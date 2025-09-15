6 главных фильмов фестиваля в «ГЭС-2» (Лав Диас! Дракула! Мамблкор!) и гид по программе

Кино — технологическое искусство, поэтому ниточка, протянутая от него к зрителям так хрупка, что некоторые фильмы успевают оказаться утраченными и обретенными несколько раз. «Тема» Глеба Панфилова была снята в 1979 году и сразу легла на полку из-за безжалостности по отношению к духу времени и излишнему сочувствию к диссидентам. Когда она наконец вышла на экраны в 1987-м, то выиграла «Золотого медведя» Берлинале, после чего счастливая судьба фильма, казалось бы, была обеспечена. Но в первые несколько десятилетий существования интернета фильм был доступен онлайн лишь в виде мутных и темных записей с телевидения и DVD, так что до сих пор на некоторых сайтах можно найти комментарии о том, что в фильме-де слабая режиссура, ведь на общих планах невозможно различить эмоции артистов.