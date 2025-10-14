«Лермонтов»: экзистенциальная драма с комиком Ильей Озолиным в роли поэта перед дуэлью

Режиссер Бакур Бакурадзе («Снег в моем дворе») не пытается уместить в сто минут всю жизнь поэта, а вместо этого дарит зрителям изысканное удовольствие переместиться в тот роковой день и самим все увидеть — ни больше ни меньше. Если бы существовал способ и правда материализоваться у подножия горы Машук 15 июля 1841-го, то такой опыт был бы не так далек от опыта просмотра этой картины. Для начала стоило бы подобраться к неизвестным домам, подслушать из-за забора диалоги каких-то мужчин, услышать знакомую фамилию поэта. Дальше, обернувшись, скажем, суетливой мухой, можно было бы залететь на ближайшую кухню, чтобы без контекста треть диалога не понять, еще треть не расслышать из-за недостатков дикции присутствующих, а оставшуюся часть посчитать бессодержательной.