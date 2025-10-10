«Здесь был Юра» и другие: 6 лучших российских фильмов с кинофестиваля «Маяк-2025»

«Лермонтов», реж. Бакур Бакурадзе
Фильм открытия фестиваля
Пятигорск, 1841 год. Поэт Лермонтов (стендап-комик Илья Озолин) и его друг, а ныне враг Мартынов (Евгений Романцов) скоро сойдутся в смертельной дуэли на пистолетах, но никто не верит в ее кровавый исход (а зря!). Просмотр «Лермонтова» Бакурадзе в Геленджике, который находится не так далеко от Пятигорска, — отдельный экспириенс. Тут горы касаются облаков, как почти двести лет назад, время словно застыло, а из гальки на каменистом пляже можно собрать слово «вечность». Что‑то похожее собирает и Бакурадзе в своем новом фильме, который меньше всего похож на традиционный байопик. Не будет лишним сказать, что это страшно фетишистская постановка, в которой миру вещей уделяется больше внимание, чем миру людей, а финальный выстрел звучит громче, чем персонажи общаются между собой. В этом нет ничего удивительного, ведь Бакурадзе вышел из волны «новых тихих», зародившейся в российском кино нулевых, а нечто подобное мы уже даже видели в его «Охотнике». Но все же это удивляет, потому что после предыдущего фильма режиссера — «Снега в моем дворе», добродушной комедии про скуфа, — сложилось впечатление, что Бакурадзе переизобрел себя. Но, кажется, показалось.
«Лермонтов» — сильная режиссерская работа, но все же это самоповтор. И как всякий самоповтор, он не производит такого же сильного впечатления, как ранние работы мастера. Плюс картине отчаянно не хватает экспериментальности, хотя сам Лермонтов был настоящим экспериментатором, а его «Герой нашего времени» — практически «Криминальное чтиво». Еще в фильме нет какого‑то интересного приема, который, скажем, был у Феликса Умарова в «Пророке», рассказавшем историю Александра Пушкина на языке «Диснея» и мюзикла «Гамильтон». В «Лермонтове» Бакурадзе есть только режиссерские скиллы, которые вызывают почтительное уважение. Не более того.
В прокате с 16 октября.
«Над вечным покоем», реж. Светлана Проскурина
Лучший сценарий (Екатерина Тирдатова) и лучшая работа оператора (Олег Лукичев)
Сердобольная соцработница Рита (Мария Леонова) ухаживает за стариками, вступается во дворе за мальчика с особенностями развития и вообще слывет чуть ли не святой. Однако, когда ее сын Сережа (Егор Абрамов из «Мир! Дружба! Жвачка!») случайно убивает этого мальчика, Рита делает все, чтобы ее отпрыск не сел. Она зарывает тело в своем подвале, который чем дальше, тем больше становится похож на подземное царство Аида.
Тайный классик российского кино Светлана Проскурина (Гран-при «Кинотавра-2010» за «Перемирие») вместе со сценаристкой Екатериной Тирдатовой продолжают исследовать отечественную хтонь и русскую душу, которая со времен Ф.М.Достоевского мечется между преступлением и наказанием. Но в этот раз Проскурина заходит не только на территорию античной трагедии (напомним, что ее предыдущая картина, «Первая любовь», была ни много ни мало современным парафразом мифа об Орфее и Эвридике), но и также балабановкора (мухи здесь жужжат так же настойчиво, как и в «Грузе 200») и лютого корейского кино. При просмотре «Над вечным покоем» трудно не вспомнить «Мать» Пон Чжун Хо, которую Проскурина решила сделать по-своему. Работа, в принципе, для самоубийцы, но постановщица блестяще с этим справилась. На то и классик.
«На выброс», реж. Константин Бронзит
Элитный галстук по имени Мак оказывается на помойке, где выброшенные вещи мечтают попасть в рай на встречу с Великим Разделителем, исполняющим все желания. Мак знакомится с китайской вазой Лили, ботинком Бутом, катушкой Кати, злым освежителем воздуха Бризом, а затем и раскладным кнопочным мобильником Лестаром, которые становятся его попутчиками по дороге в царствие небесное. Новый мультфильм живого классика российской анимации Константина Бронзита («Алеша Попович и Тугарин Змей», «Мы не можем жить без космоса») заимствует хрестомайтиный фабульный квест у «Волшебника страны Оз», а антропоморфные вещи — у голливудских мультфильмов (от «Отважного маленького Тостера» до «Истории игрушек»), чтобы выдать такую захватывающую, душераздирающую и потрясающе глубокую (для возрастного рейтинга 12+) историю, которой позавидовала бы Pixar. Несмотря на то что главные герои мультфильма — вещи, речь, разумеется, идет о людях, экологичном потреблении и, куда без этого в российском киноискусстве, разговорах о душе.
