Что смотреть в кино: «Дракула» Люка Бессона, китайский блокбастер и «Зомби по имени Шон»

«Дракула»
С 11 августа
Неутомимый Люк Бессон обратился к затертой до дыр книжке Брэма Стокера о бессмертном кровососе. По словам француза, за дело он взялся из-за сыгравшего Дракулу Калеба Ландри Джонса: тот настолько впечатлил режиссера на съемках «Догмена», что он не справился с искушением придумать новой музе еще одну интересную роль. Кроме того, Бессона привлекла трагическая романтика книги, так что его кровавая мелодрама в первую очередь посвящена трагической любви Дракулы. Аплодируем сдержанности российских прокатчиков, не озаглавивших фильм «Дракула. Сага. Носферату». В.Г.
«Нанкинский фотограф»
С 11 сентября
Китайский «Список Шиндлера» — брутальный военный эпик и большой прокатный хит у себя на родине, который, судя по отзывам (да и по трейлеру тоже), несколько портит переизбыток госпатриотизма. В 1937 году японцы захватывают Нанкин и устраивают чудовищную резню. Спасаясь, почтальон А Чан становится сотрудником фотоателье, где втайне содержит убежище для жителей и солдат. Самое же сложное — отправить выживших в безопасное место и переправить вместе с ними фотодоказательства военных преступлений японских войск. В.Г.
«Семейное счастье»
С 11 сентября
Постановщица «Тайного влечения» Стася Венкова взяла после замужества с прапраправнуком Льва Толстого его фамилию и пошла снимать кино по мотивам книги свежеобретенного однофамильца. Историческая мелодрама «Семейное счастье» посвящено роману, а затем и браку юной девушки Маши (Евгения Леонова) с ее опекуном Сергеем Михайловичем (Евгений Цыганов). Искренняя любовь наталкивается на типичные бытовые проблемы, а статус отношений меняется на «все сложно». В.Г.
«Беги»
С 11 сентября
Если вы всегда хотели посмотреть на Тома и Джерри в исполнении Никиты Кологривого и Михаила Пореченкова, то для вас есть уникальное предложение. Кологривый играет домушника с браком на грани развода: жена грозится уйти от него, если он не придет на утренник к сыну. К его большому невезению накануне ночью он отправляется на дело — и оказывается на месте другого преступления: хозяин дома (Пореченков) прикончил свою жену. Убийца с двустволкой наперевес бросается в погоню за свидетелем. В.Г.
«Три свадьбы и один побег»
С 11 сентября
Семейная абхазская комедия про трех сестер (Полина Денисова, Арина Желаева и Галина Денисенко), которая слишком часто заходит на территорию злого кринжа (чего только стоит хоррор-эпизод с фейковым кайданом!), чтобы прописать ее по ведовству «доброго кино». Так бы выглядел прошлогодний фестивальный хит «Горная невеста», если бы его пересняли в эстетике «Манюни»: бессмысленно и беспощадно. Е.Т.
«Сомния: Обитель кошмаров»
С 11 сентября
Девушка Джемма, мечтающая стать актрисой, устраивается на работу в футуристичную клинику. Все, что ей нужно, — следить за спящими в специальных капсулах людьми: клиенты видят искусственные сны, чья неотличимость от реальности претворяет мечты в жизнь. Джемма скоро почувствует это на себе — вот только ей придется столкнуться с кошмаром, потому что она начинает видеть пугающие вещи. Скромный инди-хоррор с на удивление приличными отзывами: чаще всего в них вспоминают не какое-нибудь «Заклятие», а Кроненберга с Линчем. В.Г.
«Пролетая над гнездом кукушки»
С 11 сентября
Уже классическая картина Милоша Формана, затмившая собой оригинальный роман Кена Кизи, что, вообще-то, отдельное достижение: в 1960-х книга была библией нонконформиста. Форман пересобрал ее в образцовую голливудскую трагикомедию с невероятным актерским составом — и получил за это «Оскар» (всего у фильма пять статуэток, причем в самых важных номинациях). На втором плане тут наши любимые Брэд Дуриф, Кристофер Ллойд и Дэнни ДеВито, а Джека Николсона в роли бунтаря из психушки едва не заткнула за пояс Луиза Флетчер в образе властной сестры Рэтчед. Райан Мерфи в свое время так вдохновился этой героиней, что даже посвятил ей целый сериал. В.Г.
«Зомби по имени Шон»
Предварительные показы с 13 сентября, в прокате с 25 сентября
Классическая зомби-комедия Эдгара Райта, в одночасье превратившая известного в узких кругах по сериалу «Долбанутые» британца в культового автора. Оттуда же перекочевал один из самых выдающихся комических дуэтов XXI века из Саймона Пегга (помимо прочего, соавтора сценария) и будущего Хагрида Ника Фроста. Кроме того, что это просто очень смешная пародия на зомби-хорроры, «Шон» — ментальный снимок эпохи: никто, кроме Райта, так весело и едко не высмеивал инфантильность своего поколения и его зацикленность на поп-культуре. В.Г.
«Кусама. Бесконечные миры»
14 сентября, в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Документальное жизнеописание эпатажной художницы Яёи Кусамы, которая превратилась в одно из самых популярных лиц современного арта. Фильм Хизер Ленц несколько прямолинеен для такой эксцентричной фигуры, как Кусама, плюс в отдельные моменты сваливается в панегирик. Однако в качестве окошка в голову и жизнь человека искусства зрелище любопытное. В.Г.