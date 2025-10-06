«Одержимость», реж. Карри Баркер
«Obsession»
В детстве я был (да чего уж греха таить — и сейчас остаюсь) диким поклонником хеллоуинских эпизодов «Симпсонов». В одном из них Барту достается классическая обезьянья лапка, а дальше, нетрудно догадаться, все летит к чертям. Кажется, не меньший их фанат — интернет-комик с вирусными короткими метрами Карри Баркер. Вдохновившись той же самой серией «Симпсонов», он придумал сначала шорт под названием «Стул», где волшебным предметом оказывался… да, да, стул, — и теперь вот — полнометражный дебют «Одержимость».
Мальчик влюблен в девочку. Девочка его френдзонит. Решившись на небольшой жест отчаяния — купить подвеску с очередным дешевым камушком, который выдает себя за что-то невероятное, — мальчик отправляется в магазин подарков, где натыкается на волшебную палочку, исполняющее одно, но любое желание. Давайте угадаем с трех раз, что надобно герою. По уши влюбившись в него, девочка превращает жизнь мальчика в ад.
Картина Карри Баркера стала самой горячей сделкой Международного кинофестиваля в Торонто этого года. С производственным бюджетом в один миллион долларов фильм был куплен компанией Focus Features за пятнадцать. На Fantastic Fest состоялась его премьера в США.
То, что могло остаться глуповатым скетчем, или, на худой конец, проходным эпизодом «Сумеречной зоны», в руках Баркера становится блестящим комедийным хоррором, «Субстанцией»-2025, где есть место и тревожным улыбкам, и кощунству над мертвыми кошками, и кровавому безумию, которого мы так ждем в финалах подобных лент. В общем, советую не ждать, а готовиться.
«Порочный», реж. Брайан Бертино
«Vicious»
Брайан Бертино — настоящий мастер тревоги, мрака и злобы. В своих хоррорах — от дебютных «Незнакомцев» до недооцененной «Пустоши тьмы и зла» — он доказывал, что точно знает, как забраться к нам под кожу. Ровно таким, буквально вызывающим паническую атаку при просмотре, вышел и «Порочный» — формально небольшой стриминговый ужастик (фильм упадет на Paramount+ 10 октября), а на деле один из самых пугающих святочных рассказов из когда-либо снятых.
По сути перед нами еще одна адаптация «Нажмите кнопку», рассказа Ричарда Матесона, в котором к супружеской паре в дверь стучится человек в черном костюме с предложением убить незнакомца за миллион долларов. В отличие от Ричарда Келли с его «Посылкой», Бертино не заинтересован в научно-фантастических концептах и, по большей части, моральных коллизиях. Мы не так уж и много знаем о главной героине (к слову, в выдающемся исполнении Дакоты Фаннинг), нам так и не раскроют ни целей, ни устройства той самой коробки, которую ей приносит подозрительная старушка.
Сила же фильма в том, насколько он погружает в состояние бесконечной паники вплоть до потери чувства действительности и ощущения собственной беспомощности. Через все это Бертино пропускает Фаннинг с помощью невероятно точной работы с камерой (крупные планы с переворотами и неуютными ракурсами), звуком (телефонный рингтон здесь оказывается едва ли не страшнее, чем в «Крике») и, пожалуй, одного из самых депрессивных финалов в этом году.
«Марама», реж. Тоа Стэппард
«Marama»
Похожая и на «Багровый пик» Гильермо Дель Торо, и на «Женщину в черном» с Дэниелом Рэдклиффом, новозеландская «Марама» — обязательная остановочка для всех поклонников жанра готического рассказа. Зрительской попутчицей здесь выступает Мэри Стивенс (глубокая и пронзительная работа актрисы Арианы Стивенс) — молодая учительница, оторванная от своих предков из коренного новозеландского народа Маори, но не забывшая своих корней и при любом удобном случае демонстрирующая гордость своим настоящим именем Марама. Героиня приезжает в родовое поместье, чтобы принять предложение стать гувернанткой своей племянницы. А затем, как принято в жанре, обнаруживает несколько ужасающих секретов мужчин — держателей имения.
Тоа Стэппард в своем полнометражном режиссерском дебюте не только воскрешает дух Мэри Шелли, Эдгара Алана По и Вашингтона Ирвинга, но и высказывается о британском колониализме, угнетении Маори и женской эмансипации во второй половине XIX века. Проявления токсичной маскулинности вкупе с обескураживающей неуважительностью к окружающему миру пугают не меньше призраков, шатающихся по мрачным коридорам новозеландского поместья. «Марама» — едва ли не идеальный пример современного прочтения забронзовевшей классики жанра; то что нужно в тоскливое осеннее время накануне Хеллоуина.
«Черный телефон-2», реж. Скотт Дерриксон
«The Black Phone 2»
Во время серии вопросов и ответов после премьерного показа нового фильма Скотт Дерриксон признался, что до жути религиозен. Оно и видно из «Черного телефона-2», очередного столкновения тинейджера-экстрасенса с карикатурным маньяком в исполнении Итана Хоука.
