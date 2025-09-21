Период «Полураспада»: 8 российских сериалов, которые мы будем смотреть в новом сезоне

«Полураспад», реж. Максим Свешников
Победитель в номинации «Героиня „Нового сезона“» (Анна Михалкова)
1954 год. В село Тоцкое зачем-то съезжаются военные. Причина? Школьный учитель Борис (Петар Зекавица) узнает ее во время пьянки с другом-фронтовиком (Дмитрий Чеботарев): тут собираются втайне провести испытание ядерной бомбы. Спустя более 30 лет, на излете Советского Союза, дочка-журналистка Бориса Надя (почему-то не Надежда, а Анна Михалкова), на досуге посматривающая расследовательские передачи Влада Листьева, из-за похорон отца случайно узнает о странной закономерности: многие жители Тоцкого после 1954 года умерли молодыми, а другие, как Борис, страдали от рака. Принципиальная Надя решает, что это тема достойна передовиц советской прессы.
Новый сериал по сценарию Олега Маловичко не атомная, но вполне себе бомба довольно посредственной программы «Нового сезона-2025». Маловичко больше всего известен своими криминалити про маньяков («Хрустальный», «Трасса», а задолго до них — первоканальный хит «Метод»), однако «Полураспад» напрашивается на сравнение с другой работой драматурга — «Нулевым пациентом», тоже поднявшим социальную проблематику позднего СССР. «Полураспад» даже чуть не сняли постановщики «Пациента» Евгений Стычкин и Сергей Трофимов. Но в итоге им занялся дуэт режиссера Максима Свешникова и оператора Ильи Авербаха, передавший своей новой работе сумеречный цветокор «Плейлиста волонтера» и апокалиптический нахрап «Прометея».
«Полураспад» не единственный сериал фестиваля со множеством линий и персонажей, однако, в отличие от авторов чудовищных «Царя ночи» и «Берлинской жары», Маловичко хватает такта, чтобы постепенно вводить зрителя в историю, а не с порога окунать его в сценарный водоворот. Поначалу сериал даже кажется ремейком «Граница. Таежный роман» со вставками «Нулевого пациента». Однако, как и в случае с радиацией, эффект наступает не сразу. И только когда в кадре начинают декламировать стихи Бориса Слуцкого «Лошади в океане», мурашки по коже четко сигнализируют: ты облучен этим сериалом.
«Встать на ноги», реж. Павел Тимофеев
Победитель в номинациях «Самый ожидаемый сериал» и «Герой „Нового сезона“» (Гоша Куценко)
20 лет назад бандюган Старый взял вину своего кореша Рахима на себя и сел в тюрьму. Теперь Старый (Гоша Куценко) вышел на свободу и, оценив хоромы зажиревшего Рахима (Алексей Розин), дает бывшему подельнику знать — предложенным «лямом» он от него не откупится. Рахим не единственный, кто не рад возвращению сидельца: дочь Старого Оля (Мила Ершова) в ужасе от перспективы жизни под одной крышей с бывшим зэком. Тем более что к отцу у нее серьезные претензии. Оля считает, что из-за него случилась авария, унесшая жизнь ее мамы и посадившая девушку в инвалидное кресло.
Главный зрительский хит фестиваля — душеспасительная трагикомедия, чья доброта удачно оттеняется ершистыми характерами и грубоватым юмором. В каком-то смысле это наш «Тед Лассо» с поправкой на околокриминальный движ и несколько хтонические виды зимнего Пятигорска. Плюс инклюзивный вайб: на первом плане героиня в коляске, на втором — артисты с реальными инвалидностями. Гоша Куценко со времен «1703» не был настолько на своем месте, а Мила Ершова понемногу становится нашей любимой молодой актрисой. Как и «Полураспад», это отнюдь не новое слово в отечественном сериалостроении: драматургически «Встать на ноги» сделан по узнаваемым лекалам и катится по объезженным рельсам. Однако для краудплизера это не баг, а фича, потому что в предсказуемости есть свой комфорт.
