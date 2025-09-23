Кто будет снимать сериал
HBO анонсировал сериал по мотивам книг Джоан Роулинг в апреле 2023 года. На ютуб-канале платформы появилось видео с характерной музыкой, которая звучит в серии фильмов «Гарри Поттер». В ролике парящие в воздухе свечи, которыми был украшен потолок в замке Хогвартс, выстроились в название будущего шоу.
В июне 2024 года стало известно, что сценаристом и шоураннером нового «Гарри Поттера» станет Франческа Гардинер, известная по работе над сериалами «Наследники», «Темные начала» и «Перевозчик». Режиссером нескольких серий выступит Марк Майлод, работавший с Гардинер над теми же проектами, а также отдельными эпизодами «Игры престолов» и нашумевшим триллером «Меню» с Аней Тейлор-Джой и Николасом Холтом.
Исполнительными продюсерами проекта назначили Нила Блэра («Фантастические твари и где они обитают»), Рут Кенли-Леттс («Страйк») и Джоан Роулинг.
Когда выйдет шоу
Премьера шоу ожидалась в 2026 году, но позже ее перенесли на 2027-й. В сериале ожидается семь сезонов, каждый из которых будет основан на одной из семи книг серии.
Съемки первого стартовали на студии Warner Bros. Studios Leavesden в Великобритании в июле и продлятся до 2026 года. В первой части будет всего восемь серий. Причина, по которой всего восемь эпизодов снимают так долго, — законы о детском труде. Согласно им, несовершеннолетние могут работать всего несколько часов в день.
Второй сезон планируют снимать с июля 2026-го по май 2027 года. Производством проекта занимаются Warner Bros. Television и принадлежащая Джоан Роулинг компания Brontë Film and TV.
Ведущий оператор сериала Адриано Голдман рассказал, что режиссер Марк Майлод хотел бы сделать «Гарри Поттера» «более реалистичным», поэтому команда намерена отказаться от компьютерной графики.
«Раньше я никогда не работал в жанре фэнтези. Поэтому я многому учусь, в том числе работе со спецэффектами. Многие варианты, которые мы рассматриваем, воспроизводятся непосредственно перед камерой, а не с помощью компьютерной графики», — признался оператор в интервью Forbes.
Каким будет сюжет
Как говорили создатели шоу, сериал станет «точной адаптацией» серии книг о юном британском волшебнике Дж.К.Роулинг: «Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и Тайная комната», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Гарри Поттер и Кубок огня», «Гарри Поттер и Орден Феникса», «Гарри Поттер и Принц-полукровка» и «Гарри Поттер и Дары смерти».
Сериал расскажет о Гарри Поттере, который после смерти родителей живет у родственников и в день своего 11-летия узнает, что он волшебник. Мальчик попадает в школу чародейства Хогвартс, где ему вместе с друзьями предстоит сразиться с темным волшебником Волан-де-Мортом.
Глава телевизионного подразделения Warner Bros. Ченнинг Данги отмечала, что шоу будет глубже, чем фильмы, исследовать книги. «Для меня, как для большого поклонника оригинальных романов, этот сериал — отличная возможность исследовать их несколько глубже, чем позволяет хронометраж обычной полнометражки. Именно это стало основной причиной появления этого сериала», — говорила Данги.
Кто сыграет главных героев
В сентябре 2024 года HBO анонсировал старт кастинга для детей из Великобритании и Ирландии на главные роли в сериале. Имена исполнителей главных ролей объявили в мае 2025 года. Гарри Поттера сыграет Доминик МакЛоклин.
Мальчик родом из Шотландии, обучался в Performance Academy Scotland и играл в спектакле «Макбет» Уильяма Шекспира. На экране он появится в предстоящей комедии «Grow» от телеканала Sky, а также в экранизации Би-би-си романа Мэрилин Кей «Одаренные». МакЛоклин признался, что воплотить образ Гарри Поттера на экране — его мечта, поскольку он любит франшизу с самого детства.
Роль Гермионы Грейнджер исполнит Арабелла Стэнтон. Она выступала в мюзикле «Матильда» на Вест-Энде, а также была голосом за сценой в возрожденном мюзикле «Звездный экспресс» Эндрю Ллойда-Уэббера.
Образ Рона Уизли на экране воплотит Аластер Стаут, который привлек внимание сходством с Рупертом Гринтом. Он ранее снимался в рекламе картофеля от компании Albert Bartlett.
В кастинге участвовали 32 тыс. детей. Кандидаты должны были снять два видео с родным акцентом. В первом ролике длительностью менее 30 секунд им предлагали исполнить короткий рассказ или стихотворение — но не из «Гарри Поттера». Во втором видео продолжительностью не более минуты создатели шоу просили рассказать о себе: дату рождения, рост, место проживания и другое. Актеров одобрила Джоан Роулинг, они также понравились поклонникам франшизы.
