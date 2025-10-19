Шедевр отвратительного кино — треш в самом прямом смысле этого слова. Дурное месиво из попытки сыграть в знакомую всем историю, извратив что‑то родное. Трогательное анимационное начало выливается в грязную картинку самого низкого из поджанров хоррора для тех, кто любит потяжелее. Даже у такого найдутся почитатели, но их будет немного. Надо отдать должное фильму хотя бы в том, что он положил начало франшизе, пусть и сев сразу в лужу. Конечно, первые вести о превращении истории неуклюжего медвежонка в слешер, после того как права на книгу Алана Милана перешли в общественное достояние, вызвали волну интереса среди поклонников жанра, поэтому результаты по сборам превзошли все мыслимые ожидания (при бюджете в 100 тысяч долларов картина собрала в прокате почти 8 миллионов). Но есть ощущение, что даже сцены изощренных убийств и избиение Кристофера Робина плетью из волос не возведут этот исполненный глупых моментов и пустых страданий фильм в ранг уважаемого искусства «так плохо, что уже хорошо».