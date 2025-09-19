Исходя из этого, вроде как и не нужна такая должность — наша анонимная актриса-собеседница считает, что это в принципе невыгодная история: «Платить деньги кому-то, кто расскажет, как трогать актрису или актера? Очень смешно. Это же тратиться на целый кино-обед ему или ей! Да и не так часто у нас снимают секс, чтобы специально под это человека обучать, да и кто обучать будет? Тупо будет сидеть без работы и иногда выходить, чтобы над ним посмеялись. Секс-координатор — я прямо вижу, какие шуточки придумают для него. По моему опыту, мы просто договариваемся с партнером в кадре и режиссером, что делаем, а что нет — на этом и закончили. Например, поцелуи без языка, за жопу и сиськи не трогать. Если бы что-то пошло не так — послала бы всех ***** (к черту) и отказалась бы сниматься, вот и все. Потом, правда, возможно, мне за это прилетело бы, но и лапать каким-то извращугам себя не позволю. В России проще влепить промеж глаз, если есть силы, чем доказывать, что кто-то на тебя не так посмотрел. Ну или огребать, потому что ты маленькая слабая девочка».