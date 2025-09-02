«Крушащая машина»: Дуэйн Джонсон плачет, дерется, газлайтит девушку и снова плачет

По всем правилам Роберта МакКиАмериканский теоретик сторителлинга, ведущий семинаров «Story» по всему миру, автор бестселлера «История на миллион долларов» — настольной книги голливудских сценаристов., после ссоры с подругой Керр, разумеется, проигрывает бой, затем тычет в себя какими‑то непонятными обезболивающими (нам долго показывают этикетку с предупреждением о вреде здоровью, но не озвучивают действующее вещество). После чего газлайтит свою девушку, потому что, видите ли, она его перебивает, кладет полбанана в шейкер вместо полутора, хочет завести детей и вообще ведет себя не так, как ему хочется. То есть Керр — далеко не Дракс РазрушительГерой экс-рестлера Дэйва Батисты в трилогии «Стражи галактики». , недалекий, но обаятельный.