Позже HВO раскрыл имена и других молодых актеров — студентов Хогвартса. Роли близнецов Фреда и Джорджа исполнят Тристан и Гэбриел Харланды. Младшую сестру братьев Уизли сыграет Грейси Кокран. В образе Перси в сериале появится Руари Спунер.
Роль Дина Томаса досталась Элайдже Ошину, Винсента Крэбба - Финну Стивенсу, а Грегори Гойла — Уильяму Нэшу. Дин учился на факультете Гриффиндор в школе чародейства и волшебства Хогвартс вместе с Гарри, Гермионой и Роном. Крэбб и Гойл были студентами факультета Слизерин и дружили с Драко Малфоем.
Кто еще снимется в проекте
Роль Альбуса Дамблдора, которую хотел сыграть исполнитель роли Сириуса Блэка в кинофраншизе Гэри Олдман, досталась шестикратному обладателю премии «Эмми» Джону Литгоу. Он станет первым американским актером, который сыграет Дамблдора (до этого персонажа в пожилом возрасте исполняли англичане Майкл Гэмбон и Ричард Харрис). «Я буду следовать за великим Майклом Гэмбоном. Я не англичанин, хотя и играл одного из них по телевизору. Я напоминаю, что я играл Уинстона Черчилля в „Короне“ и сыграл просто отлично», — сказал актер.
Проект рассчитан на десятилетие, поэтому ему было непросто согласиться. По словам актера, это решение «определило последнюю главу его жизни». «На вечеринке по случаю окончания съемок мне будет около 87 лет, но я сказал да», — подчеркнул Литгоу.
Образ Минервы МакГонагалл воплотит Джанет МакТир — лауреат премий «Тони» и «Золотой глобус», двукратная номинантка на премию «Оскар». Наиболее известна по фильмам «До встречи с тобой», «Грозовой перевал», сериалу «Разум и чувства». Она также играла с Дэниелом Рэдклиффом (Гарри Поттер из фильмов) в хорроре «Женщина в черном».
Роль Рубеуса Хагрида исполнит британский актер и комик Ник Фрост. Он снялся в фильмах «Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые» и «Рок-волна».
Квиринуса Квиррелла сыграет молодой актер Люк Тэллон («Леопольдштадт»), а Аргуса Филча — Пол Уайтхаус («Гарри и Пол»).
В роли министра магии Корнелиуса Фаджа снимется английский актер и номинант на премию «Тони» Берти Карвел. Он известен по сериалам «Корона» и «Доктор Фостер».
Роли Петуньи и Вернона Дурслей достались Бел Паули и Дэниелу Ригби. Паули известна по сериалам «Властелины воздуха», «Маленький огонек» и «Утреннее шоу». Ригби снимался в проектах «Разбойница Нелл», «Черное зеркало» и «Том Джонс».
В июне в каст сериала «Гарри Поттер» от HBO вошло еще шесть актеров. Драко Малфоя сыграет Локс Пратт из сериала «Повелитель мух», Люциуса Малфоя — Джонни Флинн, Молли Уизли — Кэтрин Паркинсон, Симуса Финнигана — Лео Эрли, Парвати Патил — Алессия Леони, Лаванду Браун — Сиенна Муса.
Уорвик Дэвис стал первым актером из франшизы фильмов о Гарри Поттере, который повторит свою роль в предстоящем сериале HBO. Он вновь появится на экранах в роли профессора Флитвика. В киновселенной Дэвис также сыграл Крюкохвата — гоблина, работающего в волшебном банке «Гринготтс». На телеэкранах образ Крюкохвата воплотит Ли Гилл.
На роль Северуса Снейпа утвердили Паапа Эссьеду, что разозлило многих фанатов. Они сочли, что выбор темнокожего артиста на эту роль оскорбляет память Алана Рикмана и созданный им образ. Позже за актера вступился Джейсон Айзекс — Люциус Малфой из фильмов. Он назвал расистами людей, которым не понравилась кандидатура Эссьеду. «Он — один из лучших актеров, которых я видел в своей жизни», — сказал Айзекс. Ходили слухи, что сам Паапа отказался от роли, однако официально эта информация не подтверждена.
Впервые в сериале «Гарри Поттер» появится персонаж, которого не было в киноэкранизации романов Джоан Роулинг, — профессор-призрак Катберт Бинс. Его сыграет английский актер Ричард Дерден, известный по сериалу «Призраки» и фильму «Агора». Согласно порталу Pottermore, Катберт был профессором истории магии в Хогвартсе. Однажды он заснул у камина и умер, а на следующее утро вернулся к преподаванию как ни в чем не бывало.
До сих пор держится в секрете имя исполнителя роли Волан-де-Морта. По данным источников Redanian Intelligence, создатели сериала уже утвердили актера, который сыграет главного антагониста, но его имя не хотят раскрывать до премьеры шоу.
Пользователи соцсетей пророчили роль злодея Киллиану Мерфи. Рэйф Файнс признался, что поддерживает кандидатуру ирландца, поскольку он «фантастический актер».
