Кинофестивали Гид по «Посланию к человеку-2025»: что смотреть на петербургском кинофестивале Евгений Ткачев

С 17 по 25 октября в Санкт-Петербурге пройдет 35-й международный кинофестиваль «Послание к человеку». Фильмов на нем, как всегда, покажут много, поэтому «Афиша Daily» рассказывает, на какие стоит обратить внимание в первую очередь. Уже известно, что некоторые из них выйдут в российский прокат.

Фестивальные хиты 1 Фильм открытия, «Аврора», 17 октября, 16:00 2 «Двойные вершины», «Аврора». 18 октября, 16:30 3 Спецпоказы, «Родина», 18 октября, 19:00 4 «Двойные вершины», «Аврора», 19 октября, 18:00 5 «Панорама.doc», «Великан Парк», 22 октября, 16:50 6 «Двойные вершины», «Родина», 23 октября, 21:00 8 Фильм закрытия, «Аврора», 24 октября, 16:00 «Слоны-призраки» Фестиваль откроется новым документальным фильмом классика мирового кино Вернера Херцога. Это история доктора Стива Бойеса, который вместе со следопытами из Намибии в высокогорье Анголы ищет мифическое стадо слонов-призраков — коллизия, достойная «Агирре, гнева божьего». «Новая волна» Оммаж французской «новой волне» — фильм про съемки «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара, сделанный на языке Годара. Никакой косплей-вечеринки — только чистая синефилия от режиссера Ричарда Линклейтера, который предлагает нам отправиться в Париж конца 1950-х. В прокате — с 6 ноября. «На этой земле» Лауреат кинофестиваля «Маяк-2024» за лучшую операторскую работу черно-белый пастиш «Андрею Рублева» Андрея Тарковского и квазидокументальному костюмированному кино Альберта Серра от постановщицы с чудесным именем Рената Джало. «Воскрешение» Синефильский бэд-трип режиссера Би Ганя, спецприз Канн-2025. Сюрреалистическое путешествие по истории кино (в том числе и китайского), каждая из глав которого затрагивает один из органов чувств и жанров мирового кинематографа. Смотреть строго на большом экране. «Саундтрек к государственному перевороту» Документальный триллер и оскаровский номинант, рассказывающий про конголезский кризис 1960-х с помощью джаза и песен Нины Симон, Диззи Гиллеспи и Дюка Эллингтона. Поскольку фильм собран из большого количества хроники есть риск при первом просмотре утонуть в хоре голосов. «Отражения № 3» Пережившая автокатастрофу студентка подселяется к женщине, которая оказала ей первую помощь. Терапевтическая драма немецкого классика Кристиана Петцольда, которая в этом году был показана в Каннах в «Двухнедельнике режиссеров». «Сират» Пожилой мужчина вместе с 12-летним сыном отправляется на рейв-вечеринку в марроканскую пустыню на поиски пропавшей дочери, а оказывается в постапокалиптическом роуд-муви наподобие «Безумного Макса». Грозный технобит от Оливера Лаше. В прокате — с 30 октября. Хорроры, триллеры и детективы 1 Скотт Барли, «Левашовский Хлебозавод», 18 октября, 17:30 2 «Промежуток», «Дом кино», 18 октября, 18:30 3 Нацконкурс, «Аврора», 18 октября, 20:05 4 «Гротеск как ответ», «Дом радио», 20 октября, 19:00 5 Спецпоказы, «Родина», 21 октября, 18:50 6 «Мультиверс», «Дом кино», 21 октября, 20:00 7 «Промежуток», «Дом кино», 24 октября, 14:40 8 «Ар-деко», «Дом кино», 24 октября, 18:30 «Сон объял ее дом» Полтора часа бессюжетного постхоррора, похожего на сновидения. Не фильм даже, а скорее видеоинсталляция про природу, которой угрожает антропоцен. Просмотр этого совриск-полотна превращается не только в сильный эмоциональный, но и духовный опыт. «Упырь» Русский «Блэйд», который забрел в «Твин Пикс» под музыку, как в «Мертвеце». Легендарный вампирский хоррор Сергея Винокурова по сценарию кинокритика Сергея Добротворского, в котором Алексей Серебряков сражается с упырями, зарифмованными с бандитами. «Старый дом» Документальный сериал, фактически тру-крайм про сестер, которые возвращаются домой, чтобы разобраться в таинственной смерти родителей и заодно справиться с травмой. Жуткое зрелище. Покажут первые две серии, которые до этого уже можно было увидеть на кинофестивале «Пилот-2025». «Светлое будущее» Южноамериканская антиутопия про девушку из захолустья, которую выбрали для работы на Севере, но есть нюанс: откуда никто не возвращается. Распадающаяся на тик-ток фрагменты сатира на фашистское государство. «Небылицы» Снятый на стыке игрового и документального кино постапокалиптический триллер Бена Риверса («Боганклох») про девочку Мун, путешествующую по лабиринту Минотавра и встречающую мудреца, демонов, ангелов и пророков в мире, который оставили взрослые. «Ноша» Среднеметражный (продолжительность 22 минуты) криминальный триллер с покойным