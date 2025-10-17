Гид по «Посланию к человеку-2025»: что смотреть на петербургском кинофестивале

Фестиваль откроется новым документальным фильмом классика мирового кино Вернера Херцога. Это история доктора Стива Бойеса, который вместе со следопытами из Намибии в высокогорье Анголы ищет мифическое стадо слонов-призраков — коллизия, достойная «Агирре, гнева божьего».
Оммаж французской «новой волне» — фильм про съемки «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара, сделанный на языке Годара. Никакой косплей-вечеринки — только чистая синефилия от режиссера Ричарда Линклейтера, который предлагает нам отправиться в Париж конца 1950-х. В прокате — с 6 ноября.
Лауреат кинофестиваля «Маяк-2024» за лучшую операторскую работу черно-белый пастиш «Андрею Рублева» Андрея Тарковского и квазидокументальному костюмированному кино Альберта Серра от постановщицы с чудесным именем Рената Джало.
Синефильский бэд-трип режиссера Би Ганя, спецприз Канн-2025. Сюрреалистическое путешествие по истории кино (в том числе и китайского), каждая из глав которого затрагивает один из органов чувств и жанров мирового кинематографа. Смотреть строго на большом экране.
Документальный триллер и оскаровский номинант, рассказывающий про конголезский кризис 1960-х с помощью джаза и песен Нины Симон, Диззи Гиллеспи и Дюка Эллингтона. Поскольку фильм собран из большого количества хроники есть риск при первом просмотре утонуть в хоре голосов.
Пережившая автокатастрофу студентка подселяется к женщине, которая оказала ей первую помощь. Терапевтическая драма немецкого классика Кристиана Петцольда, которая в этом году был показана в Каннах в «Двухнедельнике режиссеров».
Пожилой мужчина вместе с 12-летним сыном отправляется на рейв-вечеринку в марроканскую пустыню на поиски пропавшей дочери, а оказывается в постапокалиптическом роуд-муви наподобие «Безумного Макса». Грозный технобит от Оливера Лаше. В прокате — с 30 октября.
Полтора часа бессюжетного постхоррора, похожего на сновидения. Не фильм даже, а скорее видеоинсталляция про природу, которой угрожает антропоцен. Просмотр этого совриск-полотна превращается не только в сильный эмоциональный, но и духовный опыт.
Русский «Блэйд», который забрел в «Твин Пикс» под музыку, как в «Мертвеце». Легендарный вампирский хоррор Сергея Винокурова по сценарию кинокритика Сергея Добротворского, в котором Алексей Серебряков сражается с упырями, зарифмованными с бандитами.
Документальный сериал, фактически тру-крайм про сестер, которые возвращаются домой, чтобы разобраться в таинственной смерти родителей и заодно справиться с травмой. Жуткое зрелище. Покажут первые две серии, которые до этого уже можно было увидеть на кинофестивале «Пилот-2025».
Южноамериканская антиутопия про девушку из захолустья, которую выбрали для работы на Севере, но есть нюанс: откуда никто не возвращается. Распадающаяся на тик-ток фрагменты сатира на фашистское государство.
Снятый на стыке игрового и документального кино постапокалиптический триллер Бена Риверса («Боганклох») про девочку Мун, путешествующую по лабиринту Минотавра и встречающую мудреца, демонов, ангелов и пророков в мире, который оставили взрослые.
Среднеметражный (продолжительность 22 минуты) криминальный триллер с покойным Майклом Мэдсеном про мужчину, потерявшего супругу во время школьного шутинга и самого вставшего на путь насилия.
Удостоившаяся премии «Ника» и приза фестиваля «Киношок-1994» вольная экранизация «Острова погибших кораблей» Александра Беляева от Виктора Аристова и Юрия Мамина. На океанском лайнере встречаются девушка, инженер и полицейский, который разыскивает инженера за убийство.
Классический водевильный триллер одного из лидеров «нового немецкого кино» Райнера Вернера Фассбиндера, который начинается с выяснения семейных отношений в загородном замке, а затем перерастает в высказывание о коллективной ответственности немцев за злодеяния первой половины XX века.
Вторая часть документального проекта Тьерри Фремо, который убежден, что пионеры кинематографа братья Люмьеры были не только инженерами, но и настоящими художниками. Картина состоит из одноминутных фильмов Люмьеров с комментариями к ним.
Трогательный док об историке кино Науме Клеймане от сокуровца Андрея Натоцинского. Есть, по меньшей мере, один сногсшибательный момент, когда Клейман и Сокуров разговаривают под портретом Дэвида Линча.
История джазмена Телониуса Монка, который перед концертом дал одно неудачное интервью в Париже 1969 года. Включает в себя редкие архивные кадры, которые и стали поводом для этого дока.
Документальный байопик о советском режиссере Павле Клушанцове — авторе легендарной научно-фантастической картины «Планета бурь». Интересно, что этой весной на ММКФ уже показали игровую картину об этом кинематографисте с Сергеем Гилевым в главной роли.
Одна маленькая сплетня ставит на уши салон красоты. Комедийная мелодрама Джорджа Кьюкора — классика золотого века Голливуда, в которой фигурируют более ста женских персонажей и ни одного мужчины.
Документальный мюзикл про эксцентричного художника, который в американской глубинке возводил вместе со своей супругой замок, а после ее смерти решил превратить его в храм любви.
По традиции стоит выделить программу экспериментальных короткометражек, в которой, например, покажут картину «Пенная ванна», рассказывающую историю кино через простую ванну.
Документальный сериал, в котором рассказывается про детей с особенностями развития. Многие из них страдают редкими заболеваниями, но это не повод отчаиваться, особенно если они окружены добрыми людьми.
Многосерийный док про восемь женщин, которые выбрали религию и пытаются найти баланс между традициями и современной жизнью. В сериале мы узнаем про испытания, которые их ждут.
История четырех женщин, которые добились успехов на культурном поприще. О себе рассказывают прима-балерина Михайловского театра Анжелина Воронцова, главный режиссер МХАТ им. Горького Галина Полищук, стендап-комик Карина Салихова и искусствовед Елизавета Лихачева.
Помните «Освободите Вилли» про дружбу мальчика и дельфина? В этом сериале нас ожидает нечто подобное, только с водными млекопитающими дружит волонтер Сергей Захаров. Выйдет на Okko.
Герои этого документального проекта — дизайнеры одежды, которые создают зимнюю моду в разных городах России: Архангельске, Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Выйдет на Premier.
Документальная работа якутского режиссера Дмитрия Давыдова, в котором он рассказывает о священной горе Харама Хайата, живущих там людях и унаследованных от предков легендах и фольклоре.