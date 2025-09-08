От Джармуша до «Короткого лета»: 14 лучших фильмов Венецианского кинофестиваля 2025 года

Поль (Бастьен Буйон) — не молодой, но все еще подающий надежды писатель, книги которого совсем не продаются. Поля этого фрустрирует, потому что жить не на что. Он регистрируется на французском аналоге YouDoИнтернет-сервис для решения бытовых и бизнес-вопросов. — Jobber, где ему начинают прилетать заказы: прополоть заросший сад, разобраться с торчащими кустами в кадках на огромном парижском балконе, спустить по винтовой лестнице гигантскую этажерку. Затем Поль и вовсе идет работать в такси. Параллельно он пишет книгу о всем, что с ним происходит. Валери Донзелли с каждой своей сценарно-режиссерской работой все больше укрепляется в статусе одной из самых оригинальных и значительных французских авторок. После фильмов про сложные («Я объявляю войну»), запретные («Маргарита и Жюльен») и абьюзивные отношения («Только ты и я») и пары романтических комедий, она подошла к картине про призвание. Совершенно заслуженным выглядит на Венецианском кинофестивале приз за лучший сценарий, который Валери писала вместе со своим соавтором Жилем Маршаном. Это лаконичная, нежная, болезненная, смешная и неловкая история про героя нашего времени. Уставшего от неудач миллениала, цепляющегося за жизнь, когда вокруг у всех вроде как все хорошо. Всем где‑то повезло, чьи‑то книги стали хитами, а твои — нет. Наконец-то во французском кино появился портрет писателя, лишенного всей этой полночи в Париже, пино нуара и шатобриана, вязаных шарфов и дыма сигарет по ветру.