Итоги 82-го Венецианского кинофестиваля

Основной конкурс

• «Золотой лев» — «Отец, мать, сестра, брат», реж. Джим Джармуш

• «Серебряный лев» (Гран-при жюри) — «Голос Хинд Раджаб», реж. Каутер Бен Хания

• «Серебряный лев» за лучшую режиссуру — «Крушащая машина», реж. Бенни Сафди

• Приз за лучший сценарий — Валери Донзелли и Жиль Маршан («На работе»)

• Специальный приз жюри — «Под облаками», реж. Джанфранко Рози

• Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль — Тони Сервилло («La grazia»)

• Кубок Вольпи за лучшую женскую роль — Синь Чжилэй («Солнце встает над всеми нами»)

• Приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру/актрисе — Луна Ведлер («Молчаливый друг»)

Программа «Горизонты»

• Приз за лучший фильм — «В пути», реж. Давид Паблос

• Приз за лучшую режиссуру — «Песни забытых деревьев», реж. Анупарна Рой

• Приз за лучший сценарий — Ана Кристина Барраган («Плющ»)

• Приз за лучшую мужскую роль — Джакомо Кови («Один год в школе»)

• Приз за лучшую женскую роль — Бенедетта Поркароли («Похищение Арабеллы»)

В программе «Дни авторов» приз Луиджи Ди Лаурентиса за лучший дебютный фильм получила картина «Короткое лето» россиянки Анастасии Коркии.