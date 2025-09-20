Странный урожай в облаке: 5 новых фильмов для домашнего просмотра, от которых будет жутко

По первому же музыкальному монтажу может показаться, что «Ик» — работа режиссера, чье сознание необратимо спеклось на просмотре тиктоков, фильмов Майкла Бэя и прочего брейнрота, но правда в том, что Джозеф Кан изначально и есть тот безумный гений, жертвой радикального эстетического видения которого стало целое поколение. Не будет преувеличением сказать, что в качестве клипмейкера он создал все ваши любимые видео в жизни: экранизировал хип-хоп и метал в 1990-е (Snoop Dogg «Doggfather», Korn «A.D.I.D.A.S.»), поп и поп-панк — в 2000-е (Britney Spears «Toxic», blink-182 «Always»), а в 2010-е снял полдюжины клипов Тейлор Свифт . В полнометражном кино он продолжает гнуть свою авангардистскую линию: в «Ике» столько сумасшедших монтажных переходов, цифровых спецэффектов и просто летящих со скоростью пули визуальных гэгов и скримеров, что Кану пришлось допиливать отдельные кадры в монтажной программе даже в самолете по пути на фестивальную премьеру — а потом по дороге обратно. Трудно представить, что у фильма есть аудитория, которой он покажется реально смотрибельным, но и отвести взгляд, включив его, уже невозможно. Как и в случае с прошлыми фильмами Кана про байкеров, школьников и батл-рэперов, перед нами наверняка будущая культовая классика .