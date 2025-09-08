Итоги 82-го Венецианского кинофестиваля
Основной конкурс
• «Золотой лев» — «Отец, мать, сестра, брат», реж. Джим Джармуш
• «Серебряный лев» (Гран-при жюри) — «Голос Хинд Раджаб», реж. Каутер Бен Хания
• «Серебряный лев» за лучшую режиссуру — «Крушащая машина», реж. Бенни Сафди
• Приз за лучший сценарий — Валери Донзелли и Жиль Маршан («На работе»)
• Специальный приз жюри — «Под облаками», реж. Джанфранко Рози
• Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль — Тони Сервилло («La grazia»)
• Кубок Вольпи за лучшую женскую роль — Синь Чжилэй («Солнце встает над всеми нами»)
• Приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру/актрисе — Луна Ведлер («Молчаливый друг»)
Программа «Горизонты»
• Приз за лучший фильм — «В пути», реж. Давид Паблос
• Приз за лучшую режиссуру — «Песни забытых деревьев», реж. Анупарна Рой
• Приз за лучший сценарий — Ана Кристина Барраган («Плющ»)
• Приз за лучшую мужскую роль — Джакомо Кови («Один год в школе»)
• Приз за лучшую женскую роль — Бенедетта Поркароли («Похищение Арабеллы»)
В программе «Дни авторов» приз Луиджи Ди Лаурентиса за лучший дебютный фильм получила картина «Короткое лето» россиянки Анастасии Коркии.
🦁 Фильмы, которые можно будет увидеть в России
- «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша («Золотой лев») — в прокат выпустит компания «Вольга».
- «La grazia» Паоло Соррентино с Тони Сервилло (Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль) — в прокат выпустит компания A-One.
- «Метод исключения» Пака Чхан Ука (основной конкурс) — в прокат выпустит компания «Вольга».
- «Посторонний» Франсуа Озона (основной конкурс) — в прокате в 2026 году (A-One).
- «Провод мертвеца» Гаса Ван Сента с Биллом Скарсгардом и Аль Пачино (внеконкурсная программа) — в прокат выпустит компания «Парадиз».
- «Рукой Данте» Джулиана Шнабеля с Оскаром Айзеком, Джейсоном Момоа, Галь Гадот, Джерардом Батлером, Франко Неро, Мартином Скорсезе, Аль Пачино и Джоном Малковичем (внеконкурсная программа) — в прокат выпустят компании RWV Film и «Наше кино».
- «Поздняя слава» с Уиллемом Дефо и Гретой Ли (программа «Горизонты) — в прокат выпустит компания «Парадиз».
🛋️ Бонус: фильмы, которые выйдут на Netflix (недоступен в России)
- «Дом из динамита» Кэтрин Бигелоу с Идрисом Эльбой и Ребеккой Фергюсон (основной конкурс) — на Netflix с 24 октября.
- «Франкенштейн» Гильермо дель Торо с Оскаром Айзеком и Джейкобом Элорди (основной конкурс) — на Netflix с 7 ноября.
- «Джей Келли» Ноа Баумбаха с Джорджем Клуни и Адамом Сендлером (основной конкурс) — на Netflix с 5 декабря.