Однако недавно Мерфи заявил, что не имеет к проекту никакого отношения. «Нет, мои дети иногда показывают мне это, но я ничего об этом не знаю. Кроме того, очень сложно повторить то, что сделал Рэйф Файнс. Этот человек — настоящая легенда актерского мастерства. Так что удачи тому, кто возьмет на себя эту роль», — сказал он.
22 сентября известный голливудский инсайдер Дэниел Рихтман написал на своей странице в соцсети Х, что в кастинге участвовали не только мужчины, но и женщины. «Вполне возможно, мы увидим женскую версию Волан-де-Морта в сериале», — утверждал источник Рихтмана.
Где будут проходить съемки
В Великобритании для съемок сериала «Гарри Поттер» построят мини-город. Его возведение обойдется студии Warner Bros. в 1 млрд фунтов стерлингов (1,25 млрд долларов или 107 млрд рублей). Город появится на студии «Ливсден» в Хатфордшире. Там разместят обновленную Тисовую улицу, а еще дороги, парковки, школу для молодых актеров, медицинский центр и помещения для животных.
Создатели обещают, что домик Вернона и Петунии Дурслей будет выглядеть совсем не так, как привыкли фанаты книг и фильмов о Гарри Поттере. Постройку оформляют в псевдотюдоровском стиле.
Кто озвучит персонажей в аудиоспектаклях по «Гарри Поттеру»
Pottermore и Audible выпустят семь аудиопостановок по «Гарри Поттеру». Роли «золотого трио» распределены между двумя группами актеров — юной (с первой по третью книгу) и взрослой (с четвертой по седьмую). Голос Гарри Поттеру подарят Фрэнки Тредэуэй и Джексон Хофф, Рону Уизли — Макс Лестер и Рис Маллиган. Юную Гермиону озвучит Арабелла Стэнтон — исполнительница соответствующей роли в сериале по «Гарри Поттеру» от HBO. Образ взрослой Гермионы воплотит Нина Баркер-Фрэнсис.
Хью Лори, известный как исполнитель главной роли в сериале «Доктор Хаус», озвучит Альбуса Дамблдора. Кит Харингтон из «Игры престолов» воплотит профессора Златопуста Локонса. Звезда «Гордости и предубеждения» и «Пиратов Карибского моря» Кира Найтли озвучит Долорес Амбридж. Партнер Найтли по фильму «Искупление» Джеймс МакЭвой подарит голос Грозному Глазу.
Иван Реон из «Отбросов» и «Игры престолов» озвучит Ремуса Люпина. Рут Уилсон, заполучившая известность по роли Элис Морган в сериале «Лютер», —Беллатрису Лестрейндж. Нимфадору Тонкс озвучит Амбика Мод, игравшая в мини-сериале «Один день». Другой актер из шоу — Лео Вудалл — подарит голос Биллу Уизли. Его отца, Артура Уизли, озвучит Саймон Пег, известный по «Зомби по имени Шон».
Номинант на «Оскар» и «Эмми» Риз Ахмед, сыгравший в «Звуке металла» Дариуса Мардера, озвучит Северуса Снейпа. Минерву МакГонагалл воплотит Мишель Гомес, Мисси из сериала «Доктор Кто». Лорду Волан-де-Морта подарит голос Мэттью МакФэдьен, мистер Дарси из «Гордости и предубеждения» Джо Райта.
Книги по «Гарри Поттеру» выходили с 1997 по 2007 год и принесли Джоан Роулинг мировую популярность. Первый фильм «поттерианы» в России вышел в 2002 году, последний — в 2011. Главные роли в шоу исполнили Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер), Руперт Грин (Рон Уизли), Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер), а также Алан Рикман, Гэри Олдман, Мэгги Смит, Рэйф Файнс и другие.
В 2016 году состоялась премьера спектакля «Гарри Поттер и проклятое дитя» по одноименной пьесе драматурга Джека Торга, режиссера Джона Тиффани и Дж.К.Роулинг. В том же году вышел спин-офф, который рассказывает о событиях, произошедших за 65 лет до начала основной саги — «Фантастические твари и где они обитают». В 2018 году появился фильм «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», а в апреле 2022 года — «Фантастические твари: Тайны Дамблдора».
1 января 2022 года HBO представил документальную ленту «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». В нем Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон встречаются со бывшими коллегами и вспоминают, как проходили съемки проекта.
Киновселенная Гарри Поттера продолжает расширяться: в 2024 году вышло кондитерское шоу «Гарри Поттер: Волшебники выпечки». Ведущими проекта стали актеры Джеймс и Оливер Фелпсы (Фред и Джордж Уизли из фильмов).
Съемки проходили на студии Warner Bros. Studios Leavesden, где снимались фильмы о Гарри Поттере, поэтому пекари и кондитеры получили доступ к настоящим съемочным площадкам. Они посетили Большой зал школы чародейства и волшебства Хогвартс, Платформу 9¾, банк волшебников «Гринготтс» и «Нору». Приглашенными гостями стали Уорвик Дэвис (Крюкохват), Эванна Линч (Полумна) и Бонни Райт (Джинни).