогательной предыстории, а главными злодеями на деле оказываются парень-абьюзер одной из героинь и, конечно же, власть имущие владельцы фабрики, где происходит действие. Из уст преимущественно молчащего персонажа вырываются хлесткие пачлайны, а нехватка юмора сдабривается случайными смертями, словно спровоцированными насмешливой судьбой.