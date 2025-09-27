«Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона: самый зрительский фильм Лео со времен «Титаника»

Если сравнивать с вышеупомянутым «Эддингтоном», то, без сомнения, «Битва за битвой» — умнее, смешнее, вдумчивее, в целом более удачное и динамичное кино. При этом оно помогает посмотреть на работу Ари Астера с нового угла — в частности, обратить внимание на то, насколько сильнее болезненно психологичная игра Хоакина Феникса по сравнению с чиллом Ди Каприо. А еще на то, как же точно Астер изобразил не объективную реальность и не ее упоительную комикс-версию (как ПТА), а нечто третье — болезненную думскроллинг-фантазию, в которой застряли он и его соотечественники (ну и все мы в довесок). Впрочем, в концовке оба прибегают к телесному гротеску, символизирующему почти что трогательную физическую бренность всех злодеев в истории. Спасибо, парни, за позитив.