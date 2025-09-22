«Пойман с поличным»: отличный триллер Аронофски с лысыми русскими gopnikami как в «Аноре»

Когда тебе за 50 или, вернее, уже даже под 60, как режиссеру Даррену Аронофски, а за плечами есть несколько культовых фильмов («Реквием по мечте», «Рестлер», «Черный лебедь»), невольно хочется вернуться во времена своей молодости — к тому, на чем ты вырос или сформировался, прильнуть, так сказать, к источнику (к слову, «Источником» в оригинале назывался и фильм Аронофски «The Fountain», у нас переведенный как «Фонтан»). Кажется, поэтому действие «Пойманного с поличным» происходит в 1998-м, в том же году, когда режиссер выпустил свою дебютную полнометражку «Пи». В Нью-Йорке еще не тронутом джентрификацией. В райончике, где легко встретить не только русских мафиози, но и отбитых хасидов. В мире, застывшем на пороге нового тысячелетия, а значит в страхе перед апокалипсисом. Это только через год, когда Арнольд Шварценеггер победит дьявола, спасет потенциальную невесту сатаны и мир в «Конце света» (1999), станет понятно, что все будет хорошо. Поскольку Хэнк Томпсон не Шварценеггер (и даже не Дольф Лундгрен в «Миньоне» ), единственный, кого он может спасти, — это кот.