Что смотреть в кино: тру-краймы со звездами, ромком про мультивселенные и «Ужастики»

Этой навеянной Спилбергом и Pixar хоррор-комедии для всех возрастов не всегда хватает бюджета и чисто ремесленного опыта: фильм снят дебютантом в полном метре Сетом Уорли за сущие гроши (нищенские 5 млн долларов). Поэтому, когда кино добирается до вроде бы главной части — беготни с нарисованными монстрами, — оно не то чтобы сдувается, но и в новых «Гремлинов» не превращается. Однако Уорли наделен талантом комедийного тайминга (переводя на человеческий, он знает, когда сделать монтажную склейку, чтобы получилось смешно), а еще в его команде есть талантливые комедийные артисты: знакомый по культовой «Задержке в развитии» Хейл, Д’Арси Карден из не менее великого ситкома «В лучшем мире», да и с детками в «Ужастиках» все тоже в порядке. Вдобавок у фильма есть сердце — это неожиданно чуткое кино о проживании горя, призывающее не закрывать глаза на боль, а принимать ее с распростертыми объятиями. В.Г.