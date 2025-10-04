Кинофестивали

Фильмы российского кинофестиваля «Маяк-2025»: оценки критиков

С 4 по 9 октября в Геленджике пройдет третий фестиваль актуального российского кино «Маяк-2025», на котором критики первыми увидят новые фильмы Светланы Проскуриной, Надежды Михалковой, Дмитрия Давыдова и «Новую волну» Ричарда Линклейтера (вне конкурса) и оценят конкурсные картины по десятибалльной шкале. Материал будет обновляться ежедневно.
Евгений Ткачев

«Афиша Daily» и Afisha.ru

@ghostwood

Тимур Алиев

«Комендант кинокрепости»

@textortexel

Иван Афанасьев

Setters Media

@goodcinemafromivan

Ольга Белик

«Кинокотик»

@kinokotik

Павел Вороноков

«Газета.Ru»

@thedodobird

Екатерина Визгалова

«Кино-Театр.Ру»

@betula2

Ная Гусева

«Синема Рутин»

@nayawatching

Максим Ершов

«Okkoлокино»

@ershovfilm

Елена Зархина

«Правила жизни»

@Age of Cinemaa

«Кино про тебя»

@kinoprotebya

Егор Москвитин

Setters Media

@oembox

«Русское кино в топе»

@rkvt_2020

Алена Солнцева

«Сеанс»

Милана Стояновска

Forbes Woman

@unwrittenreview

Юлия Шагельман

«Коммерсант»

Таблица с общими оценками увиденных фильмов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
«Мой сын»

Семейная драма про успешную юристку, которая идет на сделку с совестью, после чего ее сын (Леон Кемстач) сбегает из дома, чтобы вершить правосудие. Кино морального беспокойства с узнаваемыми вайбами Абдрашитова, что неудивительно: режиссер — его ученик. В прокате — с 6 ноября.

«Присутствие»

У нас есть содерберговское «Присутствие» дома. Спродюсированный Дмитрием Давыдовым якутский фем-хоррор про девушку, которую после отъезда мужа начинает тревожить полтергейст — предположительно, дух ее матери. Режиссерский дебют Аполлинарии Дегтяревой.

«Фейерверки днем»

Три сестры (Дарья Коныжева, Мария Раскина и Вера Енгалычева) против китайца (Ван Бин), который хочет отжать у их отца (Александр Робак) в счет уплаты долга родовое гнездо. Практически чеховская драма Нины Воловой, которую спродюсировал Петр Тодоровский.

«Огненный мальчик»

Вторая (не считая сериала «Номинация») большая режиссерская работа Надежды Михалковой про депутатку, которая после трагического инцидента в ночном клубе с участием ее сына высылает его за город и понимает, что совсем не знает своего ребенка. В прокате — с 6 ноября.

«Картины дружеских связей»

Черно-белое кино из жизни нескольких друзей, которые одной зимней ночью провожают своего однокурсника, надолго уезжающего из Москвы. Полнометражный дебют актрисы Софьи Райзман, игравшей во всех заметных сериалах — от «Жизни и судьбы» до «Физрука».

«На выброс»

Оскаровский номинант Константин Бронзит («Мы не можем жить без космоса») возвращается с новым мультфильмом про выкинутые антропоморфные вещи, разом похожий и на «Отважного маленького Тостера», и на «Историю игрушек». В прокате — с 20 ноября.

«Прозрачные земли»

Возвышенный хоррор Дмитрия Давыдова про трех стариков, которые вылавливают из реки замерзшего парня. Тот воскресает на их глазах и оказывается то ли ангелом-хранителем, то ли самим Сатаной, дарит каждому старику по желанию, а их деревне настает конец.

«Здесь был Юра»

Лауреат «Короче-2024» с «Последним фильмом о любви» Сергей Малкин дебютирует в полном метре с историей про 30-летних (все еще начинающих) рок-музыкантов, на которых сваливается забота о дяде с ментальными особенностями в исполнении Константина Хабенского.

«Хорошая жизнь»

Разбитая чашка становится яблоком раздора для отдыхающей на даче семьи. Экранизация рассказа «Голубая чашка» Аркадия Гайдара («Чук и Гек», «Тимур и его команда») от постановщицы «Королевства» Татьяны Рахмановой и оператора Алишера Хамидходжаева.

«Над вечным покоем»

Жизнь соцработницы превращается в ад, после того как ее сын оказывается замешан в смерти человека. Сценаристка Екатерина Тирдатова и постановщица Светлана Проскурина («Воскресенье», «Первая любовь») продолжают делать аллегорическое кино, которое выводит всех из себя.

«Мой сын», реж. Вячеслав Клевцов

«Присутствие», реж. Аполлинария Дегтярева

«Фейерверки днем», реж. Нина Волова

«Огненный мальчик», реж. Надежда Михалкова

«Картины дружеских связей», реж. Софья Райзман

«На выброс», реж. Константин Бронзит

«Прозрачные земли», реж. Дмитрий Давыдов

«Здесь был Юра», реж. Сергей Малкин

«Хорошая жизнь», реж. Татьяна Рахманова

«Над вечным покоем», реж. Светлана Проскурина

