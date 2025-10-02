10 фильмов, ради которых стоит выбраться в кино в октябре

Бакур Бакурадзе уже выпустил в этом году лучший российский фильм сезона — «Снег в моем дворе», — после чего не стал ждать, как в прошлый раз, девять лет и сразу же решил показать что-то не менее заманчивое. Случай, когда главный аттракцион фильма — потенциально или гениальный, или провальный «трюковой» кастинг. Лермонтова играет комедиант-авангардист, артист трагикомичного жанра, тоже в сущности поэт Илья Озолин. Ждать надрыва животиков точно не стоит, скорее, как и всегда у этого режиссера, все будет очень томно, меланхолично и уютно.