По сути перед нами еще одна адаптация «Нажмите кнопку», рассказа Ричарда Матесона, в котором к супружеской паре в дверь стучится человек в черном костюме с предложением убить незнакомца за миллион долларов. В отличие от Ричарда Келли с его «Посылкой», Бертино не заинтересован в научно-фантастических концептах и, по большей части, моральных коллизиях. Мы не так уж и много знаем о главной героине (к слову, в выдающемся исполнении Дакоты Фаннинг), нам так и не раскроют ни целей, ни устройства той самой коробки, которую ей приносит подозрительная старушка.