Что смотреть в кино: сага о бессмертных, семейная фантастика и «Старая, старая сказка»

«Горец»
С 2 октября
Коннор МакЛауд (Кристофер Ламберт) — шотландец, который в 1536 году был сражен в битве, но мистическим образом воскрес, и родной клан прогнал его. В изгнании горец нашел себе возлюбленную Хезер (Бети Эдни) и учителя — испанского дворянина Рамиреса (Шон Коннери), объяснившего МакЛауду, что он принадлежит к бессмертной расе воинов, которых можно убить, лишь обезглавив мечом. Спустя века МакЛауд проживает в США под именем Расселл Нэш, однако его сражение с врагом Курганом (Клэнси Браун), начавшееся в Шотландии XVI века, продолжается и в сегодняшнем Манхэттене.
В 1986 году картина культового австралийского режиссера и клипмейкера Расселла Малкэхи выглядела как отвал башки. Сейчас в ней тоже есть на что обратить внимание, помимо плейлиста, состоящего из песен группы Queen. Во-первых, фильм снят на широкоугольный объектив с разными пижонскими ракурсами, из-за чего поединки на мечах до сих пор смотрятся крайне эффектно (хотя само фехтование выглядит довольно жалко). Во-вторых, первый фильм — законченная история! Как известно, в итоге останется только один — и этим финалистом становится (спойлер). Впрочем, вселенная «Горца» настолько запутана, что от постоянных перезапусков кругом идет голова. Создатели фильма явно не рассчитывали на большой успех. Изначально картина получила противоречивые отзывы критиков и провалилась в прокате, но стала культовой на видеокассетах и породила целую медиафраншизу (помимо фильмов, это сериалы, видеоигры и комиксы). А еще у первого «Горца» есть режиссерская версия, которая длиннее кинотеатральной на 7 секунд. Е.Т.
«(Не)искусственный интеллект»
С 2 октября
Испугавшись военных, которые захотят его утилизировать, из лаборатории сбегает испытательный образец новой модели робота Апостол (A.P.O100L), в котором как раз сидел пилот — школьник Женя (Леон Кемстач из «Слова пацана»). Действительно смешная (правда, чаще всего с непреднамеренно комическим эффектом) семейная комедия Алексея Чадова с вайбами «Звездного бойскаута» и прочей ламповой голливудской фантастики 1980–1990-х годов, которую мы любим. Е.Т.
«Звонок. Последняя сессия»
С 2 октября
Локализованное название этого корейского фильма немного сбивает с толку, в отличие от оригинального заглавия, с ходу выкладывающего все карты на стол, — «Девочки-идиотки и школа призраков». Как нетрудно догадаться, это вовсе не продолжение мрачной саги о девочке-привидении из колодца, а подростковая комедия с призраками. Главные героини — несколько двоечниц-старшеклассниц, которые благодаря старой кассете узнают, что можно получить высший балл на экзамене, если сыграешь в прятки со школьными духами. Надежный как швейцарские часы план! В.Г.
«На посошок»
Со 2 октября
Запойная итальянская комедия про двух лучших собутыльниках, отправившихся в алкотур по местам боевой юности. Там потрепанные жизнью дяди встречают молодого и застенчивого архитектора, которого попытаются научить веселью и свободе. Это второй фильм итальянского постановщика Франческо Соссаи, с которым режиссер добрался до программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля 2025 года. В.Г.
«Ночь»
С 1 октября предварительные показы, с 9 октября в прокате
Один из главных фильмов Микеланджело Антониони, почитаемый шедевр киномодернизма. Формально сюжет — хроника суток из жизни успешного писателя (Марчелло Мастроянни) и его богатой жены (Жанна Моро). Однако вся фабула легко укладывается в несколько предложений, а на первый план выходит фирменная для творчества Антониони идея некоммуникабельности и отчуждения. Герои без конца бродят по лабиринтам города, квартир и светских приемов, пытаясь сбежать от собственной атрофии чувств. Пространства — одни из главных героев этого холодного и печального фильма, находящего слабый лучик надежды лишь в финале. В.Г.
