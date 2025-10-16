Веселитесь, не умрите! Новые ужасы, фэнтези и экшн, которые мы увидели на Beyond Fest 2025

Курс на заокеанье
Открыть фестиваль программный директор Эврим Эрсой решил «Методом исключения», новым шедевром Пака Чхан Ука, а закрыть — «Бугонией» Йоргоса Лантимоса, американским ремейком корейской сайфай-комедии «Спасти зеленую планету!». Это сходу выдает курс отбора в 2025 года. В программе — десятки небольших европейских копродукций (например, «Ледяная башня» Люсиль Хаджихалилович и «Отражение в мертвом алмазе» Катте и Форцани, показанные на Берлинале), громкие фестивальные лауреаты («Простая случайность» Джафара Панахи и «Сират» Оливера Лаше, триумфаторы Канн) и лишь небольшое, но точное количество голливудских студийных тайтлов (как «Примат» от Paramount, «Везунчики» от Lionsgate — о них ниже — и амазоновский «После охоты» Луки Гуаданьино). Центральным событием фестиваля стала специальная двухдневная программа, посвященная мирам мексиканского режиссера Гильермо Дель Торо.
В условиях сдавливающего политического климата внутри страны Beyond Fest оглядывается по сторонам, уделяя американскому мейнстримовому кино гораздо меньшее внимание, нежели это было в последние годы, когда фестиваль начинался с премьер «Улыбки» Паркера Финна или «Создателя» Гарета Эдвардса. Сейчас в топе, скорее, все азиатское или, в крайнем случае, проверенная временем классика вроде «Дика Трейси» и «Лестницы Иакова». Зритель тоже не остался в стороне: интерес к тому же «Черному телефону-2», очевидно, уступал фанатским восторгам от японской экранизации игры «Выход 8» или классического «Хребта дьявола» уже упомянутого Дель Торо.
Ретроспектива «Está Vivo: боги и монстры Гильермо Дель Торо»
Каждый год Beyond Fest приглашает заслуженного режиссера стать почетным гостем и устраивает ретроспективу их творчества. Так, в прошлом октябре, зрители сходили с ума во время чествования Сэма Рейми (кто-то буквально орал и остановиться не мог), а в этом — пересматривая полную фильмографию Гильермо Дель Торо. В качестве бонуса — несколько часов его выступления на сцене. Видели бы вы просветленные лица, вылетающие из голливудского кинотеатра «The Egyptian» в три часа ночи после четырнадцати часов эмоциональных качелей с Дель Торо и его монстрами!
Во время одного из выступлений режиссер не только впервые поделился, как его уничтожали братья Вайнштейны на съемках хоррора «Мутанты» в те же дни, когда бандиты похищали его отца из родного дома, но и, будто бы следуя логике его же гиперчувствительных персонажей, эмоционально выкрикнул, что, мол, «плевать» на правила Netflix: «Вы смотрите все мои картины, но я успел сделать уже не двенадцать, а тринадцать, и хочу показать “Франкештейна” прямо сейчас».
Той же ночью Дель Торо опубликовал любопытный твит.
На следующий день едва ли ни каждый прохожий на Голливудском бульваре пытался достать лишний билетик на «Лабиринт Фавна» и таинственное «после», чем, собственно, и оказался «Франкенштейн». «Я пообещал — я выполняю. Сейчас мы не покажем вам “Лабиринт Фавна” (его поставят через пару часов), а вместо него мы представим вам мой новый фильм» — улыбнулся режиссер и позвал на сцену актеров Миа Гот и Джейкоба Элорди. Ровно через пять секунд у фанатов сорвало крышу помощнее, чем от шуток Сэма Рейми с той же сцены год назад. И эту энергию можно почувствовать на каждом сеансе во время Beyond Fest — все дело в сформировавшемся комьюнити, в котором есть место и Дель Торо, и Карин Кусама, и каждому зрителю, который сумел ухватить последний билет или отстоять многочасовую очередь, чтобы послушать Сета Рогена и Луку Гуаданьино.
Главные премьеры фестиваля
«Примат», реж. Йоханнес Робертс
«Primate»
Режиссер сиквела «Незнакомцев» и предыдущей адаптации «Обители зла» (да, той, по-мультяшному забавной — с Эваном Джогиа) по сути переснимает «Куджо» (один из своих любимых хорроров), только за собаку здесь шимпанзе, остроумно расправляющееся с глупыми подростками. В них же — основная проблема ленты, автор которой похож на старичка, раздраженного смартфонами и тем, что нынешнее поколение «уже не то». Но, если быстренько проморгать этот, кхм, месседж, можно получить немного удовольствия. Убийства хороши!
