«Крушащая машина»: Дуэйн Джонсон плачет, дерется, газлайтит девушку и снова плачет

Конец девяностых. Марк Керр (Дуэйн Джонсон) одерживает одну победу за другой в набирающем популярность турнире UFCUltimate Fighting Championship («Абсолютный бойцовский чемпионат» в пер. с англ.) — компания, проводящая бои по смешанным единоборствам в США и мире с 1993 года.. В 1998-м по приглашению японцев Марк вступает в их организацию Pride Fighting Championships«Бойцовские чемпионаты „Прайд“» (в пер. с англ.) — японская компания, организовывавшая бои без правил с 1997 по 2007 годы., но в стартовом поединке проигрывает украинцу Игорю Вовчанину (Александр Усик), который использует против Керра запрещенный прием — удары коленом в макушку. Марк терпит первое поражение в карьере, после чего у него слегка начинает сифонить шейкер. Попытки девушки (Эмили Блант) привести Керра в чувство только усугубляют ситуацию, в которой наложились зависимость от обезболивающих, стероидная ярость и попросту дерьмовый характер бойца
Спустя семнадцать лет, после того как «Рестлер» Даррена Аронофски завоевал «Золотого льва», до конкурса «Мостры» доехала «Крушащая машина» Бенни Сафди. Непонятно, правда, зачем, ведь за эти годы мир увидел много картин про больших людей, которые страдают, как маленькие дети, а «Машина» — на порядок слабее «Рестлера».
Одна из лучших картин в мини-жанре — «Перл» Эльзы Амиел — была показана в Венеции в 2019-м, по-своему любопытными были прошлогодние «Жажда славы» и «Любовь истекает кровью», а для кого‑то стал откровением довольно дуболомная «Стальная хватка» про целую семейку рестлеров. Точно можно сказать, что во всем этом кино действовал какой‑то внутренний сонар по поиску душевных увечий.
На первых кадрах «Машины» может показаться, что Сафди здесь не просто для того, чтобы показать слезы огромного и потного Дуэйна, похожего на плавящуюся восковую свечу. Увы, каждое новое выражение ведущей темы фильма тонет где‑то в топком повествовании. Керр рассказывает за кадром, как упивается чужой болью и что у него от всего мурашки. «Almost magical„Почти волшебно“ в пер. с англ. », — говорит он! И заявляет о том, что испытывает нечто по-настоящему оргазмическое от этого спорта.
Сафди не вкладывается по-настоящему ни в обсессию из‑за физический ощущений, ни в идею любви к спорту как к женщине. Подбор художественных решений следующий: свидание в парке аттракционов (большой дядька боится аттракционов, вы подумайте!), параллельный монтаж влетающих друг в друга монстер-траков с крупным планом Керра (вызывают у него панику, потому что он вспоминает, как прилетали колени Усика в октагоне) и гвоздь программы — монтажный бобслей из изнурительных тренировок под «My Way» Фрэнка Синатры.
Закрадывается ощущение, что Сафди решился буквально сделать кино с позиции интеллекта своего героя. Единственное светлое пятно — Эмили Блант — выражает отсутствие сложных мыслительных процессов во взгляде и играет примерно то же, что играла Рейчел МакАдамс в «Левше» Фукуа. Однако «Левше» хватало драйва, чтобы умело прятать свою дурость на фоне горечи побед и поражений. В «Машине» ничего этого нет.
По всем правилам Роберта МакКиАмериканский теоретик сторителлинга, ведущий семинаров «Story» по всему миру, автор бестселлера «История на миллион долларов» — настольной книги голливудских сценаристов., после ссоры с подругой Керр, разумеется, проигрывает бой, затем тычет в себя какими‑то непонятными обезболивающими (нам долго показывают этикетку с предупреждением о вреде здоровью, но не озвучивают действующее вещество). После чего газлайтит свою девушку, потому что, видите ли, она его перебивает, кладет полбанана в шейкер вместо полутора, хочет завести детей и вообще ведет себя не так, как ему хочется. То есть Керр — далеко не Дракс РазрушительГерой экс-рестлера Дэйва Батисты в трилогии «Стражи галактики». , недалекий, но обаятельный.
Когда братья Сафди работали вместеБенни и Джош Сафди поставили пять совместных режиссерских работ, включая «Хорошее время» и «Неограненные алмазы». После их творческие пути разошлись, и в этом году каждый из братьев представит свой фильм (Джош — «Марти Суприма» с Тимоти Шаламе)., их стремления были, конечно лицеистски-декабристскими. Будто воспользовавшись банком спермы Нового Голливуда, они сделали из Адама Сэндлера — Джина Хекмена, а из Роберта Паттинсона — полуночного ковбоя десятилетия спиннеров.
Затем Бенни приперло актерствовать (и у лучших, ничего не скажешь, — от ПТА до Клэр Дени), после чего режиссерского рвения и сценарного скилла у него заметно поубавилось. Но самое главное — чутья. Будем честны, только на нем держались все совместные полные метры братьев. Пока еще один последователь американских семидесятников Брейди Корбет с «Бруталистом» чуть ли не в одиночку противостоит корпорациям на «Оскаре», младшего Сафди остается только похлопать по плечу, как на ринге после свистка, и шепнуть: «Pal, it’s brutally boring»«Дружище, это убийственно скучно» — в пер. с англ..
Дениса Виленкина