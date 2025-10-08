Что смотреть в кино: тру-краймы со звездами, ромком про мультивселенные и «Ужастики»

«Грабитель с крыши»
С 9 октября
«Грабителя с крыши» снял Дерек Сиенфрэнс — постановщик душераздирающих драм «Голубой Валентин» и «Место под соснами». Однако его новая работа — веселая и теплая трагикомедия по мотивам безумной реальной истории. На рубеже 1990-х и 2000-х годов бывший военный Джеффри Манчестер (Ченнинг Татум) ограбил больше сорока «Макдоналдсов», попал в тюрьму, сбежал оттуда, а затем залег на дно, спрятавшись в магазине игрушек. Многочисленные злоключения не помешали ему завести отношения с симпатичной сотрудницей магазина (Кирстен Данст), а после решиться на его ограбление. Критики приняли фильм тепло: на данный момент у него 83 процента положительных рецензий на Rotten Tomatoes. В.Г.
«Сводишь с ума»
С 9 октября
Алиса (Мила Ершова) и Ваня (Юрий Насонов) живут в одной питерской квартире, но в параллельных мирах. Однако взаимное притяжение оказывается сильнее моста Эйнштейна — Розена. Фантастический ромком Дарьи Лебедевой, который выглядит так, словно в «Квартире» Билли Уайлдера нашлось зеркало, открывающее портал в мультивселенную. На выходе получилось чрезвычайно душевное и веселое кино с отличной актерской химией, которая превалирует над квантовой физикой и расширяет зрительской горизонт событий. Е.Т.
«Эдем»
С 9 октября
К 1929 году вирус нацизма заметно распространился по телу Германии, и вредный доктор Фридрих Риттер (Джуд Лоу) вместе со своей возлюбленной Дорой (Ванесса Кирби) релоцировался от разлагающегося общества на безлюдный остров Флореана. Там он собирается написать новое учение, которое наставит человечество на путь истинный. От благородной задачи его отвлекают новые и не слишком желанные соседи. Сначала семейство Уиттмер: бывший солдат Хайнц (Даниель Брюль), его больной туберкулезом сын Гарри (Джонатан Титтел) и тихая молодая жена Маргретт (Сидни Суини). Затем — окруженная любовниками и прислугой баронесса Элоиза Боске де Вагнер Уэрхорн (Ана де Армас), намеренная построить на Флореане гостиницу и вообще навести шороху в раю.
Такого злого триллера можно было ожидать от кого угодно, но только не от постановщика рождественской классики «Гринч, похититель Рождества». Заслуженный голливудский ремесленник и звезда сериала «Киностудия» Рон Ховард зашел со своим новым фильмом (поставленным, к слову, по реальным событиям) на территорию Ларса фон Триера, Михаэля Ханеке и других известных мизантропов. Привыкший к широким мазкам Ховард едва ли годится на роль судьи человечества, однако легкая мультяшность фильма — часть его немного дурацкого очарования (просто дождитесь сцены с родами). Хорошее ли это кино? Сложно сказать наверняка. Веселое ли? Черт возьми, да! Главное, не торопитесь после «Эдема» брать путевку на Флореану. Судя по рассказам, там до сих пор не очень. В.Г.
«Ужастики. Ожившие рисунки»
С 9 октября
Вдовец Тейлор (Тони Хейл), недавно потерявший жену, пытается помочь своим детям справиться с утратой, хотя помощь явно нужна ему самому. Тем временем старший ребенок Джек (Куэ Лоренс) пытается справиться с горем, заботясь о сестре Эмбер (Бьянка Белль), а та разбирается с чертями в своей голове, рисуя страшных монстров. Однажды ее тетрадка попадает в волшебный пруд — и тогда ужастики выбираются на свет божий.
Этой навеянной Спилбергом и Pixar хоррор-комедии для всех возрастов не всегда хватает бюджета и чисто ремесленного опыта: фильм снят дебютантом в полном метре Сетом Уорли за сущие гроши (нищенские 5 млн долларов). Поэтому, когда кино добирается до вроде бы главной части — беготни с нарисованными монстрами, — оно не то чтобы сдувается, но и в новых «Гремлинов» не превращается. Однако Уорли наделен талантом комедийного тайминга (переводя на человеческий, он знает, когда сделать монтажную склейку, чтобы получилось смешно), а еще в его команде есть талантливые комедийные артисты: знакомый по культовой «Задержке в развитии» Хейл, Д’Арси Карден из не менее великого ситкома «В лучшем мире», да и с детками в «Ужастиках» все тоже в порядке. Вдобавок у фильма есть сердце — это неожиданно чуткое кино о проживании горя, призывающее не закрывать глаза на боль, а принимать ее с распростертыми объятиями. В.Г.
«Ночь»
С 9 октября
Один из главных фильмов Микеланджело Антониони, почитаемый шедевр киномодернизма. Формально сюжет — хроника суток из жизни успешного писателя (Марчелло Мастроянни) и его богатой жены (Жанна Моро). Однако вся фабула легко укладывается в несколько предложений, а на первый план выходит фирменная для творчества Антониони идея некоммуникабельности и отчуждения. Герои без конца бродят по лабиринтам города, квартир и светских приемов, пытаясь сбежать от собственной атрофии чувств. Пространства — одни из главных героев этого холодного и печального фильма, дающего слабый лучик надежды лишь в финале. В.Г.
«Неизвестный Джон Леннон»
C 9 октября
9 октября исполнится 85 лет со дня рождения Джона Леннона — и в честь этого до российского проката добралась относительно свежая документалка о легендарном битле, точнее о его постбитловской эпохе. Критики жалуются, что кино вышло раздутым и слишком подобострастным перед Ленноном, но для фанатов это минусом не будет. В.Г.
«Июльский дождь»
Показ к 100-летию Марлена Хуциева — 11 октября, на «Ленфильме»
Оттепельный мамблкор Марлена Хуциева, в котором режиссер ухватил предчувствие скорого застоя. У главной героини Лены (Евгения Уралова) вроде бы все хорошо: есть работа в типографии, любимый жених Володя (Александр Белявский) и посиделки с друзьями под гитару. Однажды во время июльского дождя случайный прохожий Женя (Илья Былинкин) одалживает Лене куртку, после чего завязывается их необычная телефонная дружба. Под влиянием бесед с Женей девушку начинает грызть неприятное чувство пустоты в ее жизни.