В прокате с 20 ноября.
«Фейерверки днем», реж. Нина Волова
Лучший дебют
У бизнесмена старой закалки Виктора (Александр Робак) есть загородный дом, бассейн, сад, любовница, три дочери — Оля (Дарья Коныжева), Лена (Мария Раскина), Тома (Вера Енгалычева) — и магазин по продаже люстр, однако дела у него идут неважно. Помочь ему пытается давний друг и деловой партнер Вэйхонг (Ван Бин, тезка известного режиссера), который заодно пытается постичь загадочную русскую душу. Умная зимняя сказка, стоящая на плечах сразу двух чеховских пьес — «Трех сестер» и «Вишневого сада». Эту историю мы по большей части видим глазами Вэйхонга, который ведет себя словно оказавшийся на другой планете растерянный пришелец. Вообще, Ван Бин — одно из главных украшений фильма, который может похвастаться по-настоящему сильным актерским ансамблем. Но фильм не только отлично сыгран и поставлен — в финале он еще тянет и на актуальное геополитическое высказывание. Если героини «Трех сестер» рвались в Москву, то в «Фейерверках днем» мы видим, что новое «место силы» уже не Москва (которая в начале нулевых еще сохраняла этот статус в не менее чеховском фильме Александра Зельдовича), а Китай и Вэйхонг вовсе не похожи на забытого слугу Фирса. Теперь он хозяин загородного дома.
«Картины дружеских связей», реж. Софья Райзман
Лучшая работа режиссера (Софья Райзман) и лучшая женская роль (Мария Карпова)
Неприкаянные 30-летние выпускники ГИТИСа под чутким руководством Маши (Мария Карпова) провожают своего однокурсника Сашу (Александр Паль), который уезжает за границу. Черно-белые, как «Милая Фрэнсис» Ноа Баумбаха, и такие же трогательные, как советское оттепельное кино, «Картины дружеских связей» Софьи Райзман начинаются как капустник, а затем превращаются в поколенческое высказывание про миллениалов. Поскольку у кинематографистов такие метафильмы вызывают особое умиление, на «Маяке» полнометражному дебюту Софьи Райзман аплодировали стоя. Но все же сила этой картины не в том, что в ней точно и предельно откровенно показана актерская кухня, а в сюжете много «пасхалок» для своих: например, Евгения Цыганова называют Мастером, мелькающая в небольшой роли Ирина Мартыненко играла вместе с Палем в клипе «Ленинграда» «Вояж» Ильи Найшуллера, а Райзман и Паль — пара в реальной жизни, поэтому Карпова воплощает альтер эго режиссерки.
В лучшие моменты «Картинам дружеских связей» удается ухватить то тоскливое ощущение, когда вечеринка закончилась и всем надо разбредаться по домам, хотя ужасно не хочется этого делать. Равно как и отпускать любимого человека, улетающего за тридевять земель, — кстати, в фильме Райзман немало места уделено сатире на новый сказочный кинобум, что тоже дорогого стоит. Это несовершенное, местами нескладное, но очень теплое кино, в котором усыпленный кот символизирует собой угасшую надежду, цветные флешбэки — яркое прошлое, по сравнению с серым настоящим, и в котором спрятано столько нежности, что оно может рассчитывать на любовь не только учеников Леонида Хейфеца.
«Здесь был Юра», реж. Сергей Малкин
Гран-при: лучший фильм и лучшая мужская роль (Константин Хабенский)
Трем панк-рокерам — Сереге (Кузьма Котрелев), Чебе (Александр Поршин) и Олегу (Денис Парамонов) — приходится посидеть с пожилым дядей последнего Юрой (Константин Хабенский) с особенностями развития. Сначала раздолбаи не знают, как вести себя с мужчиной — по сути большим ребенком, но постепенно разбираются и проникаются к нему симпатией. Основанный на реальных событиях полнометражный дебют Сергея Малкина грешит одиозным киноаттракционом «известный актер меняется до неузнаваемости», но, хвала небесам, им не исчерпывается. Хабенский — большой артист, и он предсказуемо технично хорош. Ему не составило (а может, и составило) труда отыграть свою роль без слов. Но все же гораздо больший интерес в этом фильме представляют зарисовки быта музыкантов, снятые практически в квазидокументальной манере. Благодаря им это кино оживает, а в финале даже тянет на поколенческое высказывание, даром что это тоже своего рода картины дружеских связей.
В прокате с 5 февраля 2026 года.