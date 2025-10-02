10 фильмов, ради которых стоит выбраться в кино в октябре

«На посошок»
С 2 октября
Пара мужичков-выпивох без евроцента в кармане отправляются в ностальгический алкотур по северу Италии, во время которого заводят трогательную дружбу с забитым студентом архитектурного.
Ни на что особо не претендующая в плане искусства да пропагандирующая не самый здоровый образ жизни комедия, смотрящаяся под определенным градусом как что-то невероятно живописное и уютное. Нужно отдать должное итальянцам: даже простые выпивохи у них без особых усилий умеют быть очень душевными и стильными. Вот и премьера фильма «На посошок» состоялась в Каннах, куда Александр Рогожкин, напомним, со своими «Особенностями национальной охоты» попасть не сумел несмотря на успех с «Чекистом» тремя годами ранее.
«Грабитель с крыши»
С 9 октября
Очень красивый грабитель «Макдоналдсов» (не прикол, а тру-стори) на много месяцев залегает на дно — где бы вы думали? — в магазине игрушек. Все идет (не) по плану, когда он (Ченнинг Татум) влюбляется в красивую продавщицу (Кирстен Данст).
Главный романтик американского кино Дерек Сиенфрэнс («Место под соснами», «Голубой Валентин») готовится к триумфальному возвращению с упоительным криминальным ромкомом «Грабитель с крыши». По крайней мере, на бумаге все звучит идеально: и кастинг, и идея того, что дурацкая новость из локальной криминальной сводки (фильм основан на реальной истории грабителя Джеффри Манчестера) может быть образцом современного рыцарства в самом романтическом смысле слова.
«Эдем»
С 9 октября
Размеренный быт двух семей отшельников (Джуд Лоу и Ванесса Кирби, Даниель Брюль и Сидни Суини) на Галапагосских островах рушится, когда на архипелаг прибывает баронесса-скандалистка (Ана де Армас) с двумя любовниками и чемоданом вечерних платьев.
Очень звездный и жестокий тру-крайм от оскароносного режиссера Рона Ховарда, которому достался самый подходящий материал за всю его карьеру с учетом того, что, кажется, никогда не любил и не понимал людей. Если вы ничего не слышали о галапагосском деле и не добрались до «Эдема» раньше, чем он все-таки добрался до российского проката, то лучше и не читайте подробностей непридуманной истории до просмотра.
«Лермонтов»
С 16 октября
Последний день упрямого поэта, вся жизнь которого была похожа на трагически затянувшийся абсурдистский перформанс. Пятигорск, холодный октябрь 1841 года.
Бакур Бакурадзе уже выпустил в этом году лучший российский фильм сезона — «Снег в моем дворе», — после чего не стал ждать, как в прошлый раз, девять лет и сразу же решил показать что-то не менее заманчивое. Случай, когда главный аттракцион фильма — потенциально или гениальный, или провальный «трюковой» кастинг. Лермонтова играет комедиант-авангардист, артист трагикомичного жанра, тоже в сущности поэт Илья Озолин. Ждать надрыва животиков точно не стоит, скорее, как и всегда у этого режиссера, все будет очень томно, меланхолично и уютно.
«Глазами пса»
С 16 октября
Молодой новошотландский ретривер въезжает вместе с хозяином в унаследованный последним деревенский дом покойного бати. Быстро становится ясно, что домом овладели сатанинские силы, но хозяин, в отличие от собаки, это понимает слишком поздно.
Высококонцептуальный ужастик из категории «и такое рано или поздно кто-то должен был снять». Локализованное название в кои-то веки никого не обманывает: все действия фильма и правда разворачивается от лица (очень симпатичного и обаятельного в кадре) пса. В остальном это просто крепкая «бэха»: много эффективного, но надоедающего нагнетания, несколько в меру эффектных скримеров, честно отрисованные мани-шоты с демонами, ну и, разумеется, эпизодическая роль короля «бэх» Ларри Фессендена. За счет оригинальной концепции кино легко выезжает к званию одного из самых выгодных хэллоуинских предложений.
