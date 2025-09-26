6 самых смешных кинокомедий 2025 года, которые доказывают, что жанр жив

«Нескромные», реж. Майкл Анджело Ковино
«Splitsville»
Кинокомедия «Нескромные» принадлежит вымирающему виду. Режиссер Майкл Анджело Ковино с таким остервенением сталкивает и разводит, меняет ролями и заставляет обмениваться скорострельными остротами своих героев — лузера (Кайл Марвин), финансиста (сам Ковино) и их сильных и независимых жен (Адриа Архона и Дакота Джонсон), — что кажется, будто где-то в Голливуде освободилась вакансия на должность нового Эрнста Любича. В реальности же жанр бурлескной комедии с элементами буффонады далек от модности, актуальности и точно — прибыльности. К счастью, порой достаточно одного страстного деятеля, чтобы оживить и такие запылившиеся вещи, ведь с точки зрения смыслового наполнения Ковино делает кино абсолютно современное. Он говорит о моногамии, открытых отношениях и всевозможных взрослых неврозах с толком поп-психолога и далеко не миллениальской мудростью (даром, что автору только исполнилось сорок).
При этом эстетические уроки последней значительной волны американской комедии — импровизационно-разговорных фильмов Апатоу и компании — Ковино откровенно игнорирует. Его диалоги явно старательно выведены заранее, и иногда это приводит к тому, что приколы-ванлайнеры съедаются между монтажными склейками или просто теряются на фоне визуальных красот (неслыханные приоритеты по меркам школы Апатоу).
Зато какие это красоты! Ковино будто бы в каждой сцене старается доказать, что он не просто инди-комедиограф, а новый значительный американский автор, — то заставит камеру несколько минут без склеек кружиться, то прикажет герою пробираться сквозь величественные пейзажи на общих планах, то разнесет врукопашную целый дом так, что позавидовал бы Джон Уик, или устроит автокатастрофу с летальным, но, конечно, забавным исходом. Если подумать, место главного комедиографа поколения и правда вакантно после краха империи Апатоу (за последние десять лет заработала в прокате меньше ста миллионов долларов, за декаду до этого — больше двух миллиардов). Надеемся, что старания талантливого режиссера не пропадут даром.
«Голый пистолет», реж. Акива Шаффер
«The Naked Gun»
Если все новое — хорошо забытое старое, то что делать в случае, когда все до сих пор помнят классику? Новый «Голый пистолет» не перезагрузка и не ремейк, если под этими понятиями понимать содержательную ревизию первоисточника, а скорее выступление очень уважительного кавер-бенда. Акива Шаффер лишь точечно осовременил эстетику этой кинопародии, вскользь высмеяв насупленный стиль криминальных фильмов Нолана и Финчера, а в остальном наполнил сценарий шутками, которые могли бы сработать и сорок лет назад.
Надо отдать должное: по плотности гэгов это очередное кино про путающегося в ногах, словах и прочих неудобных вещах полицейского вплотную приближается к первоисточнику. Да и в кастинге Лиама Нисона есть что-то гениальное помимо созвучности имени с Лесли Нильсеном. Другое дело, что на таких остаточных парах старого хита слишком далеко не уедешь: спустя месяц после премьеры не слишком оригинальное кино из памяти более-менее улетучивается, и следующей дозы организм не требует. Главное, впрочем, доказано: смеяться в голос зрители не разучились — проверено в кинозале, где хохот не останавливался все полтора часа. «Голый пистолет» прошел в прокате умеренно успешно, а значит, и новые большие хиты все еще возможны.
«Финикийская схема», реж. Уэс Андерсон
«The Phoenician Scheme»
Восхищение классикой не обязательно должно означать попытку обращения времени вспять. Некоторые художники довольствуются тем, что отправляются в воображаемое путешествие в прошлое и теряются там. Вот и Уэс Андерсон в последние годы занят причудливыми ретро-миниатюрами, почти не претендуя на то, чтобы привлечь и увлечь современного зрителя. «Финикийская схема» — еще одна такая нарочито оторванная от реальности фантазия: приключения авантюриста с участием его детей, магнатов, принцев, шпионов и всевозможных двойных агентов разворачиваются в вымышленной независимой Финикии середины прошлого века.
Всем тем зрителям, которым подход Андерсона кажется тупиковым и бессмысленным, хочется возразить, что им не хватает щепотки чувства юмора. Ведь если смотреть на этого режиссера не как на грозного автора-мыслителя, призванного проливать свет на большие дилеммы современности, а как на комедиографа, который делает необычайно стилизованные и визуально выразительные комедии, то сопротивляться оказывается невозможно. И уж точно развлекательные свойства гарантированы, когда в главных ролях задействован дуэт из неожиданного гения дэдпена Бенисио дель Торо и мастера перевоплощений Майкла Серы (все еще одного из самых недооцененных артистов своего поколения в принципе). Сцена с крушением самолета в болото и подземный баскетбольный матч с Брайаном Крэнстоном — без всяких оговорок в числе самых смешных в этом году.