«Кибердеревня» (второй сезон), реж. Сергей Васильев
После событий первого сезона фермер Николай (Сергей Чихачев) отбывает срок в Венеровском централе имени Михаила Куба, а злодейка-голограмма Галина (Елена Махова) захватила контроль над корпорацией «Ижевск Дайнемикс» и держит в заточении основателя компании Барагозина (Сергей Бурунов), чье сознание застряло в теле робота. Однако вскоре он сбегает, чтобы выручить Николая и вернуться в свою человеческую оболочку.
То ли дело в нехватке сериалов, то ли в желании привлечь к фестивалю больше внимания, но теперь организаторы «Нового сезона» пускают в конкурсную программу продолжения проверенных хитов. Положа руку на сердце, это откровенное читерство — все-таки такие конкурсные смотры прежде всего нужны, чтобы дать шанс новым проектам. С другой стороны, это ничуть не делает хуже продолжение «Кибердеревни» — все такой же милой комедии, сплавившей хай-тек с типично российским лоу-лайфом.
Визуальные эффекты все еще на невиданном для наших сериалов уровне, но больше всего радует, что «Кибердеревня» не растеряла зубастость юмора. Больше всего в этом плане удалась первая серия, отпускающая шпильки в адрес особенностей национальной тюрьмы. Вторая, издевающаяся не то над москвичами, не то над московскими релокантами, впадающими в экзистенциальный шок от дефицита тыквенного латте за пределами МКАДа, кажется чуть попроще — тут и мишень уже много раз продырявленная, и оптика юмора неуловимо напоминает сериал «Два холма». Но это все еще забавно, красиво и нескучно. Если вам понравился прошлый визит в «Кибердеревню», то нет ни единой причины не заехать сюда снова.
Особые упоминания
«Вампиры средней полосы» (третий сезон), реж. Алексей Акимов
Те же клыки, только в профиль. «Вампиры» не удивляют, но и не разочаровывают — радость от встречи с дедой Славой не перебить даже заэксплуатированным вусмерть обаянием Юрия Стоянова. Разве что хочется посоветовать перед продолжением найти какой-нибудь рекап или выделить время, чтобы пересмотреть предыдущие сезоны, а то можно и не вспомнить, кто все эти люди на экране.
«Жар», реж. Артем Аксененко
Главная дичь фестиваля — отборный китч с невероятным перформансом Даниила Воробьева. Артист носит пластический грим, выглядит словно Томми Вайсо и изрыгает реплики голосом накокаиненного Василия Ливанова. Короче говоря, успешно заменяет нам Николаса Кейджа. Да и сам по себе сериал — праздник избыточного дурновкусия. Назвать «Жар» хорошим сложно, но заценить его все же стоит — не каждый день увдишиь на телеэкранах такой жир.
«Искусство падения», реж. Мигель
Победитель в номинации «Открытие „Нового сезона“» (Мигель)
Еще одна неудачная «артуха» фестиваля — на этот раз в постановке хореографа и звезды «Танцев» на ТНТ Мигеля. Собственно, танцы в сериале прекрасные (не чета музыкальным номерам в новой «Москва слезам не верит»), однако их изобилие размывает драматургию до состояния смываемой втулки. Но все же похвально, что режиссер пытается нащупать какой-то собственный киноязык. Лучше одна такая неудача, чем сотня посредственных сериалов братьев Андреасян.
«Киберслав», реж. Стас Дмитриев , Дмитрий Яковенко и Александра Кречман
Вторая серия «Киберслава» плюс-минус такая же, как и первая: немного обнаженки, много расчлененки и щедрая порция экшна. Из-за последнего пункта сюжет бежит семимильными шагами, что наверняка станет проблемой для людей, привыкших к размеренности сериального повествования. Впрочем, скучать некогда, анимация топовая, а причудливость мира древнерусского технофэнтези пока еще успешно заменяет собой сложную историю.
«Отпечатки», реж. Сергей Филатов
Фестиваль российских сериалов и без маньяков? Ага, как же. История в «Отпечатках» Сергея Филатова («Урок») выглядит так, словно ее склеивали из сценариев «Хрустального» и «Трассы», а еще грешит легкими натянутостями. Однако в сериале есть занятная интрига, неплохой визуальный стиль и Оксана Акиньшина, на которую всегда приятно посмотреть.