«Удачи, веселитесь, не умрите», реж. Гор Вербински
«Good Luck, Have Fun, Don't Die»
Похожим страдает и новый сайфай голливудского классика Гора Вербински («Звонок», «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины»), который вернулся спустя девять лет после премьеры его «Лекарства от здоровья». История про безумца из будущего, который пытается спасти мир от развития ИИ, могла бы стать криповым нуар-триллером, или сбивающим с ног майндфаком в духе «Матрицы», или просто-напросто чем-то свежим. На деле же получили неразобравшуюся со своими персонажами и интонацией черную комедию, которая буквально состоит из референсов: от «Терминатора» и «Акиры» до «Собачьего полудня» и «Охотников за привидениями».
В редких случаях — смело (здесь смеются на стрельбой в школах!). Иногда — смешно. Чаще всего — нелепо, скучно и тухло. А еще выглядит «Удачи, веселитесь, не умрите» как фильм с канала «Дисней», то есть отвратительно. Не такого мы ожидали от старины Гора, но вернулся — и на том спасибо.
«Бессмертный: Кровавая дорога домой» реж. Ялмари Хеландер
«SISU: Road to Revenge»
Если вы пропустили оригинального «Бессмертного», отложите этот текст, дела, все на свете, — и срочно неситесь смотреть полуторачасовый эпос, в котором потерявший семью дед, эдакий финский Джон Уик, насмерть сражается с нацистами. И затем смело готовьтесь ко второму раунду, где немецких злодеев сменяют советские. В роли главного босса сиквела — Стивен Лэнг («Аватар», «Не дыши»). Воображению постановщика трюков c его летающими танками здесь позавидуют создатели самых очумелых эпизодов «Луни Тюнз». За лучшими экшн-минутами в вашей жизни рекомендуется сюда.
«Везунчики», реж. Азиз Ансари
«Good Fortune»
Режиссерский дебют комика Азиза Ансари (он же и в главной роли, и сценарист, и монтажер) заметно подглядывает у «Их поменяли местами» и прочих «Любовей-морковей», а также буквально у каждой стоунер-комедии о Лос-Анджелесе. Но плохого ничего здесь нет, как минимум потому что Ансари заполняет уже рассказанные сюжеты персонажами уровня сандэнсовской драмы — пускай даже среди героев есть буквальные ангелы. Да-да, глупый ангел (Киану Ривз) устал спасать водителей, погруженных в смартфоны, и хочет повышения в ранги тех, кто может наставлять людей на путь истинный. Наивный простофиля видит разочарованного неудачника (Ансари) и меняет его местами с зажравшимся айтишником (Сет Роген), чтобы тот оценил, что на вид идеальная жизнь таит в себе подводные камни. Однако камней в бассейне на голливудских холмах как-то не находится, и наш герой обратно меняться решительно не согласен. Актуально? Да. Смешно? Вполне. Но главное — очень обаятельно.
«Поймать монстра», реж. Брайан Фуллер
«Dust Bunny»
Один из самых остроумных телевизионных сценаристов, создавший уже культового «Ганнибала» с Мадсом Миккельсеном, Брайан Фуллер должен был снимать один из эпизодов перезапущенных «Удивительных историй» Стивена Спилберга. Для короткой истории Фуллер придумал борющуюся с пыльным кроликом девочку и наемного убийцу по соседству, то есть «Леона» и «Полтергейста» в одной комнате. Сценарий, как это часто бывает, погиб под тонной продюсерских замечаний. Но Фуллер не сдался, написал полнометражную версию и понес ее к европейцам. Они запросили Мадса. У Фуллера, конечно же, все еще был его номер. Так родился хоррор «Поймать монстра» (в оригинале — «Пыльный кролик») — все с тем же острым языком Фуллера, трогательными героями (Мадс, как всегда, отличный, а Сигурни Уивер необычайно забавная) и духом рождественских фильмов.
«Поймать монстра» выйдет в российский прокат 25 декабря 2025 года.
«Глазами пса», реж. Бен Леонберг
«Good Boy»
Кажется, почти все видели вирусный трейлер «Глазами пса». В нем собака встречается с призраками, а мы переживаем за животное и пишем комментарии, вопрошающие, погиб ли пес в конце. Сам же фильм скорее вызывает огромное уважение своими амбициями. Режиссер Леонберг и продюсерка Кери Фишер, семейная пара, снимала своего пса на протяжении трех лет, чтобы запечатлеть не просто правдивые, но и соответствующие сюжету реакции. Они же сыграли главных героев в формате «Тома и Джери» (где лица остаются за кадром), а озвучить роли доверили профессиональным актерам. Да, это более-менее любительская версия любого хоррора о привидениях, который придет вам в голову. Да, больше аттракцион на раз, нежели история с глубоким сценарием. Но увидеть все глазами пса точно того стоит.
«Глазами пса» вышел в российский прокат 16 октября 2025 года.