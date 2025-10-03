«Продюсеры всегда побеждают»: Марк Дакаскос о «Плачущем убийце» и слезах кинопроизводства

Почти все, что я сейчас вижу, мне нравится, есть много хорошего экшна и качественных драк. Но когда я смотрю на многих сегодняшних героев боевиков, то не знаю, тренируются ли они так же, как в свое время тренировались Джет Ли или Джеки Чан, не говоря уж о Брюсе. Поэтому по-настоящему хороши те, кто понимает: нужно много времени, чтобы достичь успеха в боевых искусствах, и целая жизнь — чтобы стать хорошим актером. Человеку нужно спросить себя, готов ли он вложиться в это по полной». И честно ответить себе: да или нет. Что до современных звезд, то я пересекался со Скоттом Эдкинсом, он милейший и очень талантливый экшн-актер, всеми любимый. Ну его на самом деле не любить невозможно. И еще, я никогда не встречал Тони Джаа, но мы переписывались в соцсетях, и он, конечно, феноменальный.