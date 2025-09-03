Что смотреть в кино: новый «Токсичный мститель», «Пролетая над гнездом кукушки» и Феллини

«Токсичный мститель»
С 4 сентября
Неудачливый заводской уборщик Уинстон Гус (Питер Динклейдж) в одиночку воспитывает пасынка (Джейкоб Тремблей), сводит концы с концами, а тут еще узнает, что у него опухоль головного мозга. Денег на лечение нет, поэтому он обращается за помощью к своему боссу Бобу Гарбинджеру (Кевин Бейкон, играющий, по сути, такого же злодея, как в «Супере» Джеймса Ганна), но тот посылает его. Тогда Уинстон решает ограбить начальника, но во время налета сталкивается с девушкой-расследовательницей (Тейлур Пейдж), собирающей компромат на Гарбинджера. В итоге брат Гарбиджера Фриц (Элайджа ВудСтрашно похожий тут на Дэнни ДеВито из «Бэтмен возвращается».) и его приспешники кидают Уинстона в чан с отходами, после чего тот перерождается в виде Токсичного мстителя — одинокого супергероя, который наведет в городке Тромавилль порядок, снеся с десяток голов.
Ремейк «Токсичного мстителя» — одного из «шедевров» треш-студии Troma — был снят еще в 2021 году, в 2023-м показан на кинофестивале Fantastic Fest, а потом на два года лег на полку, потому что ни одна компания не хотела прокатывать эту дичь. Но вот в январе 2025 года был найден отважный дистрибьютор в лице Cineverse, а картина вышла на большие экраны, в том числе и России, где выдается чуть ли не за суперпремьеру. К слову, у фильма действительно отличная критика — и хотелось бы присоединиться к хору восторженных голосов, улюлюкающих от выпущенных в ленте кишок, но не получается. И дело не в том, что оригинальный «Ядовитый мститель» (1984) Ллойда Кауфмана и Майкла Херца был снят как‑то лучше, — нет, боже упаси! Актеры там безобразно кривлялись (не исключено, что намеренно), а постановка была на уровне школьного драмкружка с фирменной трансгрессией от Troma.
Однако в оригинале была какая-никакая мысль: по сути, фильм представлял собой деконструкцию жанра слешер, в которой монстр олицетворял добро, а подростки — зло. Такая инверсия в середине 1980-х выглядела освежающе, учитывая то, что подростки и правда зло. В ремейке Мейкона Блэра («В этом мире я больше не чувствую себя как дома») — приятеля режиссера Джереми Солнье, у которого он снялся аж в четырех фильмах«Убийственной вечеринке», «Катастрофе», «Зеленой комнате» и «Придержи тьму»., — нет вообще никаких интересных мыслей. Это угарный, но безыдейный ностальгический пастиш с прямолинейной критикой токсичного (во всех смыслах) производства и безответственного бизнеса. Но раздражает в фильме не его примитивность, а попытка, как и в ганновском «Супермене», сделать тромакор на студийных мощностяхВместе с Troma Entertainment фильм продюсировала немаленькая голливудская студия Legendary Pictures., сохранив панк-рокерский дух оригинала. И хотя авторы картины явно получили огромное удовольствие от съемок и вообще была проделана большая работа, панк-рок снова получился несколько фальшивый. Е.Т.
«Всеведущий читатель»
С 4 сентября
Фантастический экшн из Кореи по мотивам популярного веб-романа о силе чтения. Интересно, что веб-роман фигурирует и в сюжете самого фильма: его с детства читает офисный работник Ким Док Чжа (Ан Хе Соп, недавно озвучивший суперхит Netflix []«Кей-поп-охотницы на демонов»](https://www.afisha.ru/movie/key-pop-ohotnicy-na-demonov-1000885/)), и сейчас он единственный, кто все-таки дочитал рома-рома-роман до конца. Однажды по дороге домой парень получает послание от писателя, что теперь от него зависит концовка. После этого начинается апокалипсис, причем ровно такой же, как и в любимом веб-романе. И только Ким Док Чжа знает, как развернется сюжет дальше. В.Г.
«Вес победы»
С 4 сентября
Боксерская драма с необычным подходом к жанру: британец Шон Эллис («Антропоид») смещает фокус на тренировки, вот только в его руках они превращается в хронику кошмара. Орландо Блум (пишут, актер тут прыгнул выше головы) играет боксера, обозначенного в титрах как Боксер, чья слава давно угасла, а сам он вместе с женой (Катрина Балф) управляет зачуханным ирландским спортзалом. Волею случая у него возникает шанс вернуться на ринг, но только с одним зубодробительным условием: ему нужно потерять за неделю 13 килограмм. Для этого он нанимает демонического тренера (Джон Туртурро), который привык добиваться результата, не задумываясь о цене. В.Г.
«Пролетая над гнездом кукушки»
Предварительные показы с 5 сентября, в прокате с 11 сентября
Уже классическая картина Милоша Формана, затмившая собой оригинальный роман Кена Кизи, что, вообще-то, отдельное достижение: в 1960-х книга была библией нонконформиста. Форман пересобрал ее в образцовую голливудскую трагикомедию с невероятным актерским составом — и получил за это «Оскар» (всего у фильма пять статуэток, причем в самых важных номинациях). На втором плане тут наши любимые Брэд Дуриф, Кристофер Ллойд и Дэнни ДеВито, а Джека Николсона в роли бунтаря из психушки едва не заткнула за пояс Луиза Флетчер в образе властной сестры Рэтчед. Райан Мерфи в свое время так вдохновился этой героиней, что даже посвятил ей целый сериал. В.Г.
«Ночи Кабирии»
С 5 сентября, в кинотеатре «Художественный» (Москва)
С 5 по 10 сентября в московском кинотеатре «Художественный» пройдет ретроспектива Федерико Феллини не с самым очевидным подбором фильмов. Обычные подозреваемые — «Восемь с половиной» и «Сладкая жизнь» — на месте, однако кроме них покажут ранних автобиографических «Маменькиных сынков» и последнюю работа мастера, трагикомедию «Голос Луны» с Роберто Бениньи. Открывают же ретроспективу «Ночи Кабирии» — выдающаяся мелодрама с музой Феллини Джульеттой Мазиной. Предупреждение: от финала этого фильма не прослезятся только камни. В.Г.
«Унесенные призраками»
6 сентября, в киноцентре «Родина» (Санкт-Петербург)
В Петербурге же на этой неделе начнется ретроспектива другого великого классика — японского режиссера Хаяо Миядзаки. Киноцентр «Родина» приурочил показы к 40-летию студии Ghibli, в рамках ретроспективы покажут аж 11 картин аниматора. Стартует она с самого известного фильма Миядзаки — «Унесенные призраками», — закрепившего за японцем титул мастера сказки. Не хватает разве что работ Исао Такахаты и чудесного «Шепота сердца» рано ушедшего из жизни аниматора Кондо Есифуми. Не Миядзаки единым славна эта студия! В.Г.