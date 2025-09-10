Что смотреть в кино: «Дракула» Люка Бессона, китайский блокбастер и «Зомби по имени Шон»

Уже классическая картина Милоша Формана, затмившая собой оригинальный роман Кена Кизи, что, вообще-то, отдельное достижение: в 1960-х книга была библией нонконформиста. Форман пересобрал ее в образцовую голливудскую трагикомедию с невероятным актерским составом — и получил за это «Оскар» (всего у фильма пять статуэток, причем в самых важных номинациях). На втором плане тут наши любимые Брэд Дуриф, Кристофер Ллойд и Дэнни ДеВито, а Джека Николсона в роли бунтаря из психушки едва не заткнула за пояс Луиза Флетчер в образе властной сестры Рэтчед. Райан Мерфи в свое время так вдохновился этой героиней, что даже посвятил ей целый сериал. В.Г.