Майклом Мэдсеном про мужчину, потерявшего супругу во время школьного шутинга и самого вставшего на путь насилия. «Дожди в океане» Удостоившаяся премии «Ника» и приза фестиваля «Киношок-1994» вольная экранизация «Острова погибших кораблей» Александра Беляева от Виктора Аристова и Юрия Мамина. На океанском лайнере встречаются девушка, инженер и полицейский, который разыскивает инженера за убийство. «Китайская рулетка» Классический водевильный триллер одного из лидеров «нового немецкого кино» Райнера Вернера Фассбиндера, который начинается с выяснения семейных отношений в загородном замке, а затем перерастает в высказывание о коллективной ответственности немцев за злодеяния первой половины XX века. Подробности по теме Сергей Винокуров про фильм «Упырь» Фильмы для настоящих киноманов 1 «Панорама.doc», «Дом кино», 18 сентября, 20:30 2 Спецпоказы, «Родина», 19 октября, 18:50 3 «Новые голоса», «Родина», 20 октября, 20:30 4 Нацконкурс, «Аврора», 21 октября, 17:40 5 «Ар-деко», «Родина», 21 октября, 20:00 6 «Панорама.doc», «Дом кино», 21 октября, 20:45 7 «Люмьеры. Путешествие продолжается!» Вторая часть документального проекта Тьерри Фремо, который убежден, что пионеры кинематографа братья Люмьеры были не только инженерами, но и настоящими художниками. Картина состоит из одноминутных фильмов Люмьеров с комментариями к ним. «Наум. Предчувствия» Трогательный док об историке кино Науме Клеймане от сокуровца Андрея Натоцинского. Есть, по меньшей мере, один сногсшибательный момент, когда Клейман и Сокуров разговаривают под портретом Дэвида Линча. «Перемотай и включи» История джазмена Телониуса Монка, который перед концертом дал одно неудачное интервью в Париже 1969 года. Включает в себя редкие архивные кадры, которые и стали поводом для этого дока. «Однажды в Ленинграде» Документальный байопик о советском режиссере Павле Клушанцове — авторе легендарной научно-фантастической картины «Планета бурь». Интересно, что этой весной на ММКФ уже показали игровую картину об этом кинематографисте с Сергеем Гилевым в главной роли. «Женщины» Одна маленькая сплетня ставит на уши салон красоты. Комедийная мелодрама Джорджа Кьюкора — классика золотого века Голливуда, в которой фигурируют более ста женских персонажей и ни одного мужчины. «Адрианна и замок» Документальный мюзикл про эксцентричного художника, который в американской глубинке возводил вместе со своей супругой замок, а после ее смерти решил превратить его в храм любви. Конкурс экспериментальных фильмов In Silico По традиции стоит выделить программу экспериментальных короткометражек, в которой, например, покажут картину «Пенная ванна», рассказывающую историю кино через простую ванну. Доки стриминговых платформ 1 Новая сцена Александринского театра, 22 октября, 12:00-17:30 2 Новая сцена Александринского театра, 22 октября, 12:00-17:30 3 Новая сцена Александринского театра, 22 октября, 12:00-17:30 4 Новая сцена Александринского театра, 22 октября, 12:00-17:30 5 Новая сцена Александринского театра, 22 октября, 12:00-17:30 6 Новая сцена Александринского театра, 22 октября, 12:00-17:30 «В круге добра» (ИРИ) Документальный сериал, в котором рассказывается про детей с особенностями развития. Многие из них страдают редкими заболеваниями, но это не повод отчаиваться, особенно если они окружены добрыми людьми. «Дочь священника» (Rutube) Многосерийный док про восемь женщин, которые выбрали религию и пытаются найти баланс между традициями и современной жизнью. В сериале мы узнаем про испытания, которые их ждут. «Женщины культуры» (Premier) История четырех женщин, которые добились успехов на культурном поприще. О себе рассказывают прима-балерина Михайловского театра Анжелина Воронцова, главный режиссер МХАТ им. Горького Галина Полищук, стендап-комик Карина Салихова и искусствовед Елизавета Лихачева. «Он дельфин» (Okko) Помните «Освободите Вилли» про дружбу мальчика и дельфина? В этом сериале нас ожидает нечто подобное, только с водными млекопитающими дружит волонтер Сергей Захаров. Выйдет на Okko. «Русский Милан» (Premier) Герои этого документального проекта — дизайнеры одежды, которые создают зимнюю моду в разных городах России: Архангельске, Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Выйдет на Premier. «Харама» («Смотрим») Документальная работа якутского режиссера Дмитрия Давыдова, в котором он рассказывает о священной горе Харама Хайата, живущих там людях и унаследованных от предков легендах и фольклоре. Билеты на afisha.ru Полное расписание показов на сайте «Послание к человеку»