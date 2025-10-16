Веселитесь, не умрите! Новые ужасы, фэнтези и экшн, которые мы увидели на Beyond Fest 2025

На следующий день едва ли ни каждый прохожий на Голливудском бульваре пытался достать лишний билетик на «Лабиринт Фавна» и таинственное «после», чем, собственно, и оказался «Франкенштейн». «Я пообещал — я выполняю. Сейчас мы не покажем вам “Лабиринт Фавна” (его поставят через пару часов), а вместо него мы представим вам мой новый фильм» — улыбнулся режиссер и позвал на сцену актеров Миа Гот и Джейкоба Элорди. Ровно через пять секунд у фанатов сорвало крышу помощнее, чем от шуток Сэма Рейми с той же сцены год назад. И эту энергию можно почувствовать на каждом сеансе во время Beyond Fest — все дело в сформировавшемся комьюнити, в котором есть место и Дель Торо, и Карин Кусама, и каждому зрителю, который сумел ухватить последний билет или отстоять многочасовую очередь, чтобы послушать Сета Рогена и Луку Гуаданьино.