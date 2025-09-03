Что смотреть в кино: новый «Токсичный мститель», «Пролетая над гнездом кукушки» и Феллини

Ремейк «Токсичного мстителя» — одного из «шедевров» треш-студии Troma — был снят еще в 2021 году, в 2023-м показан на кинофестивале Fantastic Fest, а потом на два года лег на полку, потому что ни одна компания не хотела прокатывать эту дичь. Но вот в январе 2025 года был найден отважный дистрибьютор в лице Cineverse, а картина вышла на большие экраны, в том числе и России, где выдается чуть ли не за суперпремьеру. К слову, у фильма действительно отличная критика — и хотелось бы присоединиться к хору восторженных голосов, улюлюкающих от выпущенных в ленте кишок, но не получается. И дело не в том, что оригинальный «Ядовитый мститель» (1984) Ллойда Кауфмана и Майкла Херца был снят как‑то лучше, — нет, боже упаси! Актеры там безобразно кривлялись (не исключено, что намеренно), а постановка была на уровне школьного драмкружка с фирменной трансгрессией от Troma.