18 главных сериалов осени-2025, на которые не жалко тратить жизнь

Кажется, свой план по покорению большого экрана в качестве голливудской звезды класса «А» Глен Пауэлл ставит на небольшую паузу — ради роли в ситкоме собственного сочинения. Оригинальным сериал назвать сложно, ведь мастера перевоплощений Пауэлл уже умеренно обаятельно изображал в ромкоме «Я не киллер» и даже фамилия Пауэрс не может не восприниматься как отсылка к Кенни Пауэрсу, герою Дэнни МакБрайда в великом спортивном трагифарсе «На дне». Но все равно жутко интересно, как выглядит проект мечты, который придумал на пару с Майклом Уолденом («Локи») один из самых многообещающих актеров Голливуда в момент, когда для него были открыты все двери.