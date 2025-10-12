«Грабитель с крыши»: теплое рождественское кино, которое разобьет вам сердце этой осенью

Нужно быть и правда большим художником, как Сиенфрэнс, чтобы именно в дурацкой криминальной сводке увидеть сразу и рыцарскую поэму, и суровый нуар (за него отвечает жутко убедительный фронтовой товарищ в исполнении Лейкита Стэнфилда), и даже экзистенциальный роман. Ведь нет ничего более экзистенциального, чем заранее проигранная борьба между мужской жаждой свободы и бытовым смирением, необходимым для функционирования в обществе. Наблюдая за дочерью из-за кустов, герой Татума буквально фыркает, как зверь, будучи лишенным возможности обнять ее здесь и сейчас; тихо залечь на дно в Венесуэле до конца жизни — разумеется, тоже не его. Вспоминается вдохновленный аналогичным источником «Я не киллер» Линклейтера, выглядящий на фоне новинки совсем плоско и невыгодно.