«Сакраменто», реж. Майкл Ангарано
«Sacramento»
К слову, о Майкле Сере — он начинал как раз во вселенной Апатоу в роли неловкого школьника из «Суперперцев» (непревзойденного шедевра среди комедий нулевых), и новая картина с его участием «Сакраменто» (режиссерский дебют Майкла Ангарано, еще одной звезды культовой комедии нулевых) отвечает на вопрос, что происходит с инфантильными апатоускими парнями, когда им приходится повзрослеть. Это дорожная комедия про пару друзей (Сера и Ангарано), которые пытаются догнать юность, счастье и любовь на перекрестке взрослой жизни, но слова не связываются, неврозы сковывают движения, и герои демонстрируют такую бытовую бесполезность (особенно на фоне женских персонажей, сыгранных Кристен Стюарт и Майей Эрскин), что в конце концов становится не смешно, а грустно.
Трудно назвать это кино в голос смешным комедийным хитом (скорее придется много нервно хихикать), но кто-то должен был снять и такой эпилог к истории взросления мужчин-миллениалов, которые все чувствовали, все понимали, но ничего не могли сделать.
«Дружба», реж. Эндрю ДеЯнг
«Friendship»
Противоположный вектор эволюции все той же эстетической вселенной — фильм «Дружба» Эндрю ДеЯнга, эдакая темная антиутопическая версия импровизационной разговорной комедии мужских типажей. Под обложкой, предполагающей милый шарж на неудачников в духе Апатоу (и с его же постоянным актером Раддом в одной из главных ролей), режиссер-дебютант Эндрю ДеЯнг, снимавший эпизоды наших любимых комедийных сериалов прошлого десятилетия, предлагает к просмотру самую черную комедию на свете. Черную не в том смысле, что в кадре есть кровища, похабности или неполиткорректные приколы на злобу дня, а в том, что складывается устойчивое впечатление, будто главный герой живет во тьме постапокалипсиса после краха социальных конвенций, этикета и просто здравомыслия.
Тим Робинсон, создатель авторского скетчкома на «Нетфликсе», обладает негативной харизмой даже не Джима Кэрри образца «Кабельщика», а настоящей ходячей черной дыры. Он нарушает границы так настойчиво и отчаянно, что смеяться останутся только самые прожженные зрители. Если вы, как и режиссер, считаете, что мужчины среднего возраста безнадежны, то здесь достаточно чернейших гэгов, достойных смеха в голос. Самый незабываемый из них — жена, пропадающая в заброшенной канализации, куда ее притащил ради «романтического приключения» муж.
«Мой милый псих», реж. Каззи Дэвид и Элиза Калани
«I Love You Forever»
Дочка великого ситкомостроителя Ларри Дэвида Каззи Дэвид, как и все 30-летние, за жизнь насмотрелась интернет-контента не меньше, чем классики кино. Неудивительно, что ее потрясающе точную и безжалостную комедию-приговор манипулятивным бойфрендам «Мой милый псих» легко можно представить в виде серии селфи-импровизаций кринж-тиктокеров (вспоминается The Slappable Jerk с его бесконечной галереей инфантилов разной степени токсичности).
Здесь самого ужасного мужчину на земле изображает Рей Николсон, играющий одновременно и против и в соответствии со своим злодейским типажом. Вообще говоря, те зрители, которые не привыкли кринжевать в кайф, рискуют воспринять картину как чистый хоррор — как иначе объяснить колы в Letterboxd от ужаснувшихся пользователей, ожидавших милый ромком? Так или иначе все узнают в этом герое тех эмоциональных абьюзеров, энергетических вампиров и бытовых психопатов, с которыми приходилось сталкиваться в жизни. Полнометражная форма лишний раз напоминает о своей эффективности по сравнению с рядом разрозненных коротких роликов: то, что в ленте могло вызвать лишь неловкую улыбку, здесь в конце концов приводит к эмоциональным взрывам и нервному хохоту. Даже жаль, что Дэвид-старший не помог своей непо-дочке звонком, кому нужно, и фильм более-менее прошел мимо всех радаров. Ведь на Netflix рядом с аферистами из тиндера эта чистая жиза тоже вполне могла бы завируситься.
Права на фильм «Мой милый псих» в России принадлежат компании «Экспонента». О дате возможного проката пока не сообщалось.