Оригинальный фильм был основан на одноименном рассказе Джо Хилла, сына Стивена Кинга. Что в первоисточнике, что в фильме имелись все элементы привлекательного кинговского канона: от подростков в беде посреди меланхоличной ретро-Америки до запоминающегося антагониста в духе клоуна Пеннивайза. В сиквеле те же удивительные брат с сестрой снова борются с тем же Итаном Хоуком, от которого остался только голос: за два часа злодей маску снимет лишь раз, чтобы показать то немногое, что осталось от его сгнившего лица. Момент пугающий, но неубедительный.
Сиквел совмещает в себе «Кошмар на улице вязов» с его опасными сновидениями и «Пятницу, 13-е. Фильм 7: Новая кровь» и ее детей-индиго. На бумаге это, может, и выглядит отлично, но на деле превращается в чрезмерно поучительную историю о том, как религиозное воспитание спасет нас всех. Да и вообще ощущается необязательность всего происходящего на экране. Словом, еще один ненужный сиквел успешного оригинала и еще одно доказательство, что Дерриксон и его постоянный соавтор С. Роберт Каргилл растеряли страсть примерно лет десять назад.
«Шелби Оукс. Город-призрак», реж. Крис Стакманн
«Shelby Oaks»
Возможно, вы уже знакомы с творчеством Криса Стакманна: будь то его нетленные ютуб-рецензии или полезный индустриальный подкаст «Препродакшн». Год назад на фестивале Fantasia в канадском Монреале экс-блогер представил свой первый режиссерский опыт — хоррор «Шелби Оукс», в котором попытался совместить поджанр фаунд-футеджа и, скажем так, призрачные депрессивные миры Майка Флэнагана. Недаром этот современный классик присоединился к картине в качестве исполнительного продюсера.
Главная героиня — отчаявшаяся женщина, которая десяток лет ищет сестру, ведущую влог о паранормальном. За год с момента мировой премьеры кинокомпания Neon успела не только приобрести ленту, но и устроить пересъемки львиной доли материала. И удивительно, как четко и убедительно работают первые тридцать минут — собственно, сам фаунд-футедж — и как «Шелби Оукс» тонет в оставшееся время.
В мире Стакманна иногда страшно (но не так, как в той же «Ведьме из Блэр» или «Адской пасти Мохаве»), иногда можно растрогаться (но и драмы здесь будто бы недостаточно), иногда возникает уважение за попытку нащупать что-то новое (хотя все это мы уже где-то да видели).
«Шелби Оукс» — уверенный дебют режиссера, который изо всех сил старается быть Майком Флэнаганом, но в бессчетных попытках воссоздать пусть и прекрасное, но чужое, забывает продемонстрировать собственный голос.
«Шелби Оукс. Город-призрак» выйдет в российский прокат 30 октября 2025 года.
Секретный показ: «Тихая ночь, смертельная ночь», реж. Майк П. Нельсон
«Silent Night, Deadly Night»
«Я, кажется, знаю, какие в этом году нас ждут секретные показы» – фраза, которую можно услышать чуть ли не каждый час на Fantastic Fest. И действительно, в каком-то смысле самая интересная часть смотра — это 4-5 секретных фильмов, которые готовят отборщики и о которых ходят слухи вплоть до объявления названия за считанные минуты до самих сеансов. В 2024-м среди таких, например, оказались неочевидные «Еретик» и лента про SNL, а в этом году — «Бугония» Лантимоса, «Битва за битвой» ПТА (очевидные шедевры 2025-го), и ремейк «Тихой ночи, смертельной ночи» – на этот раз от студии Cineverse, выпускавшей «Ужасающего» и «Токсичного мстителя».
Выглядит и воспринимается современное прочтение классики рождественского хоррора соответствующе — то есть как натуральное кощунство над жанром. Если вы хоть раз сталкивались с низкопробными телефильмами от Hallmark, с первой же минуты поймаете соответствующие вайбы. Новая итерация истории про сумасшедшего парнишку и его детскую травму, заставляющую облачаться в костюм Санты и убивать «плохишей», не выдерживает никакой критики. Уже через полчаса хочется выйти из кинозала как минимум из-за ощущения фейковости происходящего: здесь нет ни режиссуры, ни профессиональной операторской работы, ни персонажей. Единственное исключение — что-то похожее на психологизм в поведении героя актера Роэна Кэмпбелла (звезда ужастиков «Хэллоуин заканчивается» и «Обезьяна»), тщетно пытающегося спасти положение.
Новая «Тихая ночь, смертельная ночь» — буквально не кино, а переваренный суп-пюре, субпродукт франшизы, которой хорошо было бы остаться в прошлом веке.
«Тихая ночь, смертельная ночь» выйдет в российский прокат 11 декабря 2025 года.