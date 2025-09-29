Как сериал «Москва слезам не верит» (незаслуженно) стал заложником ностальгического токса

То, что сериальному ремейку «Москва слезам не верит» не светит слава «Слова пацана», предыдущего проекта Крыжовникова, в принципе, было понятно с самого начала. Во-первых, это мюзикл — не самый популярный в России киножанр (помните, как стыдливо авторы первого «Льда» прятали намеки на него в трейлере фильма?). Во-вторых, это мелодрама, а не криминальная история — каким бы высоким ни был в ней накал страстей, он все равно никогда не будет таким же, как в любой кровавой гангстерской драме. В-третьих, и это, пожалуй, самое главное: сериал Крыжовникова и его супруги Долматовской — ремейк любимой советской классики . А этот фактор действует на зрителей, как красная тряпка на быка, и почище песен — и вообще недавней «Комбинации» (не группе, а снятому под присмотром Крыжовникова сериалу) обилие музыкальных композиций не помешало стать краудплизером, пусть и не такому, как «Король и Шут».