«Жатва»
С 16 октября
Экономический кризис в средневековой шотландской деревне оказывается похож на беспросветный ночной кошмар. Крайними почему-то становятся мимо проезжавшие путники, а сама деревня кризис рискует вовсе не пережить.
Соратница Лантимоса по «странной греческой волне» Афина Ракель Цангари поставила черную фантасмагорию с Калебом Ландри Джонсом и целой россыпью молодых британских звезд (Гарри Меллинг, Фрэнк Диллейн, Рози МакЮэн) — не вы, так ваши потомки оценят концентрацию талантов. В Венеции критики оказались скорее в недоумении, но как же классно, что у нас есть возможность подтвердить или опровергнуть их выводы самостоятельно.
«Эддингтон»
С 16 октября
Хоррор-вестерн по мотивам думскроллинга: психопатический шериф-антимасочник (Хоакин Феникс) вступает в противостояние с либеральным мэром (Педро Паскаль), юными BLM-протестующими и собственной женой (Эмма Стоун), чрезмерно увлекшейся одним интернет-конспирологом (Остин Батлер).
У нас есть «Битва за битвой» дома. Несомненно, в масштабе истории кино эти два фильма сравняются по величине (сегодня «Эддингтон» — чистый антихайп) и будут перечисляться через запятую. Ведь во многом они идеально дополняют друг друга: там где ПТА не хватило здорового цинизма, радикализма и просто нырка в темное воображение, Ари Астер компенсирует все это с такой лихвой, что отбиваться от добавки захочется с криками и кулаками.
«Сентиментальная ценность»
С 23 октября
Взрослая дочь-актриса (Рената Рейнсве), недавно воссоединившись с отцом-режиссером (Стеллан Скарсгорд), ревнует его к молодой американской звезде (Эль Фэннинг), которую тот взял на роль, после того как главная героиня отказалась.
Свежая закрученная драма в поджанре «красивые привилегированные люди очень интеллигентно выясняют отношения и исключительно тихо страдают» от Йоакима Триера. Этот норвежский режиссер будто бы нарочно взял только самые поверхностные элементы из Бергмана и копирующих его Баумбаха и Аллена, после чего, как ни удивительно, преуспел в качестве фаворита всех мировых кинофестивалей. Вот и новый фильм выиграл Гран-при Канн. Главное, не думайте, что если для вас это звучит невыносимо, то с вами что-то не так.
«Сират»
С 30 октября
Отчаявшийся отец разыскивает дочь, пропавшую на рейве в пустыне где-то между Марокко и Мавританией.
Режиссер Оливер Лаше с его ростом за два метра и нестандартной транскрипцией галисийской фамилии ровно настолько же экзотичный, как и его фильмы. Критики, посмотревшие «Сират» в Каннах (картина завоевала приз жюри), передают, что были поражены выходом на психоделическую территорию и приемами из медленного киноавангарда. С другой стороны, кино можно описать и проще, как «Заложницу», переснятую на скорости 0.5x и просмотренную с яркостью экрана, выкрученной до 2x. Пожалуй, и сам Лаше не диковинный зверь, а просто солидный представитель современного европейского арт-кино из обыкновенной Испании.
«Шелби-Оукс. Город-призрак»
С 30 октября
После просмотра таинственной видеокассеты девушка отправляется на поиски сестры в город-призрак Шелби-Оукс.
Режиссерский дебют ютубера-кинообозревателя Криса Стакмана — вовсе не прошаренного синефила, а скорее просто складно говорящего нормиса. Вот и к его ужастику трудно написать какой-то синопсис, который не сближает сюжет до степени смешения с «Сайлент-Хиллом». Перед нами никакое не возвышенное жанровое кино, не пост- и не мета-, а выход на территорию честного коммерческого мейнстрима. Недаром студия Neon, купив фильм после фестивальной премьеры, первым делом поручила режиссеру доснять несколько эффектных скримеров и мани-шотов — а он оказался и не прочь.