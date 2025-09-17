Что смотреть в кино: «Долгая прогулка» по Стивену Кингу, авангардный Земекис и «Горец»

Однако, в отличие от фильма Акерман, который был беспощадной фиксацией прозы жизни, здесь много поэзии — «сухой», как выражается сама Мухамеджан. В однообразном быту не любимая никем Карлыгаш (Зухара Сансызбай) находит что-то красивое: то пройдется пешком, наслаждаясь небом до самого горизонта, то выловит бабочку из бидона с водой, то красиво в окошко посмотрит… Собственно, единственный вариант для зрителя не умереть со скуки (а это вполне реально) — проникнуться крайне неспешным, меланхоличным повествованием «Ласточки», почти лишенным событий. И додумать события самостоятельно. Всмотреться в жизнь девушки, поставить себя на ее место, оценить красоту потрясающих пустынных пейзажей. Тогда и откроется в полной мере художественная и психологическая сила этого кино. Скептики скажут, что эта отрешенная фестивальная картина сделана сугубо «под Канны», но я, пожалуй, не соглашусь. Для Малики это явно очень личная работа, которой ты либо просто любуешься, либо выходишь из зала. И.А.