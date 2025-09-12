18 главных сериалов осени-2025, на которые не жалко тратить жизнь

«Задание» («Task»)
7 сентября, HBO
Полицейский триллер с очень реалистичными героями.
Мягкотелый и несчастный в жизни, но очень толковый на работе фэбээровец (Марк Руффало) собирает команду агентов-салаг в конфискованной заброшке, чтобы попытаться поймать банду бестолковых до степени трагичности грабителей-мусорщиков.
Полицейских триллеров выходит сколько угодно, но только некоторые — на кабельном канале HBO из-под пера отличного драматурга Брэда Ингелсби. Ранее он же придумал детектив «Мейр из Исттауна», и в достижения телеканала стоит записать то, что руководство не стало заставлять автора клепать ненужное продолжение хита и вместо этого позволило сочинить что-то новое.
«Черный кролик» («Black Rabbit»)
18 сентября, Netflix
Лихая и остросюжетная до степени фарса криминальная драма.
Два по-своему импульсивных брата (обвешанный цепями Джуд Лоу и босоногий Джейсон Бейтман с хиппарской прической) оказываются втянуты в бандитские разборки вокруг заглавного дорогого ресторана, принадлежащего одному из них.
«Черный кролик» — первый сериал Джейсона Бейтмана в качестве звезды и режиссера после завершения «Озарка». А для Джуда Лоу сериал будет реюнионом со сценаристом и постановщиком фильма «Безмолвное братство» (Зак Бейлин и Джастин Курцел соответственно). Впрочем, сам по себе актерский дуэт Лоу и Бейтмана уже многого стоит.
«Подноготная» («The Lowdown»)
23 сентября, FX/Hulu
Уютная криминальная комедия.
Локальный конспиролог в ковбойской шляпе и с револьвером наперевес (Итан Хоук) в перерывах между работой в книжном магазине ставит на место кандидатов в губернаторы, неонацистов и рыбаков-браконьеров.
«Подноготная» — второй сериал Стерлина Харджо после «Псов резервации» (пять номинаций на «Эмми»), по которому становится ясно, что сценарист неровно дышит не только к Тарантино, но и к Коэнам. Дело не только в постоянном артисте братьев Тиме Блейке Нельсоне, дополняющем поистине классный ансамбль с Хоуком, Кайлом МакЛокленом, Китом Дэвидом, Питером Динклейджем, но и в явно присутствующей хаотической энергии «Большого Лебовски».
«Чад Пауэрс» («Chad Powers»)
30 сентября, Hulu/Disney+
Бесстыдная бурлескная комедия на поле американского футбола.
Американский футболист (Глен Пауэлл) со скандалом вылетает из своей команды, после чего не придумывает ничего лучше, чем наклеить на лицо пластический грим и под псевдонимом вступить в другую команду.
Кажется, свой план по покорению большого экрана в качестве голливудской звезды класса «А» Глен Пауэлл ставит на небольшую паузу — ради роли в ситкоме собственного сочинения. Оригинальным сериал назвать сложно, ведь мастера перевоплощений Пауэлл уже умеренно обаятельно изображал в ромкоме «Я не киллер» и даже фамилия Пауэрс не может не восприниматься как отсылка к Кенни Пауэрсу, герою Дэнни МакБрайда в великом спортивном трагифарсе «На дне». Но все равно жутко интересно, как выглядит проект мечты, который придумал на пару с Майклом Уолденом («Локи») один из самых многообещающих актеров Голливуда в момент, когда для него были открыты все двери.
«Кресельная фирма» («The Chair Company»)
12 октября, HBO
Кринжовый до скрежета зубов ситком.
После неуточненного стыдного случая на рабочем месте антихаризматичный клерк (Тим Робинсон) начинает свое расследование о загадках производства офисной мебели.
Если вам показалось мало безжалостного перемалывания мужских типажей в «Дружбе», комик Тим Робинсон и режиссер Эндрю ДеЯнг приготовили новую порцию отборнейшего кринжа. В кругах любителей альтернативного юмора Робинсон уже фигура более-менее культовая и в рекламе не нуждается, а простым зрителям можно посоветовать ждать что-то вроде «Разделения», действие которого перенесено в «Городок».
«Оно: Добро пожаловать в Дерри» («It: Welcome to Derry»)
26 октября, HBO
Американский роман воспитания с пожирающим детей демоническим клоуном в качестве сюжетного катализатора.
В тихом американском пригороде пропадают дети. Главного подозреваемого вы уже знаете, ведь за исключением переноса действия из уютных 1980-х в сегрегированные 1960-е «Оно: Добро пожаловать в Дерри» более-менее следует сюжету оригинального «Оно».
Есть ли более раздражающая тенденция в поп-культуре, чем эпидемия ненужных сиквелов? Да, и это эпидемия бесполезных приквелов. Ранее на HBO уже выходили предыстории «Игры престолов» и «Дюны» разной степени невыносимости, но, справедливости ради, в отличие от последней, за этот приквел отвечает все еще режиссер Энди Мускьетти, не ретировавшийся вслед за Дени Вильневом. Злого клоуна также снова играет Билл Скарсгорд, так что даже в худшем случае получим под Хэллоуин добротный ремейк хоррор-хита восьмилетней давности.
«Вниз по дороге к кладбищу» («Down Cemetery Road»)
29 октября, Apple TV+
Очень запутанный детектив с неожиданной долей гротескного юмора.
Обычная британская домохозяйка (Рут Уилсон) заручается помощью частной сыщицы (Эмма Томпсон), чтобы отыскать пропавшего после взрыва дома соседского ребенка. Кажется, здесь как-то замешаны спецслужбы.
«Медленные лошади», несмотря на возрастающую сумбурность сюжета, уже добрались до пятого сезона и стали одним из главных хитов стриминга Apple TV+. Так что неудивительно, что руководство платформы решило пустить в производство экранизацию еще и более ранней детективной серии писателя Мика Геррона об оксфордских расследованиях. Шоураннерка — одна из сценаристок «Лошадей» Морвенна Бэнкс, режиссерка — британо-австралийская телеремесленница Натали Бейли. Да, эти книги далеко не так высоко оценены читателями, но если все сложится, то и их хватит на несколько сезонов.
«Бунтарки» («Riot Women»)
Октябрь, BBC One
Кинороман, прикидывающийся легкомысленным мюзиклом.
Пять женщин среднего возраста с одинаково занятыми жизнями, но очень непохожими бытовыми проблемами сколачивают панк-группу, чтобы в песнях выразить всю накопившуюся ярость. Помогает, увы, не всегда.
Салли Уэйнрайт — великая психологическая реалистка современности, Диккенс и сразу три сестры Бронте, переродившиеся в одном теле сценаристки мыльных опер, процедуралов и детских стриминговых приключений (для байопика сестер Бронте время тоже нашлось). Да, завязка сериала «Бунтарки» выглядит кринжово и откровенно вторично после «Мы — Lady Parts», но можно быть уверенным, что для Уэйнрайт это всего лишь повод раскрыть универсальные тяготы взрослой жизни с такой точностью и азартом, как только она умеет.
«Хроники русской революции»
Октябрь, Start/«Россия-1»
Размашистое историческое полотно, которое, хочется думать, выходит в виде сериала только потому, что ну никак не вмещается в полнометражное кино.
Революционерам левых взглядов во главе с Владимиром Лениным (Евгений Ткачук) удается сместить российскую власть, до этого, в 1905-м, жестоко подавившую протесты.
Андрей Кончаловский, один из крупнейших русских режиссеров второй половины XX века, снял на закате карьеры (он, на минутку, старше Копполы) самую масштабную работу. На эпопею «Хроники русской революции» ушел целый съемочный год (с сентября 2022 года по август 2023-го) и, страшно подумать какие, ресурсы продюсера Алишера Усманова. Отдельного упоминания заслуживает номинант на «Оскар» Юра Борисов, играющий вымышленного офицера царской жандармерии.
«Я люблю Лос-Анджелес» («I Love LA»)
2 ноября, HBO
Городской ситком про друзей.
Пятеро молодых лосанджелесцев мило влюбляются, смешно ссорятся и как бы понарошку работают.
«Я люблю Лос-Анджелес» — авторский комедийный сериал восходящей инди-звезды Рейчел Сеннотт («Шалом, папик!», «Неудачницы»), которой канал HBO дал примерно такой же кредит доверия, как когда-то Лене Данэм. Насколько точно и уморительно (эти вещи взаимосвязаны) у нее получится изобразить нравы молодых горожан, пока определить сложно, но попытка выглядит многообещающей.
«Смерть от молнии» («Death by Lightning»)
6 ноября, Netflix
Неожиданно злободневный тру-крайм о борьбе за американский престол.
Американские выборы 1880 года. Сталкер (наш любимый Мэттью МакФэдьен из «Наследников») преследует президента Джеймса Гарфилда (Майкл Шеннон), утверждая, будто привел последнего к победе. Не получив после очень настойчивых требований компенсации, злодей не придумывает ничего лучше, чем застрелить политика.
Как ни крути, а шоураннеры Бениофф и Уайсс, сделавшие «Игру престолов» мировым хитом, знают толк в расстановке фигур на политической доске. Это доказывает и предыдущий их продюсерский проект по заказу «Нетфликса» — вышедшая без лишнего шума «Кафедра» про борьбу за (внутриуниверситетский) престол, и, хочется верить, еще раз подтвердит мини-сериал «Смерть от молнии», целиком поставленный режиссером Мэттом Россом («Капитан Фантастик»).
«Плюрибус» («Pluribus»)
7 ноября, Apple TV+
Гуманитарная научная фантастика.
Америка погрузилась в новую пандемию — на сей раз буквального вируса оптимизма. Спасти мир может, соответственно, только самая несчастная женщина на земле (Риа Сихорн).
Тот случай, когда событием сериал делает одно имя шоураннера. Может показаться, что сайфай — странный выбор для Винса Гиллигана после «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», но только если не вспоминать, что до этого он написал три десятка серий «Секретных материалов».
«Тацуки Фудзимото 17–26» («Tatsuki Fujimoto 17–26»)
7 ноября, Amazon Prime Video
Жестокий, безумный и эмоционально сырой аниме-альманах.
Школьники притворяются курами, скрываясь от инопланетян; бессмертный вампир предлагает сто миллионов долларов самому крутому киллеру за собственное убийство; подросток заводит трогательную дружбу с русалкой. Ну и так далее.
Восемь топовых студий и взрослых режиссеров роскошно экранизируют не слишком продуманные, но очень искренние рассказы вчерашнего школьника — кажется, такое возможно только в мире аниме и манги, где сочинять подростковые боевики и комедии редакторы часто доверяют непосредственно подросткам. Тацуки Фудзимото в этой индустрии проверенный хитмейкер (это он придумал «Человека-бензопилу» и «Оглянись»), так что ему повезло еще и с таким альманахом второстепенных экранизаций. Звучит весело.
«Чудовище внутри меня» («The Beast in Me»)
13 ноября, Netflix
Чистый саспенс в американском пригороде.
Тру-крайм-писательница (Клэр Дейнс) к своей радости и ужасу обнаруживает, что ее новый сосед — магнат, давно подозреваемый в убийстве жены (Мэттью Рис).
Шоураннер — мастер телесаспенса Говард Гордон, один из создателей «Родины» и «24 часов». Режиссер — Антонио Кампос, автор психологических триллеров «Убийца Саймон» и «Дьявол всегда здесь». Если у очередного детектива от «Нетфликса» и есть шанс выделиться из массы, то только с такими исполнителями.
«Очень странные дела» («Stranger Things»), 5-й сезон
26 ноября, Netflix
Скромная стилизация-пастиш под 1980-е, за годы мутировавшая в такой голливудский блокбастер, какие в настоящие 1980-е и не снимали.
Все менее убедительные американские школьники (почти за десять лет выхода сериала по сюжету миновало всего четыре года) охотятся на демона и спасаются от военных.
Главное событие сезона — наем Фрэнка Дарабонта в кресло постановщика по крайней мере двух эпизодов. Для автора «Побега из Шоушенка» и «Зеленой мили» это будет первая режиссерская работа за тринадцать лет. Шон Леви и братья Даффер, разумеется, тоже в деле.
«Все честно» («All’s Fair»)
Ноябрь, Hulu
Высокий кэмп.
Шесть очень сильных и очень скандальных женщин (Ким Кардашьян, Наоми Уоттс, Гленн Клоуз, Сара Полсон, Тейяна Тейлор, Ниси Нэш) открывают собственную адвокатскую контору, чтобы браться за самые громкие дела.
Клепающий по пять сезонов сериалов в год Райан Мерфи в кои-то веки не стал притворяться, что делает хоррор, драму или тру-крайм, а взял и без стыда собрал в одной комнате любимых женщин, чтобы просто пошуметь. Звучит заманчивей, чем обычно.
«Киноклуб» («Film Club»)
Осень, BBC Three
Милый ромком для чувствительных интровертов.
Для девушки Элви (Эйми Лу Вуд) киноклуб в мамином гараже и компания лучшего друга — главное счастье в жизни. Когда друг объявляет, что нашел работу в другом городе, героиня понимает, что не может допустить его переезда.
Скажем честно, после третьего сезона «Белого лотоса» мы готовы были смотреть на Эйми Лу Вуд в каком угодно сериале. А «Киноклуб» — это еще и ее дебют в качестве сценаристки, так что пропустить его невозможно.
«Смерть Банни Манро» («The Death of Bunny Munro»)
Осень, Sky Atlantic
Меланхоличный и горько-смешной роман воспитания.
Вдовец-донжуан-коммивояжер (Мэтт Смит) путешествует с сыном по Англии, пока их пути не пересекаются с маршрутом серийного убийцы.
«Смерть Банни Манро» — экранизация одноименного романа музыканта Ника Кейва (он сам выступил композитором). Постановщица всех серий — Изабелла Эклеф (памятный триллер «Выходной»), так что выйти может недурно: Мэтту Смиту давно нужна была такая большая роль.
«Утреннее шоу», 4-й сезон (17 сентября, Apple TV+)
«Поколение „Ви“», 2-й сезон (17 сентября, Amazon Prime Video)
«Король Талсы», 3-й сезон (21 сентября, Paramount+)
«Медленные лошади», 5-й сезон (24 сентября, Apple TV+)
«Голубые огни», 3-й сезон (сентябрь, BBC One)
«Монстр», 3-й сезон — «История Эда Гина» (3 октября, Netflix)
«Моя геройская академия», финальный сезон (4 октября, Crunchyroll)
«Ванпанчмен», 3-й сезон (12 октября, Crunchyroll)
«Женщина при деньгах», 3-й сезон (15 октября, Apple TV+)
«Мэр Кингстауна», 4-й сезон (26 октября, Paramount+)
«Как дела? Это Алан (Партридж)», продолжение «Я — Алан Партридж» (октябрь, BBC One)
«Палм-Рояль», 2-й сезон (12 ноября, Apple TV+)
«Лэндмен», 2-й сезон (16 ноября, Paramount+)