«Джульетта и духи»
2 октября в «Каро 11 Октябрь» (Москва), с 16 октября в прокате
Говорят, Феллини посвятил этот фильм своей жене и музе Джульетте Мазине. Звучит убедительно, ведь Мазина не только сыграла главную роль, но и подарила героине свое имя. А сам фильм посвящен экскурсии в женскую психику, столкнувшуюся с экзистенциальным кризисом: кроткая домохозяйка Джульетта подозревает мужа в измене — и отсюда стартует ее личная эмансипационная одиссея, которая столкнет ее с гадалками, фривольной соседкой и, как подсказывает название, духами. Однако фильм Феллини — прежде всего фильм Феллини. Обсессии и фантазии режиссера угадываются настолько, что «Джульетта и духи» начинает выглядеть духовным продолжением самого личного фильма режиссера — «Восемь с половиной». В.Г.
«Ужастики. Ожившие рисунки»
С 4 октября предварительные показы, с 9 октября в прокате
Вдовец Тейлор (Тони Хейл), недавно потерявший жену, пытается помочь своим детям справиться с утратой, хотя помощь явно нужна ему самому. Тем временем старший ребенок Джек (Куэ Лоренс) пытается справиться с горем, заботясь о сестре Эмбер (Бьянка Белль), а та разбирается с чертями в своей голове, рисуя страшных монстров. Однажды ее тетрадка попадает в волшебный пруд — и тогда ужастики выбираются на свет божий.
Этой навеянной Спилбергом и Pixar хоррор-комедии для всех возрастов не всегда хватает бюджета и чисто ремесленного опыта: фильм снят дебютантом в полном метре Сетом Уорли за сущие гроши (нищенские 5 млн долларов). Поэтому, когда кино добирается до вроде бы главной части — беготни с нарисованными монстрами, — оно не то чтобы сдувается, но и в новых «Гремлинов» не превращается. Однако Уорли наделен талантом комедийного тайминга (переводя на человеческий, он знает, когда сделать монтажную склейку, чтобы получилось смешно), а еще в его команде есть талантливые комедийные артисты: знакомый по культовой «Задержке в развитии» Хейл, Д’Арси Карден из не менее великого ситкома «В лучшем мире», да и с детками в «Ужастиках» все тоже в порядке. Вдобавок у фильма есть сердце — это неожиданно чуткое кино о проживании горя, призывающее не закрывать глаза на боль, а принимать ее с распростертыми объятиями. В.Г.
«Неизвестный Джон Леннон»
5 октября предварительные показы в рамках «Каро.Арт» (Москва, Санкт-Петербург, Краснодар), с 9 октября в прокате
9 октября исполнится 85 лет со дня рождения Джона Леннона — и в честь этого до российского проката добралась относительно свежая документалка о легендарном битле, точнее, о его постбитловской эпохе. Критики жалуются, что кино вышло раздутым и слишком подобострастным к Леннону, но для фанатов это минусом не будет. В.Г.
«Старая, старая сказка»
5 октября в кинотеатре «Художественный» (Москва)
С 27 сентября по 19 октября в кинотеатре «Художественный» проходит ретроспектива советской киносказочницы Надежды Кошеверовой. Уже были показаны «Золушка» и «Соловей», впереди — «Тень», «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» и, конечно же, «Старая, старая сказка», возможно, вершина творчества постановщицы. Вообще, на примере этой печальной сказки с Олегом Далем, экранизации «Огнива» Ханса Кристиана Андерсена, особенно ясно видно, что советская сказочная традиция больше тяготела к экзистенциализму, нежели к аттракциону, и поэтому сохранилась на века. Сложно себе представить, что кто-то через 50 лет будет пересматривать «Огниво» Александра Войтинского или даже «Огниво против Волшебной Скважины» Анджея Петраса с таким же душевным трепетом, как «Старую, старую сказку». Е.Т.