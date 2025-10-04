Фильмы российского кинофестиваля «Маяк-2025»: оценки критиков

Вторая (не считая сериала «Номинация») большая режиссерская работа Надежды Михалковой про депутатку, которая после трагического инцидента в ночном клубе с участием ее сына высылает его за город и понимает, что совсем не знает своего ребенка. В прокате — с 6 ноября.