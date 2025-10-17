Кинофестивали

Гид по «Посланию к человеку-2025»: что смотреть на петербургском кинофестивале

С 17 по 25 октября в Санкт-Петербурге пройдет 35-й международный кинофестиваль «Послание к человеку». Фильмов на нем, как всегда, покажут много, поэтому «Афиша Daily» рассказывает, на какие стоит обратить внимание в первую очередь. Уже известно, что некоторые из них выйдут в российский прокат.
Фестивальные хиты
Фильм открытия, «Аврора», 17 октября, 16:00
«Двойные вершины», «Аврора». 18 октября, 16:30
Спецпоказы, «Родина», 18 октября, 19:00
«Двойные вершины», «Аврора», 19 октября, 18:00
«Панорама.doc», «Великан Парк», 22 октября, 16:50
«Двойные вершины», «Родина», 23 октября, 21:00
Фильм закрытия, «Аврора», 24 октября, 16:00
«Слоны-призраки»

Фестиваль откроется новым документальным фильмом классика мирового кино Вернера Херцога. Это история доктора Стива Бойеса, который вместе со следопытами из Намибии в высокогорье Анголы ищет мифическое стадо слонов-призраков — коллизия, достойная «Агирре, гнева божьего».

«Новая волна»

Оммаж французской «новой волне» — фильм про съемки «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара, сделанный на языке Годара. Никакой косплей-вечеринки — только чистая синефилия от режиссера Ричарда Линклейтера, который предлагает нам отправиться в Париж конца 1950-х. В прокате — с 6 ноября.

«На этой земле»

Лауреат кинофестиваля «Маяк-2024» за лучшую операторскую работу черно-белый пастиш «Андрею Рублева» Андрея Тарковского и квазидокументальному костюмированному кино Альберта Серра от постановщицы с чудесным именем Рената Джало.

«Воскрешение»

Синефильский бэд-трип режиссера Би Ганя, спецприз Канн-2025. Сюрреалистическое путешествие по истории кино (в том числе и китайского), каждая из глав которого затрагивает один из органов чувств и жанров мирового кинематографа. Смотреть строго на большом экране.

«Саундтрек к государственному перевороту»

Документальный триллер и оскаровский номинант, рассказывающий про конголезский кризис 1960-х с помощью джаза и песен Нины Симон, Диззи Гиллеспи и Дюка Эллингтона. Поскольку фильм собран из большого количества хроники есть риск при первом просмотре утонуть в хоре голосов.

«Отражения № 3»

Пережившая автокатастрофу студентка подселяется к женщине, которая оказала ей первую помощь. Терапевтическая драма немецкого классика Кристиана Петцольда, которая в этом году был показана в Каннах в «Двухнедельнике режиссеров».

«Сират»

Пожилой мужчина вместе с 12-летним сыном отправляется на рейв-вечеринку в марроканскую пустыню на поиски пропавшей дочери, а оказывается в постапокалиптическом роуд-муви наподобие «Безумного Макса». Грозный технобит от Оливера Лаше. В прокате — с 30 октября.

Хорроры, триллеры и детективы
Скотт Барли, «Левашовский Хлебозавод», 18 октября, 17:30
«Промежуток», «Дом кино», 18 октября, 18:30
Нацконкурс, «Аврора», 18 октября, 20:05
«Гротеск как ответ», «Дом радио», 20 октября, 19:00
Спецпоказы, «Родина», 21 октября, 18:50
«Мультиверс», «Дом кино», 21 октября, 20:00
«Промежуток», «Дом кино», 24 октября, 14:40
«Ар-деко», «Дом кино», 24 октября, 18:30
«Сон объял ее дом»

Полтора часа бессюжетного постхоррора, похожего на сновидения. Не фильм даже, а скорее видеоинсталляция про природу, которой угрожает антропоцен. Просмотр этого совриск-полотна превращается не только в сильный эмоциональный, но и духовный опыт.

«Упырь»

Русский «Блэйд», который забрел в «Твин Пикс» под музыку, как в «Мертвеце». Легендарный вампирский хоррор Сергея Винокурова по сценарию кинокритика Сергея Добротворского, в котором Алексей Серебряков сражается с упырями, зарифмованными с бандитами.

«Старый дом»

Документальный сериал, фактически тру-крайм про сестер, которые возвращаются домой, чтобы разобраться в таинственной смерти родителей и заодно справиться с травмой. Жуткое зрелище. Покажут первые две серии, которые до этого уже можно было увидеть на кинофестивале «Пилот-2025».

«Светлое будущее»

Южноамериканская антиутопия про девушку из захолустья, которую выбрали для работы на Севере, но есть нюанс: откуда никто не возвращается. Распадающаяся на тик-ток фрагменты сатира на фашистское государство.

«Небылицы»

Снятый на стыке игрового и документального кино постапокалиптический триллер Бена Риверса («Боганклох») про девочку Мун, путешествующую по лабиринту Минотавра и встречающую мудреца, демонов, ангелов и пророков в мире, который оставили взрослые.

«Ноша»

Среднеметражный (продолжительность 22 минуты) криминальный триллер с покойным Майклом Мэдсеном про мужчину, потерявшего супругу во время школьного шутинга и самого вставшего на путь насилия.

«Дожди в океане»

Удостоившаяся премии «Ника» и приза фестиваля «Киношок-1994» вольная экранизация «Острова погибших кораблей» Александра Беляева от Виктора Аристова и Юрия Мамина. На океанском лайнере встречаются девушка, инженер и полицейский, который разыскивает инженера за убийство.

«Китайская рулетка»

Классический водевильный триллер одного из лидеров «нового немецкого кино» Райнера Вернера Фассбиндера, который начинается с выяснения семейных отношений в загородном замке, а затем перерастает в высказывание о коллективной ответственности немцев за злодеяния первой половины XX века.

Фильмы для настоящих киноманов
«Панорама.doc», «Дом кино», 18 сентября, 20:30
Спецпоказы, «Родина», 19 октября, 18:50
«Новые голоса», «Родина», 20 октября, 20:30
Нацконкурс, «Аврора», 21 октября, 17:40
«Ар-деко», «Родина», 21 октября, 20:00
«Панорама.doc», «Дом кино», 21 октября, 20:45
«Люмьеры. Путешествие продолжается!»

Вторая часть документального проекта Тьерри Фремо, который убежден, что пионеры кинематографа братья Люмьеры были не только инженерами, но и настоящими художниками. Картина состоит из одноминутных фильмов Люмьеров с комментариями к ним.

«Наум. Предчувствия»

Трогательный док об историке кино Науме Клеймане от сокуровца Андрея Натоцинского. Есть, по меньшей мере, один сногсшибательный момент, когда Клейман и Сокуров разговаривают под портретом Дэвида Линча.

«Перемотай и включи»

История джазмена Телониуса Монка, который перед концертом дал одно неудачное интервью в Париже 1969 года. Включает в себя редкие архивные кадры, которые и стали поводом для этого дока.

«Однажды в Ленинграде»

Документальный байопик о советском режиссере Павле Клушанцове — авторе легендарной научно-фантастической картины «Планета бурь». Интересно, что этой весной на ММКФ уже показали игровую картину об этом кинематографисте с Сергеем Гилевым в главной роли.

«Женщины»

Одна маленькая сплетня ставит на уши салон красоты. Комедийная мелодрама Джорджа Кьюкора — классика золотого века Голливуда, в которой фигурируют более ста женских персонажей и ни одного мужчины.

«Адрианна и замок»

Документальный мюзикл про эксцентричного художника, который в американской глубинке возводил вместе со своей супругой замок, а после ее смерти решил превратить его в храм любви.

Конкурс экспериментальных фильмов In Silico

По традиции стоит выделить программу экспериментальных короткометражек, в которой, например, покажут картину «Пенная ванна», рассказывающую историю кино через простую ванну.

Доки стриминговых платформ
Новая сцена Александринского театра, 22 октября, 12:00-17:30
Новая сцена Александринского театра, 22 октября, 12:00-17:30
Новая сцена Александринского театра, 22 октября, 12:00-17:30
Новая сцена Александринского театра, 22 октября, 12:00-17:30
Новая сцена Александринского театра, 22 октября, 12:00-17:30
Новая сцена Александринского театра, 22 октября, 12:00-17:30
«В круге добра» (ИРИ)

Документальный сериал, в котором рассказывается про детей с особенностями развития. Многие из них страдают редкими заболеваниями, но это не повод отчаиваться, особенно если они окружены добрыми людьми.

«Дочь священника» (Rutube)

Многосерийный док про восемь женщин, которые выбрали религию и пытаются найти баланс между традициями и современной жизнью. В сериале мы узнаем про испытания, которые их ждут.

«Женщины культуры» (Premier)

История четырех женщин, которые добились успехов на культурном поприще. О себе рассказывают прима-балерина Михайловского театра Анжелина Воронцова, главный режиссер МХАТ им. Горького Галина Полищук, стендап-комик Карина Салихова и искусствовед Елизавета Лихачева.

«Он дельфин» (Okko)

Помните «Освободите Вилли» про дружбу мальчика и дельфина? В этом сериале нас ожидает нечто подобное, только с водными млекопитающими дружит волонтер Сергей Захаров. Выйдет на Okko.

«Русский Милан» (Premier)

Герои этого документального проекта — дизайнеры одежды, которые создают зимнюю моду в разных городах России: Архангельске, Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Выйдет на Premier.

«Харама» («Смотрим»)

Документальная работа якутского режиссера Дмитрия Давыдова, в котором он рассказывает о священной горе Харама Хайата, живущих там людях и унаследованных от предков легендах и фольклоре.

