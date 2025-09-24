Что смотреть в кино: фон Триер по-русски, «Цвета времени» и итальянский Фантомас

Полный метр, который вырос из памятной назаровской короткометражки «Светлячок» с Марией Смольниковой. Картина безжалостно бьет по всем триггерам и нервным окончаниям — это торжество режиссерской манипуляции и эксплуатации чувств. Не кино, а запрещенный прием, изобилующий прямолинейными метафорами (у обоих героев хрупкое во всех смыслах сердце). После такой ленты фильмы какого‑нибудь Даррена Аронофски предстают образцом режиссерской сдержанности. Но это не имело бы никакого значения (тому же «Киту» Аронофски рукоплескали в Венеции), если бы не финал. «Филателию» небеспочвенно сравнивают с «Рассекая волны» Ларса фон Триера. Но фундаментальное отличие этих фильмов в том, что Триер мастерски манипулирует нами не для того чтобы мы пожалели главную героиню, а чтобы в финале неожиданно поверили в чудо. «Филателия» же заканчивается не катарсисом, а всхлипом — и потому ее концовка не имеет такого же сногсшибательного эффекта. Е.Т.