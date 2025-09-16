Не стало Роберта Редфорда. Вот две его последние большие роли, которые вы могли не видеть

Можно говорить, что это «Жизнь Пи» без животных, можно — что морской вариант «Гравитации»; в любом случае ситуация «человек против океана» в культурной традиции, разумеется, куда старше голливудских хитов. И все мы примерно представляем, как это будет: лодка даст течь, пресная вода закончится, подплывет акула, корабль пройдет мимо и так далее. Что не делает каждый новый опыт менее захватывающим — мало кому проще сопереживать, чем человеку, изо всех сил пытающемуся выжить. Художественный вызов «Надежды» (которая в оригинале называется ровно наоборот — «Все пропало») в том, что режиссер дополнительно ограничивает свои возможности рассказчика: здесь нет даже воображаемого Джорджа Клуни, с которым можно перекинуться словечком, и, за исключением озвученной записки и пары восклицаний, герой всю дорогу молчит. Большинство его действий интуитивно понятны, какие-то — не совсем, но это не так важно — ясно, что сам он знает, что делает. Нам неизвестно, кто он, как его зовут, как он оказался один посреди океана. Хотя какие-то выводы можно сделать: то, что он вовсе не хемингуэевский старик, видно не только по дорогой яхте и перстню. И тут Джей Си Чандор честнее и умнее режиссеров, выдумывающих в таких случаях персонажам какое-то душещипательное прошлое: прошлое Редфорда и его характер исчерпывающе нарисованы на его лице .