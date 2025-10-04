Фильмы российского кинофестиваля «Маяк-2025»: оценки критиков

«Афиша Daily» и Afisha.ru
«Комендант кинокрепости»
Setters Media
«Кинокотик»
«Газета.Ru»
«Кино-Театр.Ру»
«Синема Рутин»
«Okkoлокино»
«Правила жизни»
Setters Media
«Сеанс»
Forbes Woman
«Коммерсант»
Семейная драма про успешную юристку, которая идет на сделку с совестью, после чего ее сын (Леон Кемстач) сбегает из дома, чтобы вершить правосудие. Кино морального беспокойства с узнаваемыми вайбами Абдрашитова, что неудивительно: режиссер — его ученик. В прокате — с 6 ноября.
У нас есть содерберговское «Присутствие» дома. Спродюсированный Дмитрием Давыдовым якутский фем-хоррор про девушку, которую после отъезда мужа начинает тревожить полтергейст — предположительно, дух ее матери. Режиссерский дебют Аполлинарии Дегтяревой.
Три сестры (Дарья Коныжева, Мария Раскина и Вера Енгалычева) против китайца (Ван Бин), который хочет отжать у их отца (Александр Робак) в счет уплаты долга родовое гнездо. Практически чеховская драма Нины Воловой, которую спродюсировал Петр Тодоровский.
Вторая (не считая сериала «Номинация») большая режиссерская работа Надежды Михалковой про депутатку, которая после трагического инцидента в ночном клубе с участием ее сына высылает его за город и понимает, что совсем не знает своего ребенка. В прокате — с 6 ноября.
Черно-белое кино из жизни нескольких друзей, которые одной зимней ночью провожают своего однокурсника, надолго уезжающего из Москвы. Полнометражный дебют актрисы Софьи Райзман, игравшей во всех заметных сериалах — от «Жизни и судьбы» до «Физрука».
Оскаровский номинант Константин Бронзит («Мы не можем жить без космоса») возвращается с новым мультфильмом про выкинутые антропоморфные вещи, разом похожий и на «Отважного маленького Тостера», и на «Историю игрушек». В прокате — с 20 ноября.
Возвышенный хоррор Дмитрия Давыдова про трех стариков, которые вылавливают из реки замерзшего парня. Тот воскресает на их глазах и оказывается то ли ангелом-хранителем, то ли самим Сатаной, дарит каждому старику по желанию, а их деревне настает конец.
Лауреат «Короче-2024» с «Последним фильмом о любви» Сергей Малкин дебютирует в полном метре с историей про 30-летних (все еще начинающих) рок-музыкантов, на которых сваливается забота о дяде с ментальными особенностями в исполнении Константина Хабенского.
Разбитая чашка становится яблоком раздора для отдыхающей на даче семьи. Экранизация рассказа «Голубая чашка» Аркадия Гайдара («Чук и Гек», «Тимур и его команда») от постановщицы «Королевства» Татьяны Рахмановой и оператора Алишера Хамидходжаева.
Жизнь соцработницы превращается в ад, после того как ее сын оказывается замешан в смерти человека. Сценаристка Екатерина Тирдатова и постановщица Светлана Проскурина («Воскресенье», «Первая любовь») продолжают делать аллегорическое кино, которое выводит всех из себя.