Что смотреть в кино: фон Триер по-русски, «Цвета времени» и итальянский Фантомас

«Филателия»
С 25 сентября
У Яны (Алина Ходжеванова) ДЦП и больное сердце, она живет и работает на почте в приморском городе Мурманской области, собирает марки и очень одинока. Поэтому, когда к ней проявляет интерес моряк Петя (Максим Стоянов), тоже, кстати, с больным сердцем, девушка расцветает и вызывает зависть у незамужней коллеги Веры (Ирина Носова), которая начинает нещадно буллить Яну. Трагедия надвигается с неотвратимостью античного рока.
Полный метр, который вырос из памятной назаровской короткометражки «Светлячок» с Марией Смольниковой. Картина безжалостно бьет по всем триггерам и нервным окончаниям — это торжество режиссерской манипуляции и эксплуатации чувств. Не кино, а запрещенный прием, изобилующий прямолинейными метафорами (у обоих героев хрупкое во всех смыслах сердце). После такой ленты фильмы какого‑нибудь Даррена Аронофски предстают образцом режиссерской сдержанности. Но это не имело бы никакого значения (тому же «Киту» Аронофски рукоплескали в Венеции), если бы не финал. «Филателию» небеспочвенно сравнивают с «Рассекая волны» Ларса фон Триера. Но фундаментальное отличие этих фильмов в том, что Триер мастерски манипулирует нами не для того чтобы мы пожалели главную героиню, а чтобы в финале неожиданно поверили в чудо. «Филателия» же заканчивается не катарсисом, а всхлипом — и потому ее концовка не имеет такого же сногсшибательного эффекта. Е.Т.
«Цвета времени»
С 25 сентября
Несколько десятков родственников унаследовали заброшенную лачугу нормандской крестьянки Адель, жившей в XIX веке. Когда-то давно она уехала оттуда в Париж на поиски матери, а теперь ее путешествие становится поворотным пунктом в жизнях ее многочисленных отпрысков. Тепло принятая во внеконкурсной программе Канн-2025 трагикомедия француза Седрика Клапиша («Шагни вперед») о Париже, искусстве и путешествиях во времени (да-да!). Фанатам «Полночи в Париже» приготовиться. В.Г.
«Фантом. Ограбление по-итальянски»
С 25 сентября
Главное, что нужно знать про фильм «Фантом. Ограбление по-итальянски» братьев Манетти: он не имеет никакого отношения к американскому супергерою Фантому и классическому британскому кейперу с Майклом Кейном. Более того, в оригинале картина вовсе называется «Дьяволик: Джинко атакует!» — и это сиквел итальянского кинокомикса «Дьяволик», который в 2022 году был в нашем прокате. Зачем прокатчики решили выпустить продолжение под таким замысловатым названием, бог его знает. Но перед походом на сиквел лучше, конечно, посмотреть первый фильм (а еще лучше — великую экранизацию «Дьяволика» 1968 года от Марио Бавы), чтобы не задаваться вопросом: кто все эти люди?
Впрочем, если коротко: Дьяволик — детище сестер Джуссани, суперзлодей долгоиграющей серии комиксов наподобие итальянского Фантомаса. Профессиональный вор, который неизменно оставляет полицию и свою личную Немезиду — инспектора Джинко — в дураках. В сиквеле Дьяволик изменился в лице (если в первом фильме его играл Лука Маринелли, то в продолжении уже Джакомо Джанниотти), но сохранил все свои способности, а роль его верной помощницы и возлюбленной Евы Кант по-прежнему исполняет Мириам Леоне («Спрячь бабушку в холодильнике»). Во второй части этой парочке предстоит не только выкрасть драгоценности, но и обхитрить инспектора Джинко (Валерио Мастандреа), который целеустремленно идет по их следу — настолько, что даже постоянно игнорирует несчастную любовницу в лице Моники Беллуччи!
Братья Манетти не самые выдающиеся стилизаторы, и в таланте они, конечно, уступают Марио Баве, но их версия «Дьяволика» тоже не лишена дурацкого обаяния, главным образом за счет ретровайба. При просмотре нового «Дьяволика» не раз ловишь себя на мысли, что глянул бы нечто подобное про Фантомаса. Кстати, Манетти сняли и третий фильм про Дьяволика «Дьяволик: Кто ты?». Может, позже он тоже выйдет в российский прокат. Страшно только представить, под каким названием. Е.Т.
«Август»
С 25 сентября
Патриотический блокбастер о Великой Отечественной на этот раз выходит не к 9 Мая и почему-то даже не в месяц, вынесенный в названии. «Август» поставило трио, ответственное за «Любовь Советского Союза», — режиссеры Никита Высоцкий и Илья Лебедев вместе со сценаристом Сергеем Снежкиным. А за основу они взяли роман Владимира Богомолова «Момент истины», у которого уже была солидная экранизация с Евгением Мироновым и Владиславом Галкиным «В августе 44-го». На этот раз шпионско-диверсантскую историю разыгрывают Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков. В.Г.
«Зомби по имени Шон»
С 25 сентября
Классическая зомби-комедия Эдгара Райта, в одночасье превратившая известного в узких кругах по сериалу «Долбанутые» британца в культового автора. Оттуда же перекочевал один из самых выдающихся комических дуэтов XXI века из Саймона Пегга (помимо прочего, соавтора сценария) и будущего Хагрида Ника Фроста. Кроме того, что это просто очень смешная пародия на зомби-хорроры, «Шон» — ментальный снимок эпохи: никто, кроме Райта, так весело и едко не высмеивал инфантильность своего поколения и его зацикленность на поп-культуре. В.Г.
«Презрение»
28 сентября, в кинотеатрах «Художественный» (Москва), «Родина», «Ленфильм» и «Великан Парк» (Санкт-Петербург)
Обязательное кино перед грядущей нолановской «Одиссеей» — фильм о крахе брака на фоне съемок экранизации гомеровского эпика. Главного героя — писателя Поля (Мишель Пикколи) нанимает ушлый американский продюсер (Джек Пэланс), чтобы тот переписал заумный сценарий заслуженного режиссера Фрица Ланга (в его роли — заслуженный режиссер Фриц Ланг) в эксплуатационное кино с обнаженкой и другими радостями. Параллельно продюсер кладет глаз на супругу сценариста (Брижитт Бардо), чему Поль не слишком сопротивляется, и это порождает в ее душе презрение к мужу. Самый дорогой фильм Жан-Люка Годара, и в то же время — критика абсурдности кинопроцесса, в котором художники вынуждены идти на поводу хотелок людей с деньгами. В.Г.