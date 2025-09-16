Не стало Роберта Редфорда. Вот две его последние большие роли, которые вы могли не видеть

«Не угаснет надежда» («All Is Lost»), 2013
Реж. Джей Си Чандор
Роберт Редфорд терпит кораблекрушение
«Простите меня, я хотел как лучше. Но теперь все пропало…» — голос за кадром зачитывает предсмертную, по-видимому, записку. За восемь дней до этого обладатель голоса, крепкий загорелый старик (Роберт Редфорд), плавал в одиночестве на яхте посреди Индийского океана. Яхта стукнулась о контейнер с детскими кроссовками, упавший с какой-то баржи; в борту образовалась пробоина. Приборы намокли и пришли в негодность. Потом начался шторм.
Можно говорить, что это «Жизнь Пи» без животных, можно — что морской вариант «Гравитации»; в любом случае ситуация «человек против океана» в культурной традиции, разумеется, куда старше голливудских хитов. И все мы примерно представляем, как это будет: лодка даст течь, пресная вода закончится, подплывет акула, корабль пройдет мимо и так далее. Что не делает каждый новый опыт менее захватывающим — мало кому проще сопереживать, чем человеку, изо всех сил пытающемуся выжить. Художественный вызов «Надежды» (которая в оригинале называется ровно наоборот — «Все пропало») в том, что режиссер дополнительно ограничивает свои возможности рассказчика: здесь нет даже воображаемого Джорджа Клуни, с которым можно перекинуться словечком, и, за исключением озвученной записки и пары восклицаний, герой всю дорогу молчит. Большинство его действий интуитивно понятны, какие-то — не совсем, но это не так важно — ясно, что сам он знает, что делает. Нам неизвестно, кто он, как его зовут, как он оказался один посреди океана. Хотя какие-то выводы можно сделать: то, что он вовсе не хемингуэевский старик, видно не только по дорогой яхте и перстню. И тут Джей Си Чандор честнее и умнее режиссеров, выдумывающих в таких случаях персонажам какое-то душещипательное прошлое: прошлое Редфорда и его характер исчерпывающе нарисованы на его лице.
77-летний актер тащит на себе этот монофильм со сдержанным достоинством, на которое в мировом кино способны единицы, — в конечном итоге, при всех режиссерских уловках, мы все равно полтора часа смотрим на мужчину, молча барахтающегося в воде; каким должен быть этот мужчина. И, разумеется, «Надежда» не только про волны и секстанты, и тут можно вычитать любые поэтические метафоры, но к чему стараться, когда все уже на экране: человек плывет-плывет, а потом начинает тонуть.
«Старик с пистолетом» («The Old Man & the Gun»), 2018
Реж. Дэвид Лоури
Роберт Редфорд грабит банки
Экранизация статьи из The New Yorker о грабителе банков по имени Форрест Такер. Мы встречаемся с Такером (Роберт Редфорд) в начале 1980-х — когда он уже в весьма преклонном возрасте обносит региональные сберкассы с двумя товарищами (Дэнни Гловер и Том Уэйтс). Такер увлекается встреченной во время побега от полиции вдовой (Сисси Спейсек) и обзаводится персональным преследователем, доброжелательным детективом (Кейси Аффлек).
В этой остросюжетной истории режиссер Дэвид Лоури («История призрака») умудряется ни разу не повысить голос — как и его герой, о встрече с которым ограбленные им банковские служащие вспоминали потом с мечтательной улыбкой. Такер показан джентльменом с необычным хобби, которое и придавало смысл его жизни, и держало в заложниках — это гуманистический, но не слащавый и ничуть не наивный фильм. Хотя, конечно, Редфорд — который объявил об уходе на пенсию, что делает эту роль его последней с большой вероятностью, — в последний, стало быть, раз одними голубыми глазами обессмысливает любые разговоры о своем моральном облике.