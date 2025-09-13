«Записная книжка режиссера»: 5 вещей, которые нужно знать про новый магнум опус Сокурова

Но «Записки» не только хроника насилия. Культура здесь всегда проявляется как контрапункт. Писатель Борис Пастернак получает Нобелевскую премию, но одновременно подвергается преследованию. В Нью-Йорке проходит премьера «Вестсайдской истории» (1961), а в кадре — советские пионеры. Это экранное столкновение миров — Запада и Востока — символизирует не соперничество, а разрыв. Фильм работает как монтаж звуков и образов, где каждый голос наслаивается на другой — и в этой многоголосице слышен единый и важный для режиссера мотив: культура переживет даже диктатуру.