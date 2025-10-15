Что смотреть в кино: вестерн Ари Астера, хоррор про собачку и кровавый эротический триллер

Пес по кличке Инди переезжает в загородный дом вместе с любимым хозяином (Шейн Дженсен), который чем-то очень тяжело болен. Состояние человека усугубляют происки злого духа, которого может увидеть только собака.



У хоррора дебютанта Бена Леонберга есть ровно один существенный недостаток — это не очень страшный фильм ужасов. Леонберг неплохо выстраивает атмосферу недоброго дома, но когда дело доходит до того, чтобы напугать зрителя, довольно быстро выясняется, что набор режиссерских приемов исчерпывается однообразным скримерами. Зато из «Глазами пса» получилась любопытная неантропоцентричная драма. Обычно персонажи-животные получаются проекциями человека — их наделяют людскими характерами, они выражают человеческие идеалы, в крайнем случае просто существуют в кадре на радость нам. Однако Инди — редкий пример полноценного героя-собаки. И не только из-за того, что фильм снят с перспективы четвероногого протагониста.



Любая драма держится на характерах. Леонберг выстраивает свою на самой распространенной черте собак — их беззаветной любви к людям. Инди, как подсказывает оригинальное название фильма, — хороший мальчик, готовый бросится ради своего хозяина в преисподнюю. Потому особенно душераздирающе наблюдать за тем, как злые силы понемногу рвут связь между ним и его лучшим другом. На этом фоне даже не особенно удачная хоррор-часть перестает казаться таким уж недостатком. «Глазами пса» легко можно было бы пересобрать в реалистическое кино о собаке, бессильно наблюдающей за угасанием хозяина. Однако жанровые элементы хоррора уместно разбавляют печальную палитру — без них от этого грустного фильма и вовсе хотелось бы выть на Луну. В.Г.