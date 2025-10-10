«Здесь был Юра» и другие: 6 лучших российских фильмов с кинофестиваля «Маяк-2025»

Пятигорск, 1841 год. Поэт Лермонтов (стендап-комик Илья Озолин) и его друг, а ныне враг Мартынов (Евгений Романцов) скоро сойдутся в смертельной дуэли на пистолетах, но никто не верит в ее кровавый исход (а зря!). Просмотр «Лермонтова» Бакурадзе в Геленджике, который находится не так далеко от Пятигорска, — отдельный экспириенс. Тут горы касаются облаков, как почти двести лет назад, время словно застыло, а из гальки на каменистом пляже можно собрать слово «вечность». Что‑то похожее собирает и Бакурадзе в своем новом фильме, который меньше всего похож на традиционный байопик. Не будет лишним сказать, что это страшно фетишистская постановка, в которой миру вещей уделяется больше внимание, чем миру людей, а финальный выстрел звучит громче, чем персонажи общаются между собой. В этом нет ничего удивительного, ведь Бакурадзе вышел из волны «новых тихих», зародившейся в российском кино нулевых, а нечто подобное мы уже даже видели в его «Охотнике». Но все же это удивляет, потому что после предыдущего фильма режиссера — «Снега в моем дворе», добродушной комедии про скуфа, — сложилось впечатление, что Бакурадзе переизобрел себя. Но